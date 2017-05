Âå÷åðÿ â íåáåòî íàä Âàðíà – òîï ãëåçîòèÿòà çà ëÿòî 2017

© ¬ечер€ в небето - над морето и светлините на ¬арна. “ова ще е най-новата и екзотична глезоти€ за варненци и гостите на града това л€то.†

ѕетзвездното похапване с обезопасителен колан на 50-ина метра над зем€та ще се случва в модернизиращата се за часове зона на ѕристанище ¬арна, ко€то вече се наложи като най-желаната зона за разходки и забавлени€ по родното „ерноморие.

—лед като миналото л€то община ¬арна завърт€ първи€ наситен културно-развлекателен календар в зоната на ѕристанището, със съдействието на кмета и местната администраци€ на крайбрежната зона до месец ще отвор€т врати гол€м детски кът, нов ресторант, луксозен бар и ще бъдат монтирани конструкциите на "Dinner in the sky", които ще предлагат кулинарното прежив€ване в облаците до кра€ на л€тото.†

олоритната вечер€ в облаците е попул€рна сред любителите на адреналина в почти ц€ла ≈вропа и различни други точки на света, известни като столици на забавлението и лукса, като Ѕрюксел, ѕариж, –им, Ћас ¬егас, ƒубай, ёј– и др.†

ќпитът в "Dinner in the sky" до момента показва, че в средата на платформата владетел е мастършеф готвач, който изпълн€ва кулинарните желани€ на клиентите безотказно, въпреки отдалечеността от зем€та. ѕътешествието в облаците над ¬арненски€ залив е възможно да бъде гарнирано освен с вкусна вечер€ и с музика на живо.

Ќад 200 работни места ще бъдат създадени в новата зона за отдих и развлечени€ на ѕристанището във ¬арна, в ко€то атрактивен детски кът ще посрещне майките с деца, а вкусна храна и разхладителни напитки ще бъдат на разположение на всички варненци.

—лед като през последните по-малко от четири години администраци€та на ¬арна усп€ да отвори града към морето и да преобрази до неузнаваемост зоната край ћорска гара, вечер€ над морските вълни и питие под палмите и морски€ бриз е поредната задължителна стъпка, за да се мери морската ни столица с предпочитаните топдестинации за забавлени€ по света.