Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ïóòèí: Ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò äîéäå ïðè íàñ îò ìàêåäîíñêàòà çåìÿ
Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 10:25 / 25.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
"Äíåñ â Ðóñèÿ å ïðàçíè÷åí äåí - Äåíÿò íà ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò, à ïèñìåíîñòòà äîéäå ïðè íàñ îò ìàêåäîíñêàòà çåìÿ". Òîâà çàÿâè ðóñêèÿò ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí â ñëîâîòî, ñ êîåòî ïðèâåòñòâà ìàêåäîíñêèÿ ñè êîëåãà Ãåîðãå Èâàíîâ â÷åðà. Òîé å íà âèçèòà â Ìîñêâà, çà äà ïîëó÷è íàãðàäà îò Ìåæäóíàðîäíèÿ îáùåñòâåí ôîíä çà åäèíñòâî íà ïðàâîñëàâíèòå íàðîäè íà èìåòî íà Ïàòðèàðõ Àëåêñåé Âòîðè.

"Çà íàñ íàãðàäàòà å îùå ïî-âàæíà, çàùîòî å ïðèñúäåíà çà 2016 ã., êîãàòî íèå îòáåëÿçàõìå 1100-ãîäèøíèíà â ïàìåò íà Ñâåòè Êëèìåíò Îõðèäñêè, íàøèÿ íàé-èçâåñòåí ñâåòåö, íàé-äîáðèÿ ó÷åíèê íà ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé. Òîâà å íàøà îáùà ïàìåò, çà íàøèòå ïðîñâåòèòåëè. Òîâà íè äàâà íàäåæäà, ÷å ùå îïàçèì òÿõíîòî ó÷åíèå è íàäåæäà çà áúäåùåòî", çàÿâè Èâàíîâ.

"Íå å âàæíî êîé îòêúäå å ìèíàë - òîâà íå å åâðîïåéñêè ïîäõîä. Âàæíîòî å, ÷å áëèçî 300 ìèëèîíà ïèøàò è ÷åòàò íà êèðèëèöà è â êðàÿ íà êðàèùàòà îáîãàòÿâàò åâðîïåéñêàòà êóëòóðà. Êàêâî çíà÷åíèå èìà îòêúäå ñà ìèíàëè?". Òàêà áúëãàðñêèÿò ïðåìèåð Áîéêî Áîðèñîâ êîìåíòèðà èçêàçâàíåòî íà Ïóòèí.

"Ó÷óäâà ìå, ÷å ïðåçèäåíòúò íà íàé-ãîëÿìàòà ñëàâÿíñêà äúðæàâà íå ïîçíàâà èñòîðèÿòà íà ñëàâÿíñêèòå íàðîäè. Ðóñèÿ, êîÿòî ãîâîðè çà ñëàâÿíñòâîòî, çà ïðàâîñëàâèåòî, íå ïîçíàâà èñòîðèÿòà", êîìåíòèðà âîåííèÿò ìèíèñòúð Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ.

Âúíøíèÿò íè ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà ïúê íàïèñà âúâ Ôåéñáóê:

"Íà 29-òè àïðèë 2012 ã. Ïàòðèàðõúò íà Ìîñêâà è öÿëà Ðóñèÿ Êèðèë êàçà íà ïðåçèäåíòà Ïëåâíåëèåâ â Ñîôèÿ: "Áúëãàðèòå ïðåíåñîõà êíèæíàòà ãðàìîòíîñò â Ðóñèÿ. Íàó÷èõ, ÷å ðóñêèÿò ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí äíåñ ñå å îáúðíàë êúì ìàêåäîíñêèÿ ñè êîëåãà Ãåîðãè Èâàíîâ ñ äóìèòå: "Ïèñìåíîñòòà äîéäå ïðè íàñ îò ìàêåäîíñêàòà çåìÿ." Ëèäåðúò íà íàøàòà ïðèÿòåëñêà þãîçàïàäíà ñúñåäêà îòãîâàðÿ, ÷å ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé ñà äóõîâíè ó÷èòåëè íà ìàêåäîíñêèÿ íàðîä, à ñâåòè Êëèìåíò Îõðèäñêè å íàé-èçâåñòíèÿò ìàêåäîíñêè ñâåòåö. 

Íåêà äà íàïðàâèì íÿêîëêî óòî÷íåíèÿ: Ñúçäàâàíåòî íà ïèñìåíîñòòà å ñòàíàëî ïî âîëÿòà è ñ ó÷àñòèåòî íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà è íåñëó÷àéíî áúëãàðñêèÿò âëàäåòåë Áîðèñ Ïúðâè ïðèñúñòâà âúâ âñè÷êè ñòàðîñëàâÿíñêè êíèãè êàòî öàð Áîðèñ Ìèõàèë - Ïîêðúñòèòåë, âúâåæäàù âÿðàòà è ïèñìåíîñòòà. Íå ìîæå äà íå íè ðàäâà, ÷å âå÷å è äúðæàâíèòå ãëàâè íà äðóãè ñòðàíè ñè ÷åñòèòÿò âçàèìíî íàé-ñâåòëèÿ áúëãàðñêè ïðàçíèê. 

Òîâà íåñúìíåíî å ïðèçíàíèå çà ïðèíîñà êúì åâðîïåéñêàòà è ñâåòîâíàòà êóëòóðà íà ñòðàíàòà íè, êúäåòî êèðèëèöàòà å ñúçäàäåíà è îòêúäåòî ñå å ðàçïðîñòðàíèëà êúì äðóãè ñòðàíè è íàðîäè. Áëàãîäàðåíèå íà Áúëãàðèÿ êèðèëèöàòà å âå÷å è âúðõó áàíêíîòèòå îò åäèííàòà åâðîïåéñêà âàëóòà. Ïðàçíèêúò íå å ñàìî íàø, à êèðèëèöàòà å îáùà. Íî çíàéòå, ÷å ïîìíèì èñòîðèÿòà ñè è çàòîâà ñìå ãîðäè. Íèùî ïîâå÷å íå ìîãà äà äîáàâÿ îò òîçè ñòèõ íà Èâàí Âàçîâ: "×å è íèé ñìå äàëè íåùî íà ñâåòúò è íà âñè ñëîâåíå êíèãà äà ÷åòàò".




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 30
24.05.2017 »
24.05.2017 »
24.05.2017 »
24.05.2017 »
23.05.2017 »
19.05.2017 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/5 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
-2
 
 
Àìè Ñîëóí àêî å â ÎÁËÀÑÒÒÀ Ìàêåäîíèÿ , òî çíà÷è å ïðàâ. Äðóã âúïðîñ å , ÷å Êèðèë è Ìåòîäèé ñà íàïîëîâèíà ãúðöè (ïî îôèöèàëíè äàííè).
-3
 
 
Êàòî ñå çàìèñëÿ....Ïóòêèí å ÷åíãå è òî îáðàçîâàíî â ÊÃÁ. Îò êúäå äà çíàå îò êúäå èäâà ïèñìîòî íà êîåòî ïèøå,ñëåä êàòî êîãàòî å áèë äåòå ñà ãî ó÷èëè,÷å ÷è÷êî Ëåíèí ÿ å èçìèñëèë ,à ïî êúñíî,÷å Êèðèë è Ìåòîäè ñà ðóñíàöè. Äíåñ âå÷å ìó å êàøà....òàì íÿêúäå....îò ìàêåäîíñêèòå çåìè....êúäå Îõðèä,äåòî äíåñ å â äúðæàâà çà êîÿòî Ðóñèÿ ñå áîðè äà èìà âëèÿíèå è ñúîòâåòíî òîâàðèù ïðàâè òúïè ìåòàíè.Îáùî âçåòî å êàçàë...ìàêåäîíñêèòå çåìè. Àêî áåøå êàçàë äúðæàâà,âå÷å ãðàíè÷è ñ ïðîñòîòèÿ è íåâåæåñòâî,à òîé êàòî ñòàðà õèòðà ìå÷êà,çàîáèêàëÿ èñòèíàòà çà äà ñè ïîñòàâè èíòåðåñèòå. Òàêúâ å...çàòîâà ìó ñâàëÿò ñàìîëåòèòå è èêîíîìèêàòà ìó êðåòà,çàùîòî å ãëóïàê ïîäâëàñòåí íà èäåîëîãèÿ,êîÿòî ìó å äúðïàëà êîíöèòå öÿë æèâîò. Òîé å ÑËÓÆÁÀÐ...öÿë æèâîò å ÑËÓÆÈË è ñåãà ùå ìó ïðîñòèòå çà íåâåæåñòâîòî.Åäâà ëè çíàå êîé å ïúðâèÿ ïàòðèàðõ íà Ðóñèÿ è íà êàêúâ åçèê ñà ïèñàëè òîãàâà ÒÅ çà äà ìîæå òîé äà èì ñòàíå íà÷åëî íà öúðêâàòà. È ñïðåòå ñ òàçè ñëàâÿíñêà àçáóêà....ÁÚËÃÀÐÑÊÀ Å! È ðóñíàöèòå íå ñà íè áðàòÿ...ÄÅÖÀ ÑÀ ÍÈ!
-3
 
 
Àìè Ïóòêèí å êàçàë çåìè â Ðèìñêàòà èìïåðèÿ ïî òîâà âðåìå,òîâà íå çíà÷è Äúðæàâàòà ìàêåäîíèÿ äåòî å ñúçäàäåíà èçêóñòâåíî ïðåäè 50-60 ãîäèíè. Äî 17 âåê â Ðóñèÿ ñà ïèñàëè íà Áúëãàðñêè åçèê,ùî íå å êàçàë çà òîâà?
+3
 
 
Äî ïî-äîëíèòå òúïàíàðè,ëèçà÷è íà ïóòëåðîâèÿ ãðåçäåé:×åòåòå èñòîðèÿ,àìñàëàöè,âèå ñòå îáèäà çà ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ ÏËÅÌÅ!!! À ôàøèçîèäà ïóòëåð äà öåëóâà ðúöå,êðàêà è õ.. íà áúëãàðèòå,÷å ñà î÷îâå÷èëè äèâàöèòå îò ïàëàíêèòå íà Âåëèêà Áîëãàðèÿ è ñà ãè íàïðàâèëè õîðà!
+5
 
 
Àëî , ðóñîôèëèòå - äà âè å*à ìàéêàòà ìàëîóìíà !
+1
 
 
àáå âèå íå ðàçáðàõòå ëè 4å öåëèÿ ñâÿò ñìå ìàêåäîíöè :Ä
+3
 
 
Ïóòèíîôèëñòèöèòå â àòàêà äà çàùèòàâàò ïîðåäíàòà àíòèáúëãàðñêà ïîçèöèÿ íà äæóäæè... ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ æàëêàðè
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ìåæäóíàðîäíè íîâèíè:
Çëîáíà èçìåò óáè 8-ãîäèøíàòà Ñàôè! Ìàéêà é íå çíàå, áàùà é – ñúêð...
14:23 / 24.05.2017
23-ãîäèøíèÿò Ñàëìàí Àáåäè å íàïàäàòåëÿò â Ìàí÷åñòúð
09:50 / 24.05.2017
Ó÷åíè÷êà îò Ëèâúðïóë å ÷åòâúðòàòà æåðòâà íà àòåíòàòà â Ìàí÷åñòúð
09:21 / 24.05.2017
Ìóçèêàëíèÿò ñâÿò â óæàñ îò ñòàíàëîòî â Ìàí÷åñòúð, ïåâöè èçêàçâàò ...
13:17 / 23.05.2017
Òðúìï çà ìàí÷åñòúðñêèÿ àòåíòàòîð: Íàé-ãîëåìèÿò ñêàïàíÿê íà ñâåòà!...
12:32 / 23.05.2017
Áðîÿò íà æåðòâèòå ïðè àòåíòàòà â Ìàí÷åñòúð íàðàñíà íà 22
09:42 / 23.05.2017

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàé 2017 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Áóðãàñ ñå ïðåâðúùà â ãðàä íà ïñèõîïàòè! Âúîðúæåí ñ âúçäóøíà ïóøêà ïðîñòðåëÿ âúçðàñòåí ìúæ â æ.ê. "Ëàçóð"
12:24 / 23.05.2017
Áóðãàçëèéêà ïðåäèçâèêà ãîëÿìà êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Àéòîñ - ñ. Çåòüîâî
08:48 / 23.05.2017
×óæäåíöè ïðîïèùÿõà ñëåä ðàçõîäêè â Íåñåáúð
08:43 / 23.05.2017
Ïåòèìà áóðãàçëèè ñè ïðèçíàõà çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå îò ïèöàðèÿ â "Ìåäåí ðóäíèê"
08:40 / 23.05.2017
Áóðãàçëèéêà ïîïàäíà â áîëíèöà ñëåä èíöèäåíò â àâòîáóñ íà "Áóðãàñáóñ"
09:24 / 23.05.2017
Âèæòå êàêâà ÿ ñâúðøèõà ðàáîòíèöè íà Âèâàêîì â Áóðãàñ
14:34 / 23.05.2017
Ñúëçè îò ðàäîñò è õîëèâóäñêè áëÿñúê! Åòî êàê Áóðãàñ èçïðàòè ñâîèòå àáèòóðèåíòè
19:48 / 24.05.2017
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöëàãåð çà êó÷åòà êðàé Âàðíà
æåíñêè ôóòáîë
Ïîõèòèòåë îïðÿ ïèñòîëåò â ãëàâàòà íà ìúæ â Ñâåòè Âëàñ è ãî ñúáëå÷å ÷èñòî ãîë
íàöèîíàëåí îòáîð ïî ôóòáîë
Ïèÿí ïàöèåíò âèëíÿ â áóðãàñêà áîëíèöà, ïðåáè äâàìà ëåêàðè
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: