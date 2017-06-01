12-ãîäèøíîòî ðîì÷å ðèòíàëî ëåêàðêàòà çà êåô

12-ãîäèøíîòî ìîì÷å, ðèòíàëî ôåëäøåðêà ñëåä êàòî òÿ ñå îòçîâà íà ñïåøåí ñèãíàë çà ïîñòðàäàë ìúæ, ÿ íàïàäíàëî "îò êåô".
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Ðîñèöà Ãîäæîâñêà ñå îòçîâàëà íà ñïåøåí ñèãíàë çà ïîðÿçàí ìúæ. Íà ìÿñòî å èìàëî ãîëÿìà êîìïàíèÿ, êîÿòî å ïðàçíóâàëà è ñëåä ñêàíäàë ìåæäó äâàìà ìúæå, åäèíèÿò ïîðÿçâà ðúêàòà ñè ñ ÷àøà è ñúñåäèòå âèêàò ñïåøåí åêèï.
Ñïîðåä òÿõ ìåäèöèòå ñå çàáàâèëè íàé-ìàëêî ñ ïîëîâèí ÷àñ è òîâà å ïðåäèçâèêàëî àãðåñèÿòà íà ìîì÷åòî. Îò ñïåøíèÿ öåíòúð îòðè÷àò äà èìà çàêúñíåíèå.
Ìîì÷åòî è íåãîâèòå ðîäèòåëè ïîñðåùíàõà åêèïà íà bTV ñúñ çàïëàõè è àãðåñèÿ. Âúïðåêè òîâà ðåïîðòåð íà ìåäèÿòà íàìåðè ìîì÷åòî, êîåòî îòãîâîðè, ÷å ðèòíàëî ôåëäøåðêàòà "îò êåô".
Ïðè ïðîâåðêà â ñïåøíèÿ öåíòúð å óñòàíîâåíî, ÷å ëèíåéêàòà å ïðèñòèãíàëà íà àäðåñ íà ÷åòâúðòàòà ìèíóòà îò ïîäàâàíåòî íà ñèãíàëà.
Íàïàäíàòàòà ôåëäøåðêà çàÿâè, ÷å ùå ñè òúðñè ïðàâàòà ïî ñúäåáåí ïúò. Çà 13 ãîäèíè ñòàæ â ñèñòåìàòà ïîäîáåí èíöèäåíò é ñå ñëó÷âà çà ïúðâè ïúò.