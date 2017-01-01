|Åñåìåñèòå èçëèçàò òðîéíî ïî-ñêúïî, àêî ñà íàïèñàíè íà áúëãàðñêè?
"Äåñåò ãîäèíè ñëåä ïðèçíàâàíåòî íà áúëãàðñêèÿ åçèê çà îôèöèàëåí åçèê â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, êèðèëèöàòà çà òðåòà îôèöèàëíà àçáóêà, êîÿòî Åâðîïåéñêàòà öåíòðàëíà áàíêà ñëàãà íà åâðîáàíêíîòèòå, áúëãàðñêàòà êîìïàíèÿ "Ìòåë" íè äèñêðèìèíèðà, êàòî íè êàðà äà ïëàùàìå ïîâå÷å îò äâà ïúòè, êîãàòî èçïîëçâàìå êèðèëèöà âìåñòî ëàòèíèöà", àëàðìèðà âúâ Ôåéñáóê êëèåíòúò íà îïåðàòîðà Ðîñåí Çëàòàíîâ.
Ïîòðåáèòåëÿò ïîòúðñèë îáÿñíåíèå îò ìîáèëíèÿ îïåðàòîð. Ñëåä ïðîâåðêà íà ïîñëåäíàòà ìó ôàêòóðà ìó îáÿñíèëè, ÷å ëèìèòúò çà îáåì íà êðàòêî ñúîáùåíèå å 160 ñèìâîëà íà ëàòèíèöà.
Àêî âúâåæäàíîòî ñúîáùåíèå å íà îôèöèàëíèÿ åçèê íà ñòðàíàòà - áúëãàðñêèÿ è, ñúîòâåòíî íà êèðèëèöà, ëèìèòúò áèë 70 çíàêà. Íà ïðàêòèêà îïåðàòîðèòå ó íàñ íå îòêàçâàò èçïðàùàíåòî íà ïî-äúëãè ñúîáùåíèÿ, íî ïðè ñàìîòî èçïðàùàíå àâòîìàòè÷íî ãè äåëÿò - àêî å 160 çíàêà íà êèðèëèöà ñúîáùåíèåòî ñå òàêñóâà êàòî òðè - äâå ïî 70 çíàêà (140), îñòàâàùèòå 20 çíàêà âëèçàò â òðåòî ñúîáùåíèå.