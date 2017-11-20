ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Äðóãè
Êèíî
Êóëòóðíè
Ëè÷íîñòè
Ìóçèêà
|Èçáðàõà Ìèñ Áúëãàðèÿ 2017, ñîöèàëíèòå ìðåæè èçáóõíàõà ñ êðèòèêè
Ìíîçèíà çàäàâàõà âúïðîñè ïî êàêâè êðèòåðèè ñå îñúùåñòâÿâà ôèíàëíîòî êëàñèðàíå, à äðóãè äèðåêòíî ïîñòàâèõà ïîä ñúìíåíèå êà÷åñòâàòà íà ïîáåäèòåëêàòà. Èìà è òàêèâà, êîèòî ïîääúðæàò Òàìàðà Ãåîðãèåâà è é ïðåäðè÷àò óñïåõ íà ñâåòîâíèÿ ôèíàë. Íåçàáàâíî îáà÷å â ñîöèàëíèòå ìðåæè ñå ïîÿâèõà êîëàæè è õàïëèâè êîìåíòàðè.
Êîìåíòàðè (71)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 3 ÷. è 11 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 30 ìèí.
0
ïðåäè 4 ÷. è 5 ìèí.
+1
ïðåäè 5 ÷. è 13 ìèí.
+1
ïðåäè 12 ÷. è 21 ìèí.
+2
ïðåäè 13 ÷. è 11 ìèí.
+1
0
íà 20.11.2017 ã.
+2
+1
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ëþáîïèòíè íîâèíè:
Îðãàíèçàòîðêàòà íà "Ìèñ Áúëãàðèÿ": Ôîòîãðàôúò å âèíîâåí, èìà ñíèì...
10:25 / 21.11.2017
Ãîëÿì ìåòåîð ïðåâúðíà íîùòà íàä Ëàïëàíäèÿ â äåí (ÂÈÄÅÎ)
13:12 / 20.11.2017
Ãåðè-Íèêîë ñ ãëàâíà ðîëÿ â íîâ ôèëì, Áåðáî äî íåÿ êàòî êóëòîâ ãàí...
11:09 / 20.11.2017
Ãîðåùè ëàñêè â èíäèàíñêàòà ïàëàòêà òàçè âå÷åð â Big Brother
14:25 / 17.11.2017
Ìîðñêè êðàñàâèöè ùå ó÷àñòâàò â êîíêóðñà "Ìèñ Áúëãàðèÿ“
10:09 / 16.11.2017
Ïàïàðàê êàòàñòðîôèðà çàðàäè Äåñè Áàíîâà
00:31 / 16.11.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïèÿíà äàìà íàïðàâè íåâèæäàíà êàñêàäà â ïîäëåç
09:52 / 19.11.2017
Óáèòîòî êðàé Àòèÿ ìîì÷å ñå ãîòâåëî çà îáó÷åíèå â Øâåéöàðèÿ
11:19 / 20.11.2017
Áëúñíàõà è óáèõà ó÷åíèê íà ïåøåõîäíà ïúòåêà ïî ïúòÿ Ñîçîïîë - Áóðãàñ
08:55 / 20.11.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà