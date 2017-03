Светльо Витков и The Pomorians забиват в Поморие тази вечер

© Неподражаемият Светльо Витков и неговият бенд The Legends ще забият в Поморие тази вечер (20-ти март). Концертът е с начален час 18:00, а мястото е сцената пред Народно читалище "Просвета 1888". Подгряваща група са не други, а The Pomorians. Концертът обещава да се превърне в музикално събитие, защото от сцената ще прозвучат култови хитове. Входът е свободен. "Ще изпълним едни от най-известните си парчета. Каним както поморийци, така и бургазлии и жителите на съседните градове, за да се забавляваме заедно", призовават изпълнителите.



Светльо Витков няма нужда от представяне. Той е бивш фронтмен на любимата на много българи ска-пънк група "Хиподил", както и основател на зародилата се през 2007г. банда "Svetlio & The Legends" , с която пее в момента. The Pomorians и техният вокал Янко Бръснаря също са добре познати и обичани от меломаните.



Концертът на "Svetlio & The Legends" и The Pomorians се организира от Коалиция "Реформаторски блок - Глас народен".