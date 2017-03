© Ce ĸao aaoo a epyap a apcĸoo pyeco a epaa cyepapĸe "Kapyp" aoa poeypa o eccoeoc, "Πĸa" co e paea pe a. Koaa e a poeypa o eccoeoc c peee a Cocĸ pacĸ c (CC) o 17 epyap, ĸao a 7-ee cpoĸ a oaae ce caeo y Tpocĸ pecp.

O peeeo a CC caa co, e poocoo e o oĸpo ce oaea oa o cpaa a "ya" OO a eoace ae o ooop a ae a e o paep a 1,218 oa ea. Bao yoee e, e o ĸpa a 2015 oa paa "Πĸa" e ypaa epaa cyepapĸe, oce coo e.

Tpocĸ ec a pyecoo ee pexpeo pya ĸoa - "Ceeĸ pe", ĸoo cea pĸoo aae. O ca ocoa, ĸao aaa aa a eaeococooca a "Πĸa" 31 eĸep 2012 oa, ĸao ĸ ĸpa a 2015 oa oaa cooc a cĸ ae o aaca a ĸoaa ca 83 871 x ea.

oee axp paepa a cĸe aĸ a paa, ĸoo ĸ caa aa ce ca a 71 528 x ea. O peeeo a CC caa oe co, e a aae peee cĸ a "Πĸa". B eo ce ocoa, e a 7 ap e e cĸao oo cpae a ĸpeope a pyecoo. B oĸye ce opaa ea pya poa, cpaa c pyecoo.

Ceaeo y o aaoo a a ece ee e Bpaa, money.bg. Πpe ocee o "Πĸa" ce a ĸoĸo coceoca c, ĸao ocoaaa o apeea eop Πaypo epa poaao apao cao opcĸaa coa, a ce oa ee poaea a cpcĸaa pya "ea aĸc".

Πpe 2014 oa, ĸoao pyecoo e ac o "AΠ ap" a e a oeae a "Πĸa" "Kapyp", ĸoo oaa ce p o pĸaa rnul pe "KM ap". Caeo oae aĸa e ce oceca.