Бургас с три номинации в конкурса “Новатори в образованието“

Едната е персонална за професор Сотир Сотиров, главен двигател на проекта Лятна IT академия. Вече две негови издания бяха реализирани по инициатива на Община Бургас. Обучението има за цел да помогне на млади хора, основно ученици и студенти, да усъвършенстват умението си за работа с компютърни технологии. В организирането на академията участват преподаватели по IT технологии от университета и от бургаски училища.



Втората номинация Университет "Проф д-р Асен Златаров" получава отново за развитие в областта на IT технологиите. Тя е за новата магистърска програма "Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси", която катедра "Компютърни системи и технологии" стартира тази година. Инициативата е на кмета Димитър Николов, председателя на борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация Станимир Николов и доц. Магдалена Миткова - ректор на университета. Програмата за обучение по специалността е основно с практическа насоченост и се осъществява с участието на водещи компании от бранша, а лектори са някои от най-опитните специалисти у нас. В нея са представени четири от водещите ERP системи - Microsoft Dynamics NAV (Navision), SAP ERP, ORACLE ERP и българската EnterpriseOne® ERP.



За постижения в IT образоването в Бургас е номинирана и старши учител по информатика и информационни технологии Димитрина Тодорова от училище ПГПАЕ "Гео Милев". Тя е преподавател, постигнал високи резултати в професионалната си дейност и за 23 години работа е допринесла значително за развитието на българското образование.



Основен организатор на четвъртото поредно издание на "Новатори в образованието" е образователната организация ERP Academy. Конкурсът включва категориите "Деца", "Училища", "Университети", "Обучения" и "Благотворителност", както и награда на публиката, за която ще се борят номинираните от всички категории в официалната Фейсбук страница на класацията - https://www.facebook.com/novatoribg/.



Всеки желаещ може да номинира своите фаворити или свой проект, като изпрати предложение на адрес novatori@novatori.bg. Крайният срок за подаване на кандидатури е 30-ти септември. Жури, включващо представители на образователната система, технологичния сектор, предприемаческите среди, както и журналисти с дългогодишен опит в сферата на бизнеса и образованието, ще определят победителите. На специално събитие през ноември ще бъдат обявени и наградени всички победители от категориите в класацията.



От тази година към поборниците за едно по-развито, интелигентно и образовано българско общество се присъединява и "Индустриален и логистичен парк - Бургас".