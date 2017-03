"София филм фест на брега" с богата селекция от заглавия, цели 8 са български

© Тазгодишното издание на "София филм фест на брега" предлага богата селекция от заглавия. В него са включени рекорден брой български филми - 8 от общо 20, които ще бъдат представени на големия екран.

Прожекциите започват на 16 март и продължават до 24-ти в общинското кино "АБ" в сградата на ДТ "Адриана Будевска".





Специални постери са поставени и на улица "Александровска", от които всеки може да се запознае с подробности за филмовите продукции и програмата в различните дни от фестивала. "София филм фест на брега" се провежда с подкрепата на Община Бургас.



Информация за фестивала и прожекциите може да откриете на фейсбук страницата на събитието Цената на един билет е 8 лева. Картата за 10 билета струва 50 лева, а за 5 билета - 30 лева.



Ето пълната програма за прожекциите:



16 март - 24 март 2017 година



16 март, четвъртък

19:00

ОТКРИВАНЕ

"Врагове" - България, реж. Светослав Овчаров, 101 мин.



17 март, петък

16:00

"Кучета" - Франция-Румъния-България-Катар, реж. Богдан Мирика, 104 мин.

18:00

"Непознатото момиче" - Белгия-Франция, Жан-Пиер Дарден, Люк Дарден, 106 мин.

20:00

"Лудетини" - Италия-Франция, реж. Паоло Вирдзи, 116 мин.



18 март, събота

16:00

"Императорът" - Франция, реж. Люк Жаке, 88 мин.

18:00

"Спомен за страха" - България, реж. Иван Павлов, 82 мин.

20:00

"Тони Ердман" - Германия, реж. Марен Аде, 162 мин.



19 март, неделя

16:00

"Белгийският крал" - Белгия-Холандия-България, реж. Петер Бросенс, Джесика Удуърт, 93 мин.

18:00

"Христо" - България, реж. Григор Лефтеров, Тодор Мацанов, 99 мин.

20:00

"Лунна светлина" - САЩ, реж. Бари Дженкинс, 111 мин.



20 март, понеделник

17:00

Късометражни филми от конкурса "Джеймисън" - 52 мин.

Леа, реж. Павел Павлов - 10 мин.

Пътуваща страна, реж. Весела Данчева, Иван Богданов - 13 мин.

Преди да заспя, реж. Николай Тодоров - 29 мин.

18:00

"Аз, Даниел Блейк" - Великобритания-Франция-Белгия, реж. Кен Лоуч, 100 мин.

20:00

"Пеещите обувки" - България, реж. Радослав Спасов, 141 мин.



21 март, вторник

17:00

Късометражни филми от конкурса "Джеймисън" - 49 мин.

Песен, реж. Цветомир Матев - 4 мин.

Баща, реж. Ивайло Минов - 20 мин.

Крило на дракон, реж. Антония Милчева - 25 мин.

18:00

"Безбог" - България-Дания-Франция, реж. Ралица Петрова, 99 мин.

20:00

"Рай" - Русия-Германия, реж. Андрей Кончаловски, 131 мин.



22 март, сряда

17:00

Късометражни филми от конкурса "Джеймисън" - 55 мин.

"Благодаря ти", реж. Невена Йовчева - 8 мин

"Капия", реж. Елена Тончева - 20 мин.

"Добри", реж. Орлин Милчев - 27 мин.

18:00

"Асансьор за пациенти" - България, реж. Иглика Трифонова, 89 мин.

20:00

"Франц" - Франция- Германия, реж. Франсоа Озон, 113 мин.



23 март, четвъртък

17:00

Късометражни филми от конкурса "Джеймисън" - 57 мин.

"20 ритника", реж. Димитър Димитров - 6 мин.

"Дрехи", реж. Веселин Бойдев - 23 мин.

I Don't Want to Grow Up, реж. Филип Андреев - 28 мин.

18:00

"Най-щастливият ден в живота на Оли Маки" - Финландия, реж. Юхо Куосманен, 92 мин.

20:00

"И после светлина" - Белгия-България, реж. Константин Божанов, 101 мин.



24 март, петък

17:00

"Другата страна на надеждата" - Финландия-Германия, реж. Аки Каурисмаки, 98 мин.

19:00



ЗАКРИВАНЕ

"Слава", България, реж. Кристина Грозева и Петър Вълчанов, 101 мин.