Започва записването за Лятната IT академия на Общината

© След успешния старт на миналогодишната Лятна IT Академия, организирана от Община Бургас, от днес започва записването за нейното второ издание. Този път безплатната за ученици и студенти IT академия ще се проведе от 3-ти до 31-ви юли, а всички желаещи могат да подават своите заявки за участие най-късно до 15 юни в Центъра за подкрепа на личностното развитие на адрес: ул. "Райна Княгиня" № 11. Лятната IT Академия е по идея на кмета Димитър Николов, а целта й е в продължение на месец ученици и студенти с интерес към информационните и комуникационните технологии да развиват и надграждат своите знания и умения в областта на програмирането, графичния дизайн и разработването на мобилни приложения.



Първото издание на лятната академия премина изключително успешно, а в нея се включиха общо 80 младежи - 50 ученици и 30 студенти. В края на обучението си всички получиха диплома, ваучери за закупуване на консумативи за компютри или книги, осигурени от Община Бургас.



Преподавателите са доказани специалисти от ПМГ "Акад. Н. Обрешков", БСУ и Университет "Проф. Д-р Асен Златаров". Курсовете ще бъдат с продължителност от 60 учебни часа и отново ще се провеждат в базите на Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски Свободен Университет.



Община Бургас поема разходите за Лятната IT Академия, а обучението в нея е абсолютно безплатно за участниците. Идеята на всяко следващо издание на Лятната академия е да надгражда постигнатото. Затова тази година участниците ще бъдат разпределени в следните категории:



Начинаещи:



5- 7 клас - Основи на програмирането (C++);

5- 7 клас - Уеб и графичен дизайн.



Напреднали:



6 -8 клас - Програмиране C++;

6- 8 клас - Уеб дизайн;

9- 11 клас - Уеб програмиране.



Студенти:



Курсът в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е на тема "Java програмиране и създаване на приложения за Android"; Курсът в Бургаски Свободен Университет е на тема "Разработване на Уеб и мобилни приложения".



В последните няколко години Община Бургас целенасочено и планирано инвестира в обучението и развитието на млади и висококвалифицирани IT специалисти, тъй като основното условие за сериозни инвестиции в този бързоразвиващ се и динамичен сектор е наличието на достатъчно професионално подготвени кадри. В отговор на очакванията на бизнеса и засиленият интерес от компании в IT сектора и аутсорсинг индустрията към Бургас, Общината реализира редица проекти в това направление - безплатна Лятна IT Академия, стипендии за 60 студенти, обучаващи в IT специалности в двата местни университета, начално компютърно обучение в детските градини, IT Академия на немски, ежегодни технологични състезания за разработване на софтуерни проекти, свързани с технологиите - Хакатон, различни конференции и полезни обучения.



Повече подробности за записването в Лятната IT Академия, може да откриете тел.: 056 844 551 Директор; тел.: 056 843 643 пом.-директор и тел.: 056 844 549 или на e-mail: cplr_burgas@abv.bg