Ãðàíäèîçíî 40-òîííî äàðåíèå íàïðàâè ãåðìàíñêà ïðèíöåñà íà ÓÌÁÀË Áóðãàñ

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Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 11:02 / 23.12.2016 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ãåðìàíñêà ïðèíöåñà îò áúëãàðñêè ïðîèçõîä äàðè åäèí ÒÈÐ ñ 40 òîíà ìåäèöèíñêî îáîðóäâàíå íà ÓÌÁÀË Áóðãàñ. Äàðåíèåòî íà ä-ð Òåîôàíà Àëàäæîâà ôîí Ñàêñåí - Êàòòå ïðèñòèãíà äíè ïðåäè êîëåäíèòå ïðàçíèöè è âå÷å å ðàçïðåäåëåíî ìåæäó 9 îò îòäåëåíèÿòà íà áîëíèöàòà.

Òî èäâà îò áîëíèöè â Ãåðìàíèÿ, à öÿëàòà ïðîöåäóðà ïî ñúáèðàíåòî è òðàíñïîðòà å îðãàíèçèðàíà îò ïðèíöåñà ôîí Ñàêñåí.

Äàðåíèåòî âêëþ÷âà 30 îáèêíîâåíè áîëíè÷íè ëåãëà è 6 ñïåöèàëíè èíòåíçèâíè ëåãëà çà ðåàíèìàöèÿ, èíâàëèäíè êîëè÷êè, ïàöèåíòñêè øêàô÷åòà, âåëîåðãîìåòúð, äåôèáðèëàòîð, ÅÃÊ àïàðàò, ïåðôóçîðè è èíôóçèîííè ïîìïè, ëàðèíãîñêîï, êîíöåíòðàòîð íà êèñëîðîä, ñòîëîâå çà ÷àêàëíÿ è äð. Òî âå÷å å ðàçïðåäåëåíî ìåæäó îòäåëåíèÿòà ïî ðåàíèìàöèÿ, êàðäèîëîãèÿ, íåîíàòîëîãèÿ, íåâðîëîãèÿ, ðîäèëíî, äâåòå äåòñêè îòäåëåíèÿ, íåâðîõèðóðãèÿ è ñïåøíî îòäåëåíèå.

Äàðèòåëêàòà - Teoôaía Àëaäæoâa ôoí Ñaêceí - Êaòòe e äúùepÿ ía èçâecòíèÿ ôèíaícècò è ïúpâè è ïocëeäeí âúpõoâeí êoìècap ïo còoïaícêèòe âúïpocè â Öapcòâo Áúëãapèÿ äo 9 ceïòeìâpè 1944 ã., âeëèêoòúpíoâeöa Ïeòúp Àëaäæoâ. Ïo âpeìe ía êoìyíècòè÷ecêaòa âëacò ceìeécòâo Àëaäæoâè e èçceëâaío äâa ïúòè, ío áaùaòa ycïÿâa äa çaìèíe ça Ãepìaíèÿ è ce ycòaíoâÿâa â Ìþíõeí, à âïîñëåäñòâèå ïðèáèðà ñåìåéñòâîòî ñè.

Teoôaía çaâúpøâa oápaçoâaíèeòo cè â Ìþíõeí, a ïo-êúcío ce oìúæâa ça ïpèíö Õepìaí ôoí Ñaêceí è òaêa còaâa ïpèíöeca ía Ñaêcoíèÿ. Ñåãà æèâåå â Áåðëèí. Â ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ãîäèíè å èçïðàòèëà ïîâå÷å îò 63 òèðà ñ ìåäèöèíñêî îáîðóäâàíå îò Ãåðìàíèÿ çà áúëãàðñêè áîëíèöè.




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