Ðóìúíèÿ âúçñòàíà äà ñâàëÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîòî ñè ïðàâèòåëñòâî ñëåä ñàìî ìåñåö óïðàâëåíèå

Îêîëî ïîëîâèí ìèëèîí äóøè èçëÿçîõà îòíîâî íà ïðîòåñò â Ðóìúíèÿ, âúïðåêè ÷å ïðàâèòåëñòâîòî îòòåãëÿ ñïîðíîòî ïîñòàíîâëåíèå, êîåòî îáëåê÷àâàøå íàêàçàíèÿòà çà êîðóïöèÿ.
© ÁÃÍÅÑ
Ñàìî â Áóêóðåù ñå ñúáðàõà áëèçî 250 000 äóøè. Ïðîòåñòèðàùèòå, êîèòî èçëèçàò âñåêè äåí îò 22 ÿíóàðè íàñàì, âå÷å íàñòîÿâàò çà îñòàâêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî.
Òàêà òîâà å íàé-ìàñîâèÿò ïðîòåñò â ñåâåðíàòà íè ñúñåäêà íå ñàìî îò íà÷àëîòî íà äåìîíñòðàöèèòå ñðåùó ñêàíäàëíèÿ êîðóïöèîíåí çàêîí, íî è ñëåä ïàäàíåòî íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðåæèì íà Íèêîëàå ×àóøåñêó ïðåç 1989 ã.
Ïðîòåñòèðàùè áëàãîäàðèõà íà Áúëãàðèÿ è áúëãàðèòå çà ñúïðè÷àñòíîñòòà -ðóìúíöè, æèâååùè â Ñîôèÿ, êàêòî è áúëãàðè, ñå ñúáèðàõà çà ó÷àñòèå â ìèðíà äåìîíñòðàöèÿ ïðåä ðóìúíñêîòî ïîñîëñòâî â áúëãàðñêàòà ñòîëèöà â çíàê íà ñîëèäàðíîñò ñ ãðàæäàíñêèòå ïðîòåñòè â Ðóìúíèÿ.
Äåìîíñòðàíòè äîðè ñïèðàëè æóðíàëèñòè÷åñêèÿ åêèï íà NOVA, çà äà èçêàæàò áëàãîäàðíîñò, ðàçêàçà ïðàòåíèêúò íà òåëåâèçèÿòà Ìàðèíà Öåêîâà.
Ïðåìèåðúò Ñîðèí Ãðèíäÿíó èçêëþ÷è îáà÷å âúçìîæíîñòòà äà ñå îòòåãëè è çàÿâè â òåëåâèçèîííî èíòåðâþ, ÷å íîñè îòãîâîðíîñò êúì õîðàòà, ãëàñóâàëè çà íåãîâàòà ïàðòèÿ íà ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè íà 11 äåêåìâðè.
Æóðíàëèñòúò îò ÁÍÐ Ïåòúð Âîëãèí ñ ðîæäåíî èìå Ïåòúð Ãåîðãèåâ íàìåðè 250-õèëÿäíèòå ïðîòåñòè ñðåùó êîðóïöèÿòà â Ðóìúíèÿ çà èçìèñëåíè è ôàëøèâè.
"Õîðà, ñòàâàùîòî â Ðóìúíèÿ å ïúëåí fake (á.ð. èçìèñëèöà). Çà íèêàêâà áîðáà ñ êîðóïöèÿòà è íèêàêúâ ìîðàë íå èäå ðå÷. Â ìîìåíòà â Ðóìúíèÿ ñå èçâúðøâà äúðæàâåí ïðåâðàò. Íÿêîëêî õèëÿäè äóøè (íÿìà çíà÷åíèå äàëè ñà 2000 èëè 200 000) èñêàò äà íàëîæàò âîëÿòà ñè íàä ìèëèîíèòå, êîèòî ñúâñåì ñêîðî ãëàñóâàõà íà ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè.
Ðàáîòàòà å ñëåäíàòà - íå ìè õàðåñâà åäíî ïðàâèòåëñòâî è çàòîâà ùå ãî ñâàëÿ. Àìà çà íåãî áèëè ãëàñóâàëè ìèëèîíè... Òîâà íÿìà çíà÷åíèå. Àç ñúì óìåí è êðàñèâ è çíà÷è òðÿáâà äà ñòàíå òîâà, êîåòî àç èñêàì, à íå òîâà, êîåòî å ðåøèëî ìíîçèíñòâîòî.
Ðàçáèðà ñå, òîçè ñöåíàðèé ñå ïóñêà â õîä, êîãàòî íà âëàñò å ëÿâî ïðàâèòåëñòâî. Àêî íà âëàñò ñà äåñíèòå, íà íèêîé íå ìó ïóêà çà êîðóïöèÿòà è äàëàâåðèòå. Íÿìà çíà÷åíèå äàëè äåéñòâèåòî ñå ðàçâèâà â Ðóìúíèÿ, Áðàçèëèÿ, Âåíåöóåëà, Áúëãàðèÿ...
Ùîì íà âëàñò ñà äîøëè ëåâèòå, òðÿáâà äà áúäàò íåçàáàâíî ñâàëåíè. BTW (á.ð. ìåæäó äðóãîòî), áåëèòå ðîÿëè ïëüîñíàõà ëè ãè âå÷å â öåíòúðà íà Áóêóðåù? À ðàçãîëåíè ìàíåêåíêè äåôèëèðàò ëè ïî óëèöèòå, èëè å ëåêî õëàäíî çà òàêàâà ïðåìÿíà?
È îùå íåùî. Ìîæåòå äà áúäåòå ñèãóðíè, ÷å àêî ëåâèöàòà ñïå÷åëè èçáîðèòå ó íàñ, ïàê ùå ãëåäàìå ãåðáåðè, äåñåáàðè, ðåôîðìàòîðè è äàáúëãàðèñòè äà ñå òúðêàëÿò ïî æúëòèòå ïàâåòà è äà èñêàò ñâàëÿíå íà ïðàâèòåëñòâîòî. Èñêðåíî ñå íàäÿâàì òîçè ïúò íèêîé äà íå èì ñå âúðæå íà ïðîñòîòèèòå".