Îãíÿí Ãåðäæèêîâ ùå å ñëóæåáíèÿò ïðåìèåð?

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Îãíÿí Ãåðäæèêîâ å ðîäåí íà 19 ìàðò 1946 ã. â Ñîôèÿ. Çàâúðøâà â Þðèäè÷åñêèÿ ôàêóëòåò íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò "Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè". Ñïåöèàëèçèðà âúâ Âèåíñêèÿ óíèâåðñèòåò è â Õàìáóðãñêèÿ èíñòèòóò "Ìàêñ Ïëàíê". Àñèñòåíò ïðè ïðîô. Íèñèì Ìåâîðàõ, à ïî-êúñíî ïðîôåñîð ïî òúðãîâñêî ïðàâî â ÑÓ "Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè". Àâòîð íà ìîíîãðàôèè è äåñåòêè ñòàòèè â îáëàñòòà íà òúðãîâñêîòî ïðàâî.
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17:29 / 24.01.2017
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17:11 / 24.01.2017
Â Äóïíèöà: Èìàø áåáå – íå ïëàùàø äàíúê
16:53 / 24.01.2017
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16:29 / 24.01.2017
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15:58 / 24.01.2017
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14:21 / 23.01.2017
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15:06 / 24.01.2017
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14:25 / 24.01.2017
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