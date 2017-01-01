Îõðàíàòà íà ïðåçèäåíòà îáåçâðåäè æóðíàëèñòêàòà Èëèàíà Áåíîâñêà

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Èçòî÷íèê: bTV 15:01 / 18.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© bTV
Ïî âðåìå íà ïîñëåäíàòà ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ êàòî ïðåçèäåíò èçáóõíà ñêàíäàë - îõðàíàòà èçâåäå æóðíàëèñòêàòà Èëèàíà Áåíîâñêà, ñëåä êàòî òÿ ñå îïèòà äà ãî çàìåðè ñ ÿáúëêà.

Áåíîâñêà âçå äóìàòà è ïîïèòà: "Êàêâî âè ïëàòèõà, çà äà ñòàíåòå ïðîâîäíèê íà íàé-âðåäíèòå çà Áúëãàðèÿ íþàíñè íà àìåðèêàíñêàòà ïîëèòèêà, à èìåííî ñîðîñîèäñêèòå, ãðàíòàäæèéñêèòå, ïðîòåñòúðñèòå, êàïèòàëñêèòå è äà íàæåæèòå äî ÷åðâåíî îòíîøåíèÿòà ìåæäó Áúëãàðèÿ è Ðóñèÿ â ðàçðåç ñ íàöèîíàëíàòà ïñèõîëîãèÿ è ïîëèòèêà íà Áúëãàðèÿ?"

Îáâèíè ãî, ÷å å áèë ãíèëà ÿáúëêà â ïîëèòèêàòà è ñå îïèòà õâúðëè ïî íåãî ÿáúëêà, êàêòî íàïðàâè íà ïðåñêîíôåðåíöèÿòà çà èçáèðàíåòî íà ãåí. Ðóìåí Ðàäåâ çà äúðæàâåí ãëàâà.

Îõðàíàòà îáà÷å íå ѝ ïîçâîëè. Ñëåä êàòî ïúðâàòà ÿáúëêà ѝ áåøå îòíåòà, òÿ èçâàäè âòîðà. Òîãàâà áîäèãàðäîâåòå ÿ èçòèêàõà îò çàëàòà.

Ïëåâíåëèåâ îòãîâîðè, ÷å òàêúâ âèä ïðîâîêàöèè íå çàñëóæàâàò îòãîâîð è ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáå ñè.









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Îõðàíàòà òðÿáâàøå äà ÿ çàñòðåëÿòå òàçè äúðòà ïà÷àâðà
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Ïîêðàé òåçè èçáîðè íà äîñòà èì èçáèõà ÷èâèèòå. Èíà÷å òàçè å ÿñíà - áèâøà ïèàðêà è ïðåñàòàøå íà êëèåíòà íà ïðîêóðàòóðàòà Êèðèë Äóíåâ è ôàëèðàëàòà ìó Çåìåäåëñêà èíâåñòèöèîííà áàíêà, ñúñ ñúïðóã - êðåäèòåí ìèëèîíåð ñúñ çàåì îò ñúùàòà áàíêà.
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Åäâà ëè èìà ïî íåëèöåïðèÿòíà,ñàìîóâåðàíà ìóõëà îò òàçè â áã äæóðíàëèñòèêà. Òàêîâà íàäóòî,êðèâîäçóðëåñòî ñúùåñòâî,íàõàëíî è êóõî. Íà îíçè òåõíèÿ õóáàâåö õâúðëÿ ÷åðâåíè ÿáúëêè,íà íåÒåõíèÿ ãíèëè. Èñêà äà èçìåñòè Åëåíà Éîí÷åâà îò ïúðâèÿ ðåä íà ÁÑÏ àìà íå è ñå ïîëó÷àâà!
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Ìíîãî ñòðàííè âúïðîñè.....Çà ïúðâè ïúò ÷óâàì çà "ïðîòåñòúðñêà" ïîëèòèêà. Èíòåðåñíî îòêúäå Áåíîâñêà ùå íàìåðè 70 õèëÿäè ÿáúëêè äà äàäå íà âñåêè åäèí îò îíåçè ïðîòåñòúðè îò Âàðíà, ïðîòåñòèðàëè ñðåùó öåíèòå íà òîêà. Â ðàçðåç ñ "íàöèîíàëíàòà ïñèõîëîãèÿ" íà áúëãàðèíà? Ìèñëåõ, ÷å ãëàñóâàìå çà ïðåçèäåíò, íå çà ïñèõîòåðàïåâò.
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Çàùî èçîáùî íè çàíèìàâàòå ñ òîâà íåäîðàçóìåíèå íà ïðèðîäàòà Áåíîâñêà?
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Êàê ñìåå äà õâúðëÿ ÿáúëêà ïî òîçè êàòúð, Ïëåâíÿòà? Òà òîé å ãëàâåí ñúâåòíèê íà Òðúìï!
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Åñòåñòâåíî ÷å òîâà ùå êàæå, òîâà äæóäæå ìðúñíî.... Íàëè èíà÷å òðÿáíà ñàì ñåáåñè äà îïëþå, æàëêî ÷å íå å óñïÿëà äà ãî ðåçíå â ãðîçíàòà ìóòðà..!!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Äåïóòàòèòå îäîáðèõà îùå 1 ìëðä. ëåâà çà ñàíèðàíå
17:27 / 18.01.2017
Ïîæàðíèêàðè èçòðåáèõà ñ àçîò è ïÿíà õèëÿäè ïàòåòà
17:21 / 18.01.2017
Ïîòðåñàâàùè ðàçêðèòèÿ íàïðàâè ìàéêàòà íà íàìåðåíèÿ â Ïëîâäèâ ìëàä...
17:06 / 18.01.2017
Àâòîáóñ ñ ðàáîòíèöè ñå ïðåîáúðíà íà ïúò â Ñëèâåíñêî, èìà ïîñòðàäà...
16:45 / 18.01.2017
Øåñòèìà ïðåáèõà æåñòîêî øîôüîð, äàë ïúò íà ïåøåõîäåö
15:35 / 18.01.2017
Èçïðàùàìå ïàðè÷íè ïðåâîäè ÷ðåç áåíçèíîñòàíöèè
15:08 / 18.01.2017

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Âèæòå èñòîðèÿòà íà Âàíêî, êîéòî çàãóáè êîëåäíèÿ ñè ïîäàðúê îò êìåòà
17:41 / 17.01.2017
Áèâøå ãàäæå ñìëÿ áóðãàñêà ó÷åíè÷êà îò áîé, àðåñòóâàõà ãî
21:00 / 16.01.2017
Ðàçïëåòîõà ãîëÿìà äðàìà çà ìíîãî ïàðè â Áóðãàñ! Æåíà ïðåæèâÿ ãîëÿì óæàñ
08:48 / 16.01.2017
Ôåéñáóê ãðóïà ðàçíèùè êðàäåö íà òåëåôîíè è ãî ïîäëîæè íà ïóáëè÷åí ëèí÷
13:37 / 16.01.2017
Âèæòå êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñ ðúæäÿñàëèòå ïåéêè ïî íîâèòå ñïèðêè
09:50 / 16.01.2017
Ðåêà ïðåä ïðåëèâàíå â îáùèíà Áóðãàñ, åâàêóèðàò õîðà!
11:53 / 18.01.2017
"Æúëò" êîä çà Áóðãàñ çà ñðÿäà, ñíåãîâàëåæúò ùå å íàé-ñèëåí â Ñòðàíäæà
16:10 / 17.01.2017
Àêòóàëíè òåìè
Ñàíèðàíåòî íà ñãðàäèòå
Òîçè ïëîâäèâñêè ìëàäåæ å â íåèçâåñòíîñò îò 2 ìåñåöà
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