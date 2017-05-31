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|Ñòàíà ÿñíî êîé å øîôüîðúò, ñëÿçúë îò äæèïà ñè è ðàçâÿë òðèáàãðåíèêà â êðúñòîâèùå!
Çàðåäåí ñ ìíîãî ïàòðèîòè÷åí äóõ, ñàìèÿò òîé íàïèñà âúâ ñîöèàëíàòà ìðåæà: "Áúëãàðè! Íåêà Áîã íè ïàçè è íåêà ñúõðàíèì Áúëãàðñêîòî â íàñ!". Ïîñòúïêàòà ìó íå îñòàíà áåçðàçëè÷íà çà îñòàíàëèòå ïîòðåáèòåëè, êàòî ñàìî çà ìèíóòè ñúáðà õèëÿäè õàðåñâàíèÿ è ñïîäåëÿíèÿ.
Êîìåíòàðè (10)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Íå å èñòèíà! Ìèëèìåòðè ñïàñèõà êîëà îò ñáëúñúê ñ âëàê, øîôüîðúò í...
17:49 / 02.06.2017
Ãðúìîòåâèöè è ãðàäóøêè â ñúáîòà ïî÷òè íàä öÿëàòà ñòðàíà
17:41 / 02.06.2017
Óíèêàëíî! Âèæòå êàêâî íàïðàâè òîçè ðîäîëþáèâ áúëãàðèí íà 2 þíè!
17:40 / 02.06.2017
Ëåêàðñêèÿò ñúþç: Çäðàâåîïàçâàíåòî å ïðåä êîëàïñ çàðàäè íåàäåêâàòí...
17:40 / 02.06.2017
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16:12 / 02.06.2017
Ïîäïèñàõà Õàðòà çà ñúçäàâàíå íà íàöèîíàëíà àñîöèàöèÿ çà ðàçâèòèå ...
14:38 / 02.06.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Óíèêàëíî âèäåî! Òîðíàäî âèëíÿ êðàé Êàìåíî, âèæòå ãî!
11:42 / 31.05.2017
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11:32 / 01.06.2017
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22:09 / 01.06.2017
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10:08 / 01.06.2017
Ïðîìåíÿò ðàçïèñàíèåòî íà òðîëåéáóñèòå, âèæòå ãî!
16:15 / 31.05.2017
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