Êìåòúò Íèêîëîâ: ×åñòèòî Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî, áóðãàçëèè!

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Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 17:09 / 25.12.2016 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Ñêúïè áóðãàçëèè,

Ïðèåìåòå ìîèòå íàé-èñêðåíè áëàãîïîæåëàíèÿ ïî ñëó÷àé íàñòúïèëàòà Êîëåäà.

Ïîñðåùíåòå òåçè ñâåòëè ïðàçíèöè ñ âÿðà â äîáðîòî è ñïîêîéñòâèå â ñúðöàòà.

Íåêà äóõúò íà Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî Âè äàðè ñ òîïëèíà, ðàäîñòíî íàñòðîåíèå è îïòèìèçúì. Áúäåòå çäðàâè, çàùîòî íÿìà ïî-õóáàâî íåùî îò òîâà.

Ìàãèÿòà íà Êîëåäà å, ÷å ñå ñúáèðàìå çàåäíî ñ íàé-áëèçêèòå ñè õîðà. Íåêà â òåçè äíè íå çàáðàâÿìå è îíåçè, êîèòî ñà ñàìè. Äà èì ïîäàðèì îáè÷ è âíèìàíèå, çà äà íå ñå ÷óâñòâàò çàáðàâåíè. Äà áúäåì ñïëîòåíè è äà íàìèðàìå óïîâàíèå â äîáðîòî.

Æåëàÿ íà âñåêè îò Âàñ ìèð è áëàãîïîëó÷èå.

×åñòèòî Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî!"




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