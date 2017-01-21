ÎÎÍ îòêàçà äà âúðíå áåæàíöè â Áúëãàðèÿ çàðàäè îïàñíîñò îò æåñòîêîñò

Êîìèòåòúò ïî ïðàâàòà íà ÷îâåêà íà ÎÎÍ ïðåêðàòè ïðîöåäóðàòà ïî âðúùàíåòî íà äâàìà áåæàíöè â Áúëãàðèÿ çàðàäè îïàñíîñò îò æåñòîêî, íå÷îâåøêî èëè óíèçèòåëíî îòíîøåíèå, ñúîáùè Áúëãàðñêèÿò õåëçèíêñêè êîìèòåò (ÁÕÊ), öèòèðàéêè ðåøåíèå ïî äåëî îò 15 äåêåìâðè 2016 ã.
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Äâàìàòà ñèðèéñêè ãðàæäàíè, Ð. À. À. è Ç. Ì., å òðÿáâàëî äà áúäàò äåïîðòèðàíè îò Äàíèÿ îáðàòíî â Áúëãàðèÿ, êúäåòî ïúðâî ñà ïîäàëè ìîëáà çà çàêðèëà â ñúîòâåòñòâèå ñ Äúáëèíñêèÿ ðåãëàìåíò, ñïîðåä êîéòî áåæàíåö, ìèíàë ïðåç Áúëãàðèÿ è çàëîâåí â äðóãà ñòðàíà, òðÿáâà äà áúäå âúðíàò â Áúëãàðèÿ.
"Òÿõíàòà äåïîðòàöèÿ îáà÷å áè ïðåäñòàâëÿâàëà íàðóøåíèå íà ÷ëåí 7 îò Ìåæäóíàðîäíèÿ ïàêò çà ãðàæäàíñêèòå è ïîëèòè÷åñêèòå ïðàâà ïîðàäè íåïîíîñèìèòå óñëîâèÿ íà æèâîò", îòáåëÿçâàò îò ÁÕÊ.
Ïðåç þíè 2014 ã. ñèðèéñêèòå ãðàæäàíè, Ð. À. À. è Ç. Ì. (ìúæ è æåíà), âëèçàò íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ, òúðñåéêè çàêðèëà. Îùå ñ ïðèñòèãàíåòî ñè òå áèâàò çàäúðæàíè îò áúëãàðñêèòå âëàñòè, êîèòî ïîäëàãàò ìúæà íà ïîáîé ñ þìðóöè è ïîëèöåéñêè ïàëêè. Æåíàòà äúðïàò çà êîñàòà è ñúùî áèÿò ñ ïàëêè, ñëåä êîåòî ÿ îáèñêèðàò íà ãîëî. Âåùèòå èì ñà îòíåòè è òàêà è íå áèâàò âúðíàòè. Ñëåä òîâà äâàìàòà ñèðèéöè ñà èçïðàòåíè â ïðèåìàòåëåí öåíòúð, êúäåòî óñëîâèÿòà ñà èçêëþ÷èòåëíî ëîøè, îïèñâàò ñëó÷àÿ ÁÕÊ.
Â õðàíàòà ñè òå ÷åñòî íàìèðàò ÷åðâåè è íàñåêîìè, ïîðàäè êîåòî ðÿäêî ñå õðàíÿò. Çàðàäè ëîøèòå õèãèåííè óñëîâèÿ æåíàòà ðàçâèâà èíôåêöèÿ â ìàëêèÿ òàç. Ïðè îïèò äà ïîëó÷è ìåäèöèíñêà ïîìîù îò ëåêàðÿ â öåíòúðà ѝ å îòêàçàíî ñ àðãóìåíòà, ÷å ñèñòåìàòà ùå ñå ñðèíå, àêî âñè÷êè áåæàíöè ïîëó÷àò ëå÷åíèå. Ìúæúò îò ñâîÿ ñòðàíà ñòðàäà îò ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå. Âúïðåêè ÷å íà äâà ïúòè ïðèïàäà â ïðèåìíèÿ öåíòúð, ïîëó÷àâà åäèíñòâåíî áîëêîóñïîêîÿâàùè. Â ìåñòíàòà áîëíèöà òðè ïúòè îòìåíÿò íàñðî÷åíèÿ ìó ÷àñ çà ïðåãëåä áåç ïðè÷èíà, ñëåä êîåòî òîé ñïèðà äà îïèòâà äà òúðñè ëå÷åíèå.
Ìúæúò å íàïàäíàò è áèò îò íåïîçíàòè èçâúí öåíòúðà è òâúðäè, ÷å ìó å îòêàçàíà âúçìîæíîñòòà äà ïîäàäå æàëáà â ïîëèöèÿòà.
Ïðåç ñåïòåìâðè 2014 ã. äâàìàòà ñèðèéöè ïîëó÷àâàò áåæàíñêè ñòàòóò â Áúëãàðèÿ. Ñ òîâà òå ñà èíôîðìèðàíè, ÷å òðÿáâà äà íàïóñíàò ïðèåìàòåëíèÿ öåíòúð, ôèíàíñîâàòà ïîìîù îò îêîëî 60 ëâ. ìåñå÷íî èì å ñïðÿíà, íÿìà ïðîãðàìà çà èíòåãðàöèÿ, êîÿòî äà èì ïîìîãíå ñ íàìèðàíåòî íà æèëèùå èëè ðàáîòà. Íÿìàò äîñòúï äî çäðàâíè óñëóãè è îáðàçîâàíèå. Â ðåçóëòàò òå ïðåêàðâàò òðè äíè íà óëèöàòà, à ïðåç äåêåìâðè 2014 ã. çàìèíàâàò çà Äàíèÿ ñúñ ñðåäñòâà, èçïðàòåíè èì îò ðîäíèíè â Ñèðèÿ.
Â Äàíèÿ òå ïðåêàðâàò öÿëàòà ñëåäâàùà ãîäèíà â îáæàëâàíå íà ðåøåíèåòî íà äàòñêèòå âëàñòè äà ãè âúðíå â Áúëãàðèÿ. Ïðåäâèä òàçè ñèòóàöèÿ Êîìèòåòúò ïðèåìà, ÷å äåïîðòèðàíåòî èì îáðàòíî â Áúëãàðèÿ ñïîðåä Äúáëèíñêèÿ ðåãëàìåíò áè ãè èçëîæèëî íà ðèñê îò íåïîïðàâèìà âðåäà.