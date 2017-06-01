Òîâà êðúñòîâèùå âîäè êëàñàöèÿòà çà íàé-âåëèêà èíæåíåðíà ìèñúë â Áúëãàðèÿ

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Äðóãè ïúê ñà â ñèòóàöèÿ íà ðóñêà ðóëåòêà äàëè ùå ïðåìèíàò, áåç äà íàïðàâÿò êàòàñòðîôà è ïîñòðàäàò. Ïîæåëàâàìå íà âñè÷êè åâðîïåéöè ïðåç 2019 ã. äà ïðåìèíàò óñïåøíî, áåç äà ïîñòðàäàò ïðåç ñúùîòî êðúñòîâèùå, çà äà ñå íàñëàäÿò íà êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêèòå îáåêòè, íàìèðàùè ñå â Ïëîâäèâ. Ìåäàëèòå è ïîõâàëèòå çà èçìèñëèëèòå òàçè ïúòíà èíôðàñòðóêòóðà, íà îêîëîâðúñòåí ïúò, îñòàâÿìå íà âàñ, âîäà÷èòå íà ÌÏÑ, ëè÷íî äà èì ãè âðú÷âàòå.
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15:05 / 04.06.2017
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14:04 / 04.06.2017
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12:09 / 02.06.2017
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18:15 / 03.06.2017
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14:33 / 02.06.2017
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13:33 / 02.06.2017
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