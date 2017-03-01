Âíèìàíèå! Íîâ âèðóñ øàøêà áóðãàçëèè â åëåêòðîííàòà ïîùà

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Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 11:07 / 13.03.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Òàì ñå çàÿâÿâà, ÷å ïðè íåèçïúëíåíèåòî ìó â ñðîê äî 15 ìàðò, ñëåäâà ñåðèîçíà ñàíêöèÿ îò 3,5 % ëèõâà âúðõó ñóìàòà çà âñåêè ïðîñðî÷åí äåí. Êúì ïèñìîòî èìà è Zip ôàéë.

Ñïåöèàëèñòè ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å òîâà å âèðóñ è ïðè íèêàêâè ñëó÷àè íå òðÿáâà äà ñå îòâàðÿ ïðèêà÷åíèÿ ôàéë, êîéòî ìîæå äà íàíåñå ñåðèîçíè âðåäè íà êîìïþòúðà.









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Ñóòðèíòà ïîëó÷èõ òîçè èìåéë çà ìàëêî äà îòâîðÿ ôàéëà, íî ñå óñåòèõ
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ßêà äðàìà. Ñà ÷å ñìå íåãðàìîòíè, è ñå âðúçâàìå íà åëåìåíòàðåí ôèøèíã, òîâà å åäíà äðóãà òåìà. À è õóáàâî, ÷å èìà àíòèâèðóñíè, ÷å èíà÷å âñè÷êè êîìïþòÚðÅ ùÿõà äà ñà ëóäíàëè.
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