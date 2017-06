Ето кои са първите участници във фестивала SUMMER CHAOS’2017

© M. E. MUSIC обявиха първите участници в новото издание на SUMMER CHAOS'2017. Това са кралицата на метъла Tarja Turunen, KREATOR и CREAMATORY. Фестивалът отново ще се проведе на стадион "Лазур", 31 юли, понеделник, начало - 15:00 ч.



Продажбата на билети за събитието стартира днес в мрежата на Тикетпро България, бензиностанции OMV, партньорските каси в цялата страна, както и онлайн на www.ticketpro.bg.



Промоционална цена на билета до края на месец юни: 70 лв.



Цена от 1 юли до деня на фестивала: 80 лв.





Допълнително ще бъдат обявени още две банди, които ще се включат в Summer Chaos Festival 2017. А междувременно - следете за предстоящите HAPPY HOUR промоции относно продажбата на билети.



Ледената кралица на тежкия жанр е отлично позната със своя феноменален глас на меломаните по цял свят и няма нужда от представяне. Гостуването на TARJA TURUNEN в Бургас е част от европейското й турне The Shadow Shows, което стартира през октомври 2016 г, а последните потвърдени дати за момента са през ноември 2017 г. в Южна Америка.



На 31 юли българските фенове на Таря ще могат да се насладят на живите изпълнения на композиции от наскоро издадените продукции, както и добре познатите класики, с които финландката се превърна в една от водещите фигури на метъл сцената.



Германците от KREATOR се смятат за едни от основоположниците на траш течението в метъла. Създадена в далечаната 1982 г., днес групата има зад гърба си 16 студийни албума и милиони фенове по цял свят. Стилът им се отличава със скоростни рифове и режещи акорди, а заедно със сънародниците си "Sodom" и "Destruction" оформят така наречените "Три големи" имена на германския траш метъл.

Участието на KREATOR на Summer Chaos 2017 е част от турнето им, промотиращо издаването на най-новия албум на бандата - "Gods of Violence". Готик-индастриъл ветераните CREAMАTORY носят титаничната сила на тежкия метален звук вече над четвърт век. Всеки от албумите им звучи новаторски и различно, а самата банда отдавна е надраснала класическите очертания на "готик-метъл" пространството, за да се отличи като безпогрешно разпознаваема.



През април 2016 г. излезе последният албум на групата - "Monument", част от който българските фенове ще чуят по време на Summer Chaos 2017. Разбира се, на стадион "Лазур" ще прозвучат и вечните хитове на CREAMTORY - "Tears Of Time", "Temple Of Love", "Black Celebration" и много други.