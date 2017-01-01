Îãíÿí Ãåðäæèêîâ ùå å ñëóæåáíèÿò ïðåìèåð?

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Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 14:27 / 24.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Îãíÿí Ãåðäæèêîâ å ðîäåí íà 19 ìàðò 1946 ã. â Ñîôèÿ. Çàâúðøâà â Þðèäè÷åñêèÿ ôàêóëòåò íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò "Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè". Ñïåöèàëèçèðà âúâ Âèåíñêèÿ óíèâåðñèòåò è â Õàìáóðãñêèÿ èíñòèòóò "Ìàêñ Ïëàíê". Àñèñòåíò ïðè ïðîô. Íèñèì Ìåâîðàõ, à ïî-êúñíî ïðîôåñîð ïî òúðãîâñêî ïðàâî â ÑÓ "Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè". Àâòîð íà ìîíîãðàôèè è äåñåòêè ñòàòèè â îáëàñòòà íà òúðãîâñêîòî ïðàâî.

Äåïóòàò â 39-îòî è 40-îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå îò ÍÄÑÂ. Íà 5 þëè 2001 ã. å èçáðàí çà ïðåäñåäàòåë íà 39-îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå. Íà 4 ôåâðóàðè 2005 ã. å ñâàëåí ïðåäñðî÷íî îò äëúæíîñòòà. Â 40-îòî ÍÑ å ïðåäñåäàòåë íà ïàðëàìåíòàðíàòà êîìèñèÿ ïî ïðàâàòà íà ÷îâåêà è âåðîèçïîâåäàíèÿòà. Íîñèòåë íà îðäåí "Ñòàðà ïëàíèíà".




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Õàõàõà...òåÿ âñå â ïîñëåäíèÿ ìîìåíò èçáèðàò ëèöà,äåòî ñå çíàÿò îò ìåñåöè.Ùî ñå ïðàâÿò íà êóõè è åäíèòå è äðóãèòå? Òîÿ ïàëÿ÷î,âñå íå çíàå,÷óâñòâîòî ìó çà õóìîð å êàòî íà ôóðíàäæèéñêà ëîïàòà.Ñèìåîí÷îâ ëàêåé,ïðåäëîæåí ìó îò îíåçè äåòî ïîâèêàõà ìèñòúð 800 äíè!
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Âåëèêäåí-2, ñåãà è Áåðîâ-2.....Ìíîãîìèëèîííà àìíåçèÿ!
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Óæàñ, òîÿ Ðàäåâ ùå ðàçðóøè áëàãîäåíñòâèåòî íà áúëãàðèòå ãðàäåíî ñ ãîäèíè... ðŸ˜‚ ðŸ˜‚ ðŸ˜‚
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Âñå òàÿ, êîìóíåòî ëüîò÷èê ùå ïðàâè êàêâîòî ìó íàðåäè ïàðòèÿòà ìàéêà. Àêî íå ñòàâà ñ ÄÑ àêàäåìèêà, ïîíåæå ùå íàâðåäè íà èìèäæà, ùå ñòàíå ñ òîÿ óáàâåö... àìà âñå ñúùèòå áåçäàðíèöè...
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Ïðåòîïëåíà ìàíäæà . Íÿìà ëè íîâè õîðà â òàçè íàøà ðîäèíà áå ? Ïàê ðåêëàìà íà öàðñêàòà âúðõóøêà. Äàíî ñòå ñå îáúðêàëè !
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17:29 / 24.01.2017
Ìëàäà æåíà ñå áîðè ñ ðàêà è èìà íóæäà îò ñðåäñòâà
17:11 / 24.01.2017
Â Äóïíèöà: Èìàø áåáå – íå ïëàùàø äàíúê
16:53 / 24.01.2017
Çàòâîðíèê ïîäëúãà äåâîéêà ñ îáåùàíèÿ çà ñâàòáà è ÿ îãðàáè
16:29 / 24.01.2017
Åìáàêà îòêàçà ñúêðàòåíîòî äåëî è íå ïðèçíà âèíà çà óáèéñòâîòî íà ...
15:58 / 24.01.2017
Èçâåäîõà ìàëêèÿ Ñàøêî îò ðåàíèìàöèÿ, çàîáèêîëèõà ãî ñ ëþáèìè èãðà...
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14:21 / 23.01.2017
Â Áóðãàñ ïîòâúðäèõà ñàíêöèÿ çà ðàáîòîäàòåë, ñïåñòèë ïî÷èâêà íà ñåðâèòüîðêà
09:46 / 23.01.2017
Äâå ñíåæíè ñåäìèöè ñðóòèõà îðåîëà íà ×è÷î Êìåò
15:06 / 24.01.2017
Áðàâî! Áóðãàçëèè ïîäàðÿâàò âòîðè æèâîò íà áàëíèÿ ñè òîàëåò è ïîìàãàò íà àáèòóðèåíòè â íóæäà
19:49 / 23.01.2017
Â ÷àñ ïèê: Ïúëíÿò äóïêèòå â Áóðãàñ, êúñàò íåðâèòå íà øîôüîðè
14:04 / 23.01.2017
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14:25 / 24.01.2017
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16:27 / 24.01.2017
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