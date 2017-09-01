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|Спипаха столичани с кокаин на къмпинг "Градина", преспаха в ареста
Д.Х. и М.М. са задържани за срок от едно денонощие. По случая е образувано бързо полицейско производство.
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