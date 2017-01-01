Èäå íîâ ñíåæåí àä êúì Áóðãàñ òåçè äíè! Îáùèíàòà ñ ïðåäóïðåæäåíèå!

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Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 12:39 / 03.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ìåòåîðîëîçèòå ñà åäèíîäóøíè, ÷å â êðàÿ íà òàçè ñåäìèöà Áúëãàðèÿ ùå ïîïàäíå â ïðåãðúäêàòà íà ìîùíà çèìíà õàëà. Îùå â ÷åòâúðòúê ñå î÷àêâà îáëà÷íîñòòà äà ñå óâåëè÷è è äî âå÷åðòà äà çàâàëè ñëàá ñíÿã, ïî ×åðíîìîðèåòî äúæä è ñíÿã. Âÿòúðúò âðåìåííî ùå îòñëàáíå. Òåìïåðàòóðèòå âñå îùå ùå ñà áåç ñúùåñòâåíà ïðîìÿíà.

Îùå ïðåä íîùòà ñðåùó ïåòúê îáà÷å ùå çàïî÷íå ðÿçêî âëîøàâàíå íà âðåìåòî. Ïðîãíîçàòà çà Áóðãàñ âêëþ÷âà ñèëåí è áóðåí âÿòúð îò ñåâåð-ñåâåðîèçòîê, êîéòî ùå äîêàðà òóê ñòóäåí âúçäóõ. Âàëåæèòå ùå ñå óñèëÿò, êàòî è ïî ×åðíîìîðèåòî âå÷å ùå ñà ïðåäèìíî îò ñíÿã. Î÷àêâà ñå îáðàçóâàíå íà çíà÷èòåëíà ñíåæíà ïîêðèâêà, ïðåñïè è íàâÿâàíèÿ, çàëåäåíè ïúòíè ó÷àñòúöè. Òåìïåðàòóðèòå ùå ñå ïîíèæàò ÷óâñòâèòåëíî îùå ïðåç äåíÿ, íà ìåñòà äî ìèíóñ 10 ãðàäóñà, è ùå ïðîäúëæàò äà ïàäàò! Ïðåç èäâàùèÿ óèêåíä ñå î÷àêâà âúëíåíèåòî íà ìîðåòî äà å 4-5 áàëà.

Îáùèíà Áóðãàñ ïðåïîðú÷âà íà âñè÷êè ñâîè æèòåëè è ãîñòè äà ñå ñúîáðàçÿò ñ ìåòåîðîëîãè÷íàòà îáñòàíîâêà. Äà íå ñå ïðåäïðèåìàò èçëèøíè ïúòóâàíèÿ. Àêî òîâà å íàëîæèòåëíî, õîðàòà äà ñà åêèïèðàíè äîáðå, à àâòîìîáèëèòå äà ñà çàðåäåíè ñ ãîðèâî è ïîäãîòâåíè çà äâèæåíèå ïðè çèìíè óñëîâèÿ. Çàäúëæèòåëíî å è áàòåðèèòå íà ìîáèëíèòå òåëåôîíè äà ñà çàðåäåíè. Çà äà íå ñå îáðàçóâàò ïîëåäèöè, êîèòî ìîãàò çà ïðè÷èíÿò îïàñíîñò è òðàâìè íà õîðàòà, âñè÷êè ñîáñòâåíèöè íà òúðãîâñêè îáåêòè òðÿáâà äà ïî÷èñòÿò ïðèëåæàùèòå èì òðîòîàðè. Ñïåöèàëèçèðàíàòà òåõíèêà íà ôèðìèòå çà ñíåãîïî÷èñòâàíå ðàáîòè íåïðåêúñíàòî, à åêèïèòå ñà â äåíîíîùíî äåæóðñòâî. Ñïåöèàëèñòè îò îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ èçâúðøâàò ïðîâåðêè è ñëåäÿò çà îáñòàíîâêàòà, çà äà ìîæå ïðè íåîáõîäèìîñò äà ñå ïðåäïðèåìàò ñâîåâðåìåííè ìåðêè çà íàìàëÿâàíå íà ïîñëåäèöèòå çà íàñåëåíèåòî è èíôðàñòðóêòóðàòà. Èíñïåêòèðàíè ñà âñè÷êè ñîöèàëíè çàâåäåíèÿ â ãðàäà, êîèòî ñà çàðåäåíè ñ ãîðèâî, õðàíà è âñè÷êè îñòàíàëè íåîáõîäèìè êîíñóìàòèâè.

Çàðàäè î÷àêâàíèÿ ìíîãî ñèëåí âÿòúð, â ñëåäâàùèòå äâà äíè Îáùèíà Áóðãàñ å âúçëîæèëà èçðÿçâàíå íà ïîòåíöèàëíî îïàñíè êëîíè ïî äúðâåòà èç öåëèÿ ãðàä.

Ïðè êðèòè÷íà ñèòóàöèÿ çâúíåòå íà ñïåøíèÿ òåëåôîí 112 èëè íà 056/907 218 - äåíîíîùåí äåæóðåí ïðè Îáùèíà Áóðãàñ. Ïîäàâàéòå èçêëþ÷èòåëíî êîðåêòíà è òî÷íà èíôîðìàöèÿ, çà äà áúäàò ðåçóëòàòíè äåéñòâèÿòà íà ñïåöèàëèçèðàíèòå îðãàíè çà îãðàíè÷àâàíå íà ïîñëåäèöèòå.

* Ïðè ñíåãîâàëåæ è çàëåäÿâàíèÿ òðÿáâà äà ñå èìàò ïðåäâèä ñëåäíèòå ìåðêè çà çàùèòà:

Íåîáõîäèìî å äà ñå ñëåäè ìåòåîðîëîãè÷íèÿ áþëåòèí, ïðåäàâàí ïî ðàäèîòî è òåëåâèçèÿòà. Îòëîæåòå ïúòóâàíåòî, àêî íå å íàëîæèòåëíî, ÷àñò îò ïúòèùàòà ùå ñå îêàæàò çàòâîðåíè ïîðàäè íàâÿâàíèÿ è çàëåäÿâàíèÿ.

Àêî íåïðåìåííî òðÿáâà äà òðúãíåòå, çà ïðåäïî÷èòàíå å äà ïúòóâàòå ñ âëàê. Îáëå÷åòå òîïëè äðåõè, èçáåðåòå ïîäõîäÿùè îáóâêè è ðúêàâèöè, ñëîæåòå âîäà è íÿêîëêî ñàíäâè÷à â ÷àíòàòà ñè.

Àêî âñå ïàê ðåøèòå äà òðúãíåòå ñ àâòîìîáèë, òîé òðÿáâà äà èìà ðàäèîàïàðàò. Ïî âúçìîæíîñò, íîñåòå ìîáèëåí òåëåôîí. Ïðîâåðåòå äàëè èìàòå äîñòàòú÷íî ãîðèâî, âúæå, ëîïàòêà, ôåíåð÷å è áðàäâè÷êà. Ãóìèòå òðÿáâà äà íå ñà ìíîãî íàïîìïàíè, ïîñòàâåòå âåðèãè.

Èçáåðåòå ïúðâîêëàñíèòå ïúòèùà, ìàêàð è äà ïúòóâàòå ïîâå÷å êèëîìåòðè, òå ñå ðàç÷èñòâàò îò íàâÿâàíèÿòà ñ ïðåäèìñòâî. Êàðàéòå áàâíî è âíèìàâàéòå, êîãàòî ìèíàâàòå ïîêðàé ñãðàäè, åëåêòðîïðîâîäè è äúðâåòà.

Ñïàçâàéòå âðåìåííàòà ìàðêèðîâêà, ïîñòàâåíà îò êîíòðîëíèòå îðãàíè è ïúòíèòå ñëóæáè.

Àêî ïî ïúòÿ ñå íàòúêíåòå íà çàòðóïàíè àâòîìîáèëè, ìàðêèðàéòå ìÿñòîòî è ñúîáùåòå íà îðãàíèòå íà ÊÀÒ, Ïúòíèòå ñëóæáè èëè íà ÏÁÇÍ.

Â ñëó÷àé, ÷å ñòå çàòúíàëè â íàâÿâàíèÿ îò ñíÿã, èçáÿãâàéòå íåïðåêúñíàòàòà ðàáîòà íà äâèãàòåëÿ íà ïðàçåí õîä, ïîðàäè îïàñíîñò îò îòðàâÿíå, ãàñåòå ãî ïåðèîäè÷åñêè. Çàâúðæåòå äðåõà ñ ÿðúê öâÿò íà àíòåíàòà, çà äà áúäåòå çàáåëÿçàíè.
Îêàæåòå ïîìîù íà èçïàäíàëèòå â áåäà. Èçìðúçíàëèòå ÷àñòè íà òÿëîòî ñå ðàçòðèâàò ñúñ ñïèðò è ëåêî ñå ìàñàæèðàò. Íå ðàçòðèâàéòå ñúñ ñíÿã - òÿëîòî äîïúëíèòåëíî ñå îõëàæäà è ìîæå äà ñå íàðàíè êîæàòà. Ïðè èçìðúçâàíå îò I-âà, II-ðà, III-òà è IV-òà ñòåïåí ñå íàëàãà òðàíñïîðòèðàíå íà ïîñòðàäàëèòå äî áîëíè÷íî çàâåäåíèå.

Íå ñïèðàéòå äà ïî÷èâàòå íà îòêðèòî, îñâåí â íàñåëåíè ìåñòà è êðàéïúòíè ìîòåëè. Àêî îáñòàíîâêàòà ñå óñëîæíÿâà, ïðåóñòàíîâåòå ïúòóâàíåòî êàòî ñïðåòå â íàé-áëèçêîòî íàñåëåíî ìÿñòî.

Êîãàòî òðÿáâà äà ñå ïðèäâèæèòå ïåøà, åêèïèðàéòå ñå ñ ïîäõîäÿùè îáóâêè è òîïëè äðåõè è ðúêàâèöè. Íîñåòå ìîáèëåí òåëåôîí, òðàíçèñòîð è ôåíåð÷å. Èçáÿãâàéòå äà ñå äâèæèòå ïîåäèíè÷íî, âúðâåòå äàëå÷ îò ñãðàäè, åëåêòðîïðîâîäè, ñòúëáîâå è äúðâåòà, âçåìåòå ìåðêè ïðîòèâ èçìðúçâàíå íà êðàéíèöèòå.

Íîñåòå ëåêàðñòâà è òåðìîñ ñ ÷àé èëè äðóãè òîïëè è ïîäñëàäåíè íàïèòêè.
• Â íàñåëåíèòå ìåñòà ñå îáúðíåòå êúì àäìèíèñòðàòèâíèòå âëàñòè, Ãðàæäàíñêà çàùèòà, ÌÂÐ èëè Ïúòíèòå ñëóæáè.




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