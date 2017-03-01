Âíèìàíèå! Íîâ âèðóñ øàøêà áóðãàçëèè â åëåêòðîííàòà ïîùà

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Òàì ñå çàÿâÿâà, ÷å ïðè íåèçïúëíåíèåòî ìó â ñðîê äî 15 ìàðò, ñëåäâà ñåðèîçíà ñàíêöèÿ îò 3,5 % ëèõâà âúðõó ñóìàòà çà âñåêè ïðîñðî÷åí äåí. Êúì ïèñìîòî èìà è Zip ôàéë.
Ñïåöèàëèñòè ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å òîâà å âèðóñ è ïðè íèêàêâè ñëó÷àè íå òðÿáâà äà ñå îòâàðÿ ïðèêà÷åíèÿ ôàéë, êîéòî ìîæå äà íàíåñå ñåðèîçíè âðåäè íà êîìïþòúðà.
Êîìåíòàðè (7)
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11:59 / 13.03.2017
Ñúçäàâàò ñîôòóåðíè ïðèëîæåíèÿ çà îêîëíàòà ñðåäà íà Áóðãàñ íà "Õàê...
11:20 / 13.03.2017
Åòî ãè 16-ãîäèøíàòà Àíåëèÿ è 32-ãîäèøíèÿ Áîãîìèë, êîèòî ñå çàòðèõ...
10:13 / 13.03.2017
Ïîëèöàè ñãàùèõà äâàìà â òîàëåòíèòå íà ìîë "Ñòðàíä"
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08:36 / 13.03.2017
Êîñòàäèí Ìàðêîâ: Âñåêè ãëàñ íà äåñåí èçáèðàòåë, äàäåí çà ïàðòèÿ è...
18:57 / 12.03.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òóíèíãîâàí àâòîìîáèë ñúáðà î÷èòå íà áóðãàçëèè! Çîâå "Ñìúðò çà ê**âèòå"
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Âèæòå íîâèòå ðîçîâè "ãðàæäàíè" íà "Ìåäåí ðóäíèê"
12:43 / 12.03.2017
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09:57 / 12.03.2017
Áúëãàðèÿ ñ íîâ ñâåòîâåí ðåêîðä çà êíèãàòà íà Ãèíåñ
11:37 / 12.03.2017
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