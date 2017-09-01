Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Спипаха столичани с кокаин на къмпинг "Градина", преспаха в ареста
Източник: Burgas24.bg 14:04 / 11.09.2017 Отпечатай Изпрати
©
В неделя около 02.30 ч. в района на к-г "Градина" до "Кайт бар", служители от Районно управление - Созопол извършили проверка на 32-годишния Д.Х. и 36-годишния М.М., и двамата от София, като намерили и иззели от двамата по едно пакетче с бяло прахообразно вещество - кокаин.

Д.Х. и М.М. са задържани за срок от едно денонощие. По случая е образувано бързо полицейско производство.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Фестивалът "Месембрия Орфика“ за трети път очарова ценителите на ...
15:45 / 11.09.2017
"Мицубиши" отнесе "Ауди", трима са в болница
10:08 / 11.09.2017
Стихията в Айтос е овладяна! Ето причината за избухналия пожар
18:05 / 10.09.2017
Небето над Айтос почерня! Пламъци погълнаха автоморга на метри от...
17:25 / 10.09.2017
Екшън в Ямбол! Пиян циганин събори полицай с юмрук в лицето
10:44 / 10.09.2017
Министър Порожанов за риболовните дневници: С чувство за срам пое...
12:24 / 08.09.2017

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2017 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Небето над Айтос почерня! Пламъци погълнаха автоморга на метри от бензиностанция
17:25 / 10.09.2017
Известен бургаски бохем влиза в култово риалити
14:30 / 09.09.2017
Незабравима бургаска вечер за двама влюбени
17:23 / 09.09.2017
Една българска майка ви моли за помощ! Да дарим нормално детство на Мишо!
10:25 / 10.09.2017
Важно! Помагайте, изчезнало е момиче на 15 години!
13:33 / 10.09.2017
Стихията в Айтос е овладяна! Ето причината за избухналия пожар
18:05 / 10.09.2017
Любов на верига: Чочо и "черният ангел" планират невиждана сватба
09:11 / 10.09.2017
Актуални теми
Кубрат Пулев срещу Антъни Джошуа
Сюрпризираха изнасилвач на малолетна в Бургас
Задържаха много опасен руснак в Бургас! Издирван е за букет от тежки престъпления
Депутат поискал от търговец 4 тона суджук за премиера
ОФК Карнобат сезон 2017/2018
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2009 - 2016 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: