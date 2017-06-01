|Родната флотилия с тактическо учение "Черно море-2017"
В обявените морски полигони в северния и южния район корабите от дивизион миночистачни кораби - рейдовите миночистачи "Капитан-лейтенант Кирил Минков", "Капитан-лейтенант Евстати Винаров" и базовите миночистачи "Шквал" и "Прибой" извършиха предаване на товари на море проведоха противоминно учение - извършиха търсене на морски мини и унищожиха участък от минно заграждение.
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