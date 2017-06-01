Родната флотилия с тактическо учение "Черно море-2017"

© ВМС Продължава тактическото учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби "Черно море-2017". След успешното приключване на предпоходната подготовката в базови условия, корабите напуснаха двата пункта за базиране - Бургас и Варна, за да изпълнят планираните корабни учения и епизоди на море. В обявените морски полигони в северния и южния район корабите от дивизион миночистачни кораби - рейдовите миночистачи "Капитан-лейтенант Кирил Минков", "Капитан-лейтенант Евстати Винаров" и базовите миночистачи "Шквал" и "Прибой" извършиха предаване на товари на море проведоха противоминно учение - извършиха търсене на морски мини и унищожиха участък от минно заграждение.



Корабите от дивизионите патрулни кораби фрегатите "Смели", "Дръзки", "Верни" и корвета "Решителни" проведоха учение за борба с подводен и въздушен противник и контрол на корабоплаването.



Водолазните групи от дивизион спомагателни кораби - Варна и от отряд плаващи средства и съоръжения - Бургас изпълниха водолазно обследване на район за заставане на корабите на котва.



Танкер бункировчик "Акин", противопожарен кораб "Ахелой" и спасителен кораб "Протео" съвместно с учебно-спомагателен кораб "Капитан І ранг Димитър Добрев" "оказаха помощ на аварирал кораб на море".