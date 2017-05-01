Àáèòóðèåíòêà ñè ñïóêà òúïàí÷åòî ñ áðúìáàð çà ïðåïèñâàíå íà ìàòóðàòà!

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Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 15:28 / 23.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñ ïðîâåæäàíåòî íà ìàòóðèòå è çàïî÷âàíåòî íà ïðèåìíèòå èçïèòè çà êîëåæè è óíèâåðñèòåòè ïàöèåíòèòå ñ ïîäîáåí ïðîáëåì ñå óâåëè÷àâàò. Ñðåä òÿõ èìà è òàêèâà, êîèòî âå÷å ñà ÷àñò îò àêàäåìè÷íèÿ æèâîò è ñà èçòåãëèëè èçïèòèòå ñè ñ ìåñåö, çà äà îòïúòóâàò íà áðèãàäè â ÷óæáèíà.

"Â ïîâå÷åòî ñëó÷àè íàêðàÿ ïðåïèñâà÷èòå èäâàò êàòî íàøè ïàöèåíòè. Ìèêðîñëóøàëêèòå ñå âàäÿò ïî÷òè îïåðàòèâíî", ïðåäóïðåäè ëåêàðÿò. Íàëàãà ñå ìàëêèòå óñòðîéñòâà äà áúäàò ïðåìàõâàíè ïîä ìèêðîñêîï, à óñëîæíåíèÿòà íå ñà ðÿäêîñò. Â îïèòà ñè ñàìè äà èçâàäÿò ÷óæäîòî òÿëî îò ñåáå ñè ìíîãî çðåëîñòíèöè è ñòóäåíòè óâðåæäàò ñëóõà ñè.




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13:39 / 23.05.2017
Îò ïîíåäåëíèê ðåøåíèÿòà íà ÒÅËÊ ìîæå äà ñå îêàæàò íåâàëèäíè
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Òîçè æèëèùåí áëîê çàòðîãâà! Îòâàðÿ î÷èòå è ñúðöåòî êúì áúëãàðùèíà...
11:02 / 23.05.2017
ÁÀÁÕ ïðàâè ñðàâíèòåëåí àíàëèç íà êà÷åñòâîòî íà õðàíèòå ó íàñ è Çà...
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Èçäàòåëñòâî ïóñíà íà øëüîêàâèöà çíàêîâ áúëãàðñêè ðîìàí
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10:52 / 22.05.2017
Âèæòå íà êàêâî ñå íàòúêíà Ñîòèð Öàöàðîâ íà ïúò çà Áóðãàñ!
12:23 / 22.05.2017
Áóðãàñ ñå ïðåâðúùà â ãðàä íà ïñèõîïàòè! Âúîðúæåí ñ âúçäóøíà ïóøêà ïðîñòðåëÿ âúçðàñòåí ìúæ â æ.ê. "Ëàçóð"
12:24 / 23.05.2017
Áóðãàçëèéêà ïðåäèçâèêà ãîëÿìà êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Àéòîñ - ñ. Çåòüîâî
08:48 / 23.05.2017
Ïåòèìà áóðãàçëèè ñè ïðèçíàõà çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå îò ïèöàðèÿ â "Ìåäåí ðóäíèê"
08:40 / 23.05.2017
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11:11 / 22.05.2017
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