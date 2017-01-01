Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Åñåìåñèòå èçëèçàò òðîéíî ïî-ñêúïî, àêî ñà íàïèñàíè íà áúëãàðñêè?
Èçòî÷íèê: Àãåíöèÿ "Ìîíèòîð" 14:21 / 30.01.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Burgas24.bg
Êðàòêèòå ñúîáùåíèÿ (ÑÌÑ) èçëèçàò òðîéíî ïî-ñêúïî, àêî ñà íàïèñàíè íà áúëãàðñêè åçèê â ñðàâíåíèå ñ òåçè, èçïðàòåíè íà åçèê ñ ëàòèíñêà àçáóêà èëè ñ áúëãàðñêè äóìè, òðàíñêðèáèðàíè ñ ëàòèíñêè áóêâè. Çà äèñêðèìèíàöèîííàòà ïðàêòèêà ñå îïëàêàõà ïîòðåáèòåëè, êîèòî çàñåêëè, ÷å çà íîðìàëåí åñåìåñ ñúñ 160 ñèìâîëà èì óäúðæàëè ïàðè êîëêîòî çà òðè.

"Äåñåò ãîäèíè ñëåä ïðèçíàâàíåòî íà áúëãàðñêèÿ åçèê çà îôèöèàëåí åçèê â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, êèðèëèöàòà çà òðåòà îôèöèàëíà àçáóêà, êîÿòî Åâðîïåéñêàòà öåíòðàëíà áàíêà ñëàãà íà åâðîáàíêíîòèòå, áúëãàðñêàòà êîìïàíèÿ "Ìòåë" íè äèñêðèìèíèðà, êàòî íè êàðà äà ïëàùàìå ïîâå÷å îò äâà ïúòè, êîãàòî èçïîëçâàìå êèðèëèöà âìåñòî ëàòèíèöà", àëàðìèðà âúâ Ôåéñáóê êëèåíòúò íà îïåðàòîðà Ðîñåí Çëàòàíîâ.

Ïîòðåáèòåëÿò ïîòúðñèë îáÿñíåíèå îò ìîáèëíèÿ îïåðàòîð. Ñëåä ïðîâåðêà íà ïîñëåäíàòà ìó ôàêòóðà ìó îáÿñíèëè, ÷å ëèìèòúò çà îáåì íà êðàòêî ñúîáùåíèå å 160 ñèìâîëà íà ëàòèíèöà.

Àêî âúâåæäàíîòî ñúîáùåíèå å íà îôèöèàëíèÿ åçèê íà ñòðàíàòà - áúëãàðñêèÿ è, ñúîòâåòíî íà êèðèëèöà, ëèìèòúò áèë 70 çíàêà. Íà ïðàêòèêà îïåðàòîðèòå ó íàñ íå îòêàçâàò èçïðàùàíåòî íà ïî-äúëãè ñúîáùåíèÿ, íî ïðè ñàìîòî èçïðàùàíå àâòîìàòè÷íî ãè äåëÿò - àêî å 160 çíàêà íà êèðèëèöà ñúîáùåíèåòî ñå òàêñóâà êàòî òðè - äâå ïî 70 çíàêà (140), îñòàâàùèòå 20 çíàêà âëèçàò â òðåòî ñúîáùåíèå. 

Â ðàçïå÷àòêàòà òå ôèãóðèðàò êàòî òðè îòäåëíè ñúîáùåíèÿ ïðàòåíè ñ ðàçëèêà îò 3 äî 9 ñåêóíäè. Òàêà âìåñòî ñòàíäàðòíàòà öåíà îò 10, 15 èëè 20 ñòîòèíêè åñåìåñúò íà ðîäåí åçèê èçëèçà 20, 45 èëè 60 ñòîòèíêè.

Äèôåðèíöèðàíîòî òàêñóâàíå, êàêòî è ðàçìåðúò íà åñåìåñèòå íà êèðèëèöà èëè ëàòèíèöà íå ñà óïîìåíàòè íèêúäå èçðè÷íî â îáùèòå óñëîâèÿ ñ àáîíàòèòå, òâúðäÿò ïîòðåáèòåëè. Ñàìèÿò Ðîñåí Çëàòàíîâ å îáÿâèë, ÷å ùå ïðåäàäå ñëó÷àÿ íà Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå è Êîìèñèÿòà çà çàùèòà îò äèñêðèìèíàöèÿ.









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Âñåêè ñúâðåìåíåí òåëåôîí ïîêàçâà êîãà íàäâèøàâàø ëèìèòà íà ñèìâîëè çà åäèí SMS. Òà äîðè è Íîêè@ 1100 ãî ïîêàçâà. È òîâà, ÷å íà êèðèëèöà áðîÿ íà áóêâèòå â åäèí SMS å ïî-ìàëúê å òàêà, íî òîâà íå çàâèñè íà êîé îïåðàòîð ñè. Çà ïîñëåäíèòå 6 ãîäèíè ñúì áèë è íà òðèòå ãîëåìè áúëãàðñêè GSM îïåðàòîðà è ïðè òðèòå å åäíàêâî äèñêðèìèíèðàùî.
Aíîíèìåí
ïðåäè 8 ìèí.
0
 
 
Íå âñè÷êî çàâèñè îò îïåðàòîðèòå. Â ñëó÷àÿ, ÷àñòè÷íî òîâà ñå äúëæè è íà îïåðàöèîííèòå ñèñòåìè íà òåëåôîíèòå. Íî ñúì ñèãóðåí, ÷å íÿêúäå äðóãàäå ñà íàñòúïèëè ëóêà è ãëîáàòà íÿìà äà å íà õàëîñò :).
0
 
 
Å êàê ïúê òðîéíî êàòî ñà ìè áåçïëàòíè!?
0
 
 
E äîáðî óòðî, òîâà å òàêà îò íà÷àëîòî íà öÿëàòà èíäóñòðèÿ â Áúëãàðèÿ :D
+2
 
 
Çà òàêàâà ãàâðà òðÿáâà äà áúäàò ñúñèïàíè îò ãëîáè òåëåêîìèòå. Îñâåí çà íåêîðåêòíà òúðãîâñêà ïðàêòèêà òðÿáâà äà èìà è èçðè÷íà ãëîáà çà ïîñåãàòåëñòâî âúðõó äúðæàâåí ñèìâîë. Òîâà å íåùî âàæíî è òðåâîæíî - à íå ùóðîòèèòå íà ÁÀÍ çà íåîáõîäèìîñòòà îò ïðåâîä íà AC/DC íà áúëãàðñêè åçèê.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïðàùàò áðàòÿòà ïîáîéíèöè îò Âëàäèìèðîâî â èíòåðíàò
15:26 / 30.01.2017
Ñëàâè Òðèôîíîâ êúì ïîëèòèöèòå: Äàâàì âè 2 ìåñåöà, ïîñëå èäâàì àç!...
14:38 / 30.01.2017
30 ã. çàòâîð çà èçâåðã, óáèë áðóòàëíî ðîäíàòà ñè ìàéêà çàðàäè øàì...
14:20 / 30.01.2017
"Áúëãàðèÿ Åð" óâåëè÷àâà ðåäîâíèòå ïîëåòè ìåæäó Ìîñêâà è ìîðñêèòå ...
13:13 / 30.01.2017
Ïîâå÷å ïúòóâàùè ó÷èòåëè ùå ïîëó÷àâàò ïàðè çà òðàíñïîðò
12:24 / 30.01.2017
29,9 ìëí. ëâ. ùå ñòðóâàò ïðåäñðî÷íèòå èçáîðè íà 26 ìàðò
12:23 / 30.01.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« ßíóàðè 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ñðåäíîùåí äæàíãúð â áóðãàñêè êëóá! Òðè ïàòðóëêè ñ îñåì ïîëèöàè ñå îïèòâàò äà óñìèðÿò áóéñòâàù çäðàâåíÿê
15:02 / 29.01.2017
Ñîôèÿíåö èçâúðøè óáèéñòâî â Áóðãàñêî! Çàäúðæàõà ãî ìíîãî áúðçî
11:26 / 30.01.2017
Îò Mtel óìèøëåíî ïðåìúë÷àâàëè âàæíî óñëîâèå
10:39 / 29.01.2017
Áóðãàçëèè îò ñàíèðàíèòå áëîêîâå ïðè êìåòà: Ïëàùàìå ÷óâñòâèòåëíî ïî-íèñêè ñìåòêè
15:20 / 30.01.2017
Øîóòî çàïî÷íà! Â ÁÑÏ ñå õâàíàõà çà ãóøèòå êîé äà âîäè ëèñòàòà
22:51 / 28.01.2017
22 ñ äîæèâîòíè ïðèñúäè â áóðãàñêèÿ çàòâîð
12:14 / 29.01.2017
Áóðãàñ å ìóçèêà çà ñåäìè ïîðåäåí ïúò! Âèæòå çàùî!
14:51 / 28.01.2017
Àêòóàëíè òåìè
Ñàíèðàíåòî íà ñãðàäèòå
Óáèéñòâî â Çèäàðîâî
Äðàìà â Ñëèâåí
Ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2017 ã.
Çèìà 2016/2017 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: