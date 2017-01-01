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Ето кои вътрешни улици в Бургас започват да чистят активно
Източник: Burgas24.bg 12:18 / 12.01.2017 Отпечатай Изпрати
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От днес започва поетапно почистване на приоритетни вътрешни улици в Бургас, по които не минава градският транспорт. Заедно с тях се чистят пространствата около спирките, детските градини и училищата.

Ето списъка по комплекси и райони:

В централна градска част - улиците "Гладстон", "Калоян", "Дебелт", "Сливница", "Княз Борис", "Оборище", "Асен Златаров", "Кирил и Методий", "Аспарух" и "Гурко".

В "Лазур" и "Братя Миладинови" - улиците "Константин Величков", "Велека", "Места", "Копривщица", "Калофер", "Плиска", "Велико Търново", "Адам Мицкевич", "Ванче Михайлов".

В "Изгрев" и "Зорница" - около УМБАЛ Бургас и болница "Маджуров", край блокове 71, 72, 73, улица от бл. 5 до бл. 35.

"Славейков" - улиците "Лазар Маджаров", "Яни Попов", "Георги Минков" и перпендикулярните на "Янко Комитов".

В "Меден рудник" - край плувния басейн и болница "Бургасмед", около блокове 403, 414, 477, ЦДГ "Надежда", улиците "Босна" и "Миньорска".

Няма как всички изброени пространства да бъдат почистени за един ден, но ще бъдат положени всички усилия задачата да бъде изпълнена в разумни срокове, за да може след това да се обърне внимание и на други райони, съобщават от Общината.




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