Реформаторите подариха атрактивно шоу на Поморие, Светльо Витков пя "Скакалец" за първи път от 10 години

© Burgas24.bg виж галерията Коалиция "Реформаторски блок - Глас народен" подари атрактивно шоу на град Поморие, а Светльо Витков изпя "Скакалец" за първи път от 10 години. Предизборният концерт на коалицията, в който участваха и The Pomorians, изпълни площада пред читалище "Просвета 1888" тази вечер. "Призоваваме хората да имат вяра и да не губят надеждата си, защото, когато човек се предаде, дори и да има шанс - не го вижда", заяви Витков, който е и лидер на ПП "Глас народен". Концертът продължи малко над два часа, а от сцената прозвучаха най-големите хитове на Svetlio & The Legends и The Pomorians.



Между изпълненията Светльо Витков покани на сцената най-експертната листа с кандидати за народни представители - тази на "Реформаторски блок - Глас народен".



"Влизането на Реформаторския блок в парламента и участието ни в дясно-центристко правителство е гарант, че годините от управлението на Орешарски няма да се повторят. Ние сме единствената партия в дясно, която има реален шанс и ще участва в Народното събрание. А всеки глас за нашите малки приятели в дясно реално отива в БСП и ГЕРБ. Затова Ви призовавам да ни подкрепите с бюлетина N21 на изборите тази неделя", заяви водачът на листата инж. Костадин Марков.



За подкрепа към реформаторите призоваха още кандидат-депутатите д-р Георги Митев, адв. Здравко Костов, който е лице на "Глас народен" в област Бургас, д-р Васил Костадинов, Камелия Николова, доц. д-р Пенка Георгиева, арх. Румен Троев, Иван Събев и Стамен Стамов.



"Изключително съм щастлив, че успяхме да напълним този площад и, че заедно посрещаме пролетта. Пожелавам Ви да сте здрави, да обичате този град и, където и да сте, да го носите в сърцата © Burgas24.bg си", каза д-р Васил Костадинов пред своите съграждани. Той допълнително докосна поморийци с авторското си стихотворение "Избор", което прочете от сцената. Д-р Костадинов, който е четвърти в листата на реформаторите, е познат като управител на една от най-големите медицински лаборатории в страната. По време на кампанията, неговата идея за Общински здравни каси, които да гарантират достъпа до прегледи и изследвания, пожъна голям успех.



Концертът, който премина под наслов "Общи усилия = сигурен успех", продължи над 2 часа, а публиката просто не искаше да пусне Светльо Витков, затова той няколко пъти им посвещаваше по още една и още една песен. Сред хитовете бе и култовата "Скакалец", за която той призна, че изпълнява за първи път от 10 години. Витков и останалите от коалицията призоваха всички десни хора в неделя да гласуват със сърцето си.