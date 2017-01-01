Îõðàíàòà íà ïðåçèäåíòà îáåçâðåäè æóðíàëèñòêàòà Èëèàíà Áåíîâñêà

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Áåíîâñêà âçå äóìàòà è ïîïèòà: "Êàêâî âè ïëàòèõà, çà äà ñòàíåòå ïðîâîäíèê íà íàé-âðåäíèòå çà Áúëãàðèÿ íþàíñè íà àìåðèêàíñêàòà ïîëèòèêà, à èìåííî ñîðîñîèäñêèòå, ãðàíòàäæèéñêèòå, ïðîòåñòúðñèòå, êàïèòàëñêèòå è äà íàæåæèòå äî ÷åðâåíî îòíîøåíèÿòà ìåæäó Áúëãàðèÿ è Ðóñèÿ â ðàçðåç ñ íàöèîíàëíàòà ïñèõîëîãèÿ è ïîëèòèêà íà Áúëãàðèÿ?"
Êîìåíòàðè (10)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Äåïóòàòèòå îäîáðèõà îùå 1 ìëðä. ëåâà çà ñàíèðàíå
17:27 / 18.01.2017
Ïîæàðíèêàðè èçòðåáèõà ñ àçîò è ïÿíà õèëÿäè ïàòåòà
17:21 / 18.01.2017
Ïîòðåñàâàùè ðàçêðèòèÿ íàïðàâè ìàéêàòà íà íàìåðåíèÿ â Ïëîâäèâ ìëàä...
17:06 / 18.01.2017
Àâòîáóñ ñ ðàáîòíèöè ñå ïðåîáúðíà íà ïúò â Ñëèâåíñêî, èìà ïîñòðàäà...
16:45 / 18.01.2017
Øåñòèìà ïðåáèõà æåñòîêî øîôüîð, äàë ïúò íà ïåøåõîäåö
15:35 / 18.01.2017
Èçïðàùàìå ïàðè÷íè ïðåâîäè ÷ðåç áåíçèíîñòàíöèè
15:08 / 18.01.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Âèæòå èñòîðèÿòà íà Âàíêî, êîéòî çàãóáè êîëåäíèÿ ñè ïîäàðúê îò êìåòà
17:41 / 17.01.2017
Áèâøå ãàäæå ñìëÿ áóðãàñêà ó÷åíè÷êà îò áîé, àðåñòóâàõà ãî
21:00 / 16.01.2017
Ðàçïëåòîõà ãîëÿìà äðàìà çà ìíîãî ïàðè â Áóðãàñ! Æåíà ïðåæèâÿ ãîëÿì óæàñ
08:48 / 16.01.2017
Ôåéñáóê ãðóïà ðàçíèùè êðàäåö íà òåëåôîíè è ãî ïîäëîæè íà ïóáëè÷åí ëèí÷
13:37 / 16.01.2017
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09:50 / 16.01.2017
Ðåêà ïðåä ïðåëèâàíå â îáùèíà Áóðãàñ, åâàêóèðàò õîðà!
11:53 / 18.01.2017
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16:10 / 17.01.2017
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