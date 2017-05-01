Ãë. ñåêðåòàð íà ÌÂÐ: Ïðåäñòîÿò àðåñòè íà çíàêîâè ëèöà

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Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
Nikolay Borisov
Ñïîäåëè êàêâî íîâî....
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ñ êðàÿ íà äúæäîâíèÿ ìàé èäâà è ëÿòîòî, ÷àêàìå ãî îùå íà 1 þíè!
11:26 / 28.05.2017
Òàêñè ïàäíà â êîðèòîòî íà ßíòðà â öåíòúðà íà Ãàáðîâî ñëåä ëóäà êà...
14:26 / 27.05.2017
Êîè ñà îòêðèâàòåëèòå íà çúáà, êîéòî ìîæå äà ïðåîáúðíå ÷îâåøêàòà è...
12:53 / 27.05.2017
Ðåâèçîðî ïðîãîâîðè çà àðåñòèòå íà ïîëèöàè ïðåä "Ëåòèùå Ñîôèÿ"
12:18 / 27.05.2017
Åäíè è ñúùè õðàíè ñ ðàçëè÷íî êà÷åñòâî ó íàñ è â Çàïàäíà Åâðîïà!
11:45 / 27.05.2017
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10:43 / 27.05.2017
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Âèæ îùå:
Äþíåðäæèÿ ïðåáè êëîøàð â öåíòúðà íà Áóðãàñ
19:34 / 27.05.2017
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12:44 / 27.05.2017
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13:58 / 26.05.2017
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