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|Ìúæ ïëàæóâà â Áàíêÿ ïðè -16 ãðàäóñà
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Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Çàìðúçíàõà âúãëèùàòà â ÒÅÖ "Ðåïóáëèêà"! Ñîëåíèòå ñìåòêè çà òîê ùå...
13:29 / 09.01.2017
Åêñïåðò: Ñòóäúò ïîìàãà çà íàìàëÿâàíå íà ãðèïíèòå çàáîëÿâàíèÿ
13:10 / 09.01.2017
È äíåñ âëàêîâå ñå äâèæàò ñúñ çàêúñíåíèå, èìà îòìåíåíè àâòîáóñè
12:56 / 09.01.2017
Ñïàñèõà ðîäèëêàòà, êîÿòî çàêúñà ñ ëèíåéêà â ïðåñïèòå
11:36 / 09.01.2017
Ìúæ ñå ñòðîïîëè ïðåìðúçíàë ïðåä áëîê, ïî÷èíà â áîëíèöàòà
10:44 / 09.01.2017
Êàê ãî ïðàâè òúðãîâñêà âåðèãà: Åäíà öåíà íà ðàôòà, äðóãà íà êàñàò...
10:01 / 09.01.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
"Ìåäåí ðóäíèê" çà Áîðîâåö è Áàíñêî: Îòêðàäíàõìå èì çèìíèÿ ñåçîí
09:53 / 09.01.2017
Óäúëæèõà âàêàíöèÿòà íà ìíîãî ìåñòà, â ñïèñúêà ëè å Áóðãàñ?
12:15 / 07.01.2017
Íå òðúãâàéòå íà ïúò, âèæòå âñè÷êè çàòâîðåíè ïúòèùà â Áóðãàñêî
10:46 / 07.01.2017
Áóðãàñ çàïðèëè÷à íà çèìåí êóðîðò
09:03 / 09.01.2017
Ïúòÿò Àéòîñ-Áóðãàñ å îòâîðåí, çàòâîðèõà Ñðåäåö-ßìáîë
12:00 / 07.01.2017
Îòâîðèõà ïúòÿ îò Ïåòîëú÷êàòà äî Áóðãàñ, åòî êúäå îñòàâà çàòâîðåíî
18:01 / 07.01.2017
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