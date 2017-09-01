Спипаха столичани с кокаин на къмпинг "Градина", преспаха в ареста

© В неделя около 02.30 ч. в района на к-г "Градина" до "Кайт бар", служители от Районно управление - Созопол извършили проверка на 32-годишния Д.Х. и 36-годишния М.М., и двамата от София, като намерили и иззели от двамата по едно пакетче с бяло прахообразно вещество - кокаин.



Д.Х. и М.М. са задържани за срок от едно денонощие. По случая е образувано бързо полицейско производство.