"Сладка" контрабанда задържаха бургаските митничари

© 56 448 опаковки с бонбони с имитационни изображения на анимационния герой "Hello Kitty" задържа Митница Бургас за нарушени права върху интелектуална собственост.



Пратката е пристигнала на Митнически пункт "Пристанище Бургас Център" в корабен контейнер със стоки от Китай, декларирани като внос за България. Митнически служители от сектор "Оперативен контрол" към отдел "Митническо разузнаване и разследване"/МРР/ в Митница Бургас селектират контейнера за щателна митническа проверка. При извършената проверка на 11 август 2017 г. се установява, че съдържанието на контейнера отговаря на декларираните стоки по вид и количество, но 196 от колетите в контейнера съдържат 2 352 кутии с общо 56 448 опаковки с бонбони с имитиращи изображения на популярното коте "Hello Kitty".



Пратката с бонбони е задържана от митническите служители в изпълнение на Регламент (ЕС) № 608/2013 и Закона за марките и географските означения. Митница Бургас е сезирала за случая официалните представители в България на правопритежателя на търговската марка за установяване дали задържаните стоки са фалшиви.



В получен официален отговор до Митница Бургас днес правопритежателят съобщава, че след направен анализ от тяхна страна е установено, че задържаните стоки с изображения на "Hello Kitty" са фалшиви и са нарушени правата върху интелектуалната им собственост. Задържаните бонбони подлежат на унищожаване под контрола на Митница Бургас, като разходите за изпълнение на процедурата са за сметка на правопритежателя на търговската марка.