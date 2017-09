Не на колите: Улица в центъра на Бургас става денс и арт сцена утре

© Младежите от инициативата на кмета Димитър Николов - "Бургас харесва младите" организират истински празник за Деня без автомобили - 22 септември. За целта утре от 10:00 до 20:00 часа улица "Васил Левски" в центъра на града ще бъде затворена за движение на автомобили. Вместо коли, пътната отсечка ще се превърне в младежка денс и арт сцена.



От 11:30 часа пешеходната пътека на улицата ще се превърне в танцов подиум, на който ще се изявят младежите от THE NEXT CREW - брейк клуб "Бляк Стайл" и Танцова школа "Дюн". Жители и гости на града ще могат да видят зрелищната танцова битка - All Style Street Dance Show Battles, в която ще вземат участие Искра Даскалова, Нина Сонга (Казахстан), Елена Коларова и Панайот Златев.



В 17:30 часа, пак на същото място, ще се състои демонстрация по скейтбординг на уред и ролер парти, а за музикалния фон ще се погрижи бургаският DJ - Funktool. През целия ден на улицата ще бъде изложена фото изложба "Алтернативните начини на придвижване".