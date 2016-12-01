Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Бургас през юни 2016-а
Източник: Burgas24.bg 08:15 / 27.12.2016 Отпечатай Изпрати
©
С настъпването на 2017-а година, да погледнем назад - към събитията, които през отминалата 2016-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.

Юни:

Забраниха бурките в Бургас, глобата е до 5 000 лв.

Спецоперация в Бургас, арести в 3 точки на града

Престрелка пред дискотека в Слънчев бряг, простреляха Митьо Очите

Готов е новият проект за "Богориди", улицата ще бъде много арт

Пазителя на Компаса пипнал котешки СПИН

Какво ще правят тези цигани със събрания липов цвят?

Заради тази ръжда ли не работят фонтаните на "Тройката"?

"Щрабаг" иска да ремонтира Морската градина за най-малко пари

Езерото Мандра посиняло от боядисани камъни

Община Бургас покрива семестриалните такси на 60 компютърни гении

Чисто нови маршрутки обслужват градския транспорт в Бургас

Момичето от Бургас, което е с най-висок бал в страната, мечтае да е архитект

Мъже с военни дрехи биха в Бургас протестиращи срещу "Вълците на Путин"

40 нови паркоместа по ул. "Янко Комитов" и "Тракия" 








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Пожарна отнесе "Мерцедес" с девойка зад волана в Бургас
09:02 / 27.12.2016
Млад бургазлия влезе в схватка с полицаи, извади нож и рани едини...
08:39 / 27.12.2016
18-годишен зарови наркотик в саксия в заведение в "Меден рудник"
08:32 / 27.12.2016
Добрият пример! Ето как млади родолюбци спасиха бургаски художник...
18:14 / 26.12.2016
Радостин Кишишев и синовете му пострадаха при катастрофа
16:18 / 26.12.2016
Ученици от Бургас с мащабна кампания! Събират капачки, за да купя...
12:31 / 26.12.2016

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2016 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Кметът Николов: Честито Рождество Христово, бургазлии!
17:09 / 25.12.2016
Ученици от Бургас с мащабна кампания! Събират капачки, за да купят нов кувьоз за недоносени бебета
12:31 / 26.12.2016
Труп на реставратор стресна жители на Несебър
17:27 / 25.12.2016
Първото бебе в УМБАЛ Бургас на Коледа е момиченце
12:10 / 25.12.2016
Добрият пример! Ето как млади родолюбци спасиха бургаски художник
18:14 / 26.12.2016
Бургас през май 2016-а
08:15 / 26.12.2016
Пожарна отнесе "Мерцедес" с девойка зад волана в Бургас
09:02 / 27.12.2016
Актуални теми
Зима 2016/2017 г.
Задържаха соченият за несебърски наркобос Стойчо - Лудия
Убиха руския посланик в Турция
Коледно-новогодишни празници 2016/2017
Цистерни от влак се взривиха край Хитрино, има ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2009 - 2016 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: