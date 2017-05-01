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Ãë. ñåêðåòàð íà ÌÂÐ: Ïðåäñòîÿò àðåñòè íà çíàêîâè ëèöà
Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 09:44 / 28.05.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðåäñòîÿò àðåñòè íà çíàêîâè ëèöà è íå ñàìî. Ðàáîòè ñå ïî âñè÷êè ëèíèè. Ñòðåìåæúò å äà ñå ñúçäàäå ó õîðàòà óñåùàíå çà ñèãóðíîñò. Êîìàíäèðîâàò ñå ïîëèöàè ïî ×åðíîìîðèåòî. Ïðè ãðóïèòå çà íàðêîðàçïðîñòðàíåíèå òàì çàëîãúò å ãîëÿì è ïå÷àëáèòå ñà ñåðèîçíè. Íàøàòà çàäà÷à å íèòî åäíà ãðóïà äà íå ñå ïî÷óâñòâà ñèëíà è áåçíàêàçàíà. Ïðåäèøíèÿò ëåòåí ñåçîí ïðèêëþ÷è óñïåøíî. Î÷àêâàò ñå íîâè 1000 ïîëèöàè äà âëÿçàò â ñèñòåìàòà, â ðåäèöèòå íà ÌÂÐ. Òîâà êàçà â ïðåäàâàíåòî "Îôàíçèâà" ïî Êàíàë 3 ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ Ìëàäåí Ìàðèíîâ.

Îòíîñíî çàëîâåíèÿ êàíàë íà âõîä íà ëåòèùå Ñîôèÿ çà áåæàíöè, Ìàðèíîâ çàÿâè, ÷å íå å ìàñîâ è äîáàâè, ÷å ìðåæàòà íÿìà êàê äà ñúùåñòâóâà áåç ñúäåéñòâèå íà ñëóæèòåëè íà ëåòèùåòî.

"Äâå ëèöà, êîèòî å òðÿáâàëî äà ïðåìèíàò, ñà çàäúðæàíè. Ïðåç ïîäîáåí êàíàë ìîãàò äà ïðåìèíàò è òåðîðèñòè. Îïåðàöèÿòà ñïîìîãíà çà óêðåïâàíå íà äèñöèïëèíàòà è ðåøàâàíå íà âúòðåøíè ïðîáëåìè ïðè ëåòèùåòî. Êàòî öÿëî îò÷èòàìå íàìàëÿâàíå íà ìèãðàöèîííèÿ íàòèñê ïîðàäè çàñèëâàíåòî íà îõðàíàòà íà áúëãàðî-òóðñêàòà ãðàíèöà", äîïúëíè ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ.

Òîé ïîä÷åðòà, ÷å íèâîòî íà çàïëàõà êúì ñòðàíàòà íè íå å ïîâèøåíî è îñòàâà íàé-íèñêîòî, òðåòî íèâî.









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çíàêîâè ëèöà..... îò ìàõëåíñêèÿ óíäúðãðàóíä ...õà õà õà
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Ñòðåìåæúò å äà ñå ñúçäàäå ó õîðàòà óñåùàíå çà ñèãóðíîñò.....!?!?Ïî-äîáðå óñåùàíå çà ñèãóðíîñò,íå ñèãóðíîñò....
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Çà ÄÂÅ ëèöà ïðî÷åòîõìå...ÊÎËÊÎ ÄÚËÃÎ È ÊÎËÊÎ ÌÍÎÃÎ ÄÐÓÃÈ ÊÐÅÀÒÓÐÈÍÑÀ ÏÐÎÏÓÑÊÀÍÈ ÄÎÑÅÃÀ ? Êîëêî íîâè ùå áúäàò ïðîïóñíàòè ?
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11:26 / 28.05.2017
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14:26 / 27.05.2017
Êîè ñà îòêðèâàòåëèòå íà çúáà, êîéòî ìîæå äà ïðåîáúðíå ÷îâåøêàòà è...
12:53 / 27.05.2017
Ðåâèçîðî ïðîãîâîðè çà àðåñòèòå íà ïîëèöàè ïðåä "Ëåòèùå Ñîôèÿ"
12:18 / 27.05.2017
Åäíè è ñúùè õðàíè ñ ðàçëè÷íî êà÷åñòâî ó íàñ è â Çàïàäíà Åâðîïà!
11:45 / 27.05.2017
5-ãîäèøíî äåòå ó÷àñòâà â ïîõîäà "Ïî ñòúïêèòå íà Áîòåâàòà ÷åòà"
10:43 / 27.05.2017

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Âèæ îùå:
Êîãà ùå ñå ñïóêà áàëîíúò "íàé-äîáúð ãðàä çà æèâååíå" è êîé èìà íóæäà îò ïîäîáíà êóõà ðåêëàìà?
12:53 / 27.05.2017
Äþíåðäæèÿ ïðåáè êëîøàð â öåíòúðà íà Áóðãàñ
19:34 / 27.05.2017
Áèÿ÷úò íà ëåêàðè: Òîâà, ÷å èìàì òàòóèðîâêè íà ëÿâàòà ðúêà, íå ìå ïðàâè ëîø ÷îâåê!
15:56 / 26.05.2017
Âèæòå êúäå èñêàò äà ïðàòÿò Æèâêî, áðóòàëíî èçðèòàë áóðãàçëèéêà íà àâòîáóñíà ñïèðêà!
16:37 / 27.05.2017
Åêøúí â "Êîìëóêà"! Öèãàíêà íàïàäíà ñîöèàëíà ðàáîòíè÷êà, ïðàòè ÿ â áîëíèöà
11:51 / 26.05.2017
Áóðãàñêà ïåäàãîæêà ñ èçêëþ÷èòåëíî ïðèçíàíèå
12:44 / 27.05.2017
Åòî ãî Êèðèë, ïðåáèë è çàïëàøâàë ñ óáèéñòâî ëåêàðèòå â "Áóðãàñìåä"
13:58 / 26.05.2017
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