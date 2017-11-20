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Èçáðàõà Ìèñ Áúëãàðèÿ 2017, ñîöèàëíèòå ìðåæè èçáóõíàõà ñ êðèòèêè
Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 16:12 / 20.11.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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âèæ ãàëåðèÿòà
Òàìàðà Ãåîðãèåâà îò Ñîôèÿ áå èçáðàíà çà Ìèñ Áúëãàðèÿ 2017. Áëîíäèíêàòà, êîÿòî ñå çàíèìàâà ñ ìîäåí äèçàéí, ïðåáîðè êîíêóðåíöèÿ îò 20 ó÷àñòíè÷êè îò öÿëàòà ñòðàíà. Òàìàðà ùå ïðåäñòàâè ñòðàíàòà íè íà ñâåòîâíèÿ ôèíàë íà êîíêóðñà - Miss Planet. Èçáîðúò íà ïîáåäèòåëêàòà ïðåäèçâèêà ïðîòèâîðå÷èâè ðåàêöèè â ñîöèàëíèòå ìðåæè. 

Ìíîçèíà çàäàâàõà âúïðîñè ïî êàêâè êðèòåðèè ñå îñúùåñòâÿâà ôèíàëíîòî êëàñèðàíå, à äðóãè äèðåêòíî ïîñòàâèõà ïîä ñúìíåíèå êà÷åñòâàòà íà ïîáåäèòåëêàòà. Èìà è òàêèâà, êîèòî ïîääúðæàò Òàìàðà Ãåîðãèåâà è é ïðåäðè÷àò óñïåõ íà ñâåòîâíèÿ ôèíàë. Íåçàáàâíî îáà÷å â ñîöèàëíèòå ìðåæè ñå ïîÿâèõà êîëàæè è õàïëèâè êîìåíòàðè. 








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ñâåêúðâà é áèëà Êàòÿ Ðîóç.Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å òðÿáâà äà å èçâåñòíà,àìà àç íå ÿ çíàì..
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Òàÿ êàòî ñå ðîäèëà äîêòîðà ïðîïëàêàë ïðúâ ÕÀÕÀÕÀÕÀ
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ßâíî âå÷å íå ñå èçáèðàò ïî êðàñîòà :)
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Õììì âñèöõêè êïìåíòàðè ñè èìàò ñâîêòà èñòèíà :Ä È òåéåñò ìàëêî êîôòè äà ïðåäñòàâêò Áúëãàðèÿ ñ òàêóô èçáîð íî... ïî òàê ëîãèêà àêî òîâà òðêáâà äà å îãëåäàëî íà Áóëãàðñêèòå äåâîèêè ... îòäàâíà Áúëãàðèÿ å èçãóáèëà ñâîêòà ïîçèöèê È ñëàâàòà ñ íàè êðàñèâèòå éåíè íà ïëàíåòàòà :Ä
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Ñòàðèòå õîðà ñà ãî êàçàëè! "Êîéòî ïëàùà,òîé ïîðú÷âà ìóçèêàòà"
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Ìîìè÷åòî íå å ëîøî , íî íå ñòàâà çà ìèñ Áúëãàðèÿ
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Â òîçè êîíêóðñ äóøà íå ñå ãëåäà , èñêà ñå âèçèÿ è òÿ ÿ íÿìà...ÔÀÊÒ
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ëþáîïèòíè íîâèíè:
Îðãàíèçàòîðêàòà íà "Ìèñ Áúëãàðèÿ": Ôîòîãðàôúò å âèíîâåí, èìà ñíèì...
10:25 / 21.11.2017
Ãîëÿì ìåòåîð ïðåâúðíà íîùòà íàä Ëàïëàíäèÿ â äåí (ÂÈÄÅÎ)
13:12 / 20.11.2017
Ãåðè-Íèêîë ñ ãëàâíà ðîëÿ â íîâ ôèëì, Áåðáî äî íåÿ êàòî êóëòîâ ãàí...
11:09 / 20.11.2017
Ãîðåùè ëàñêè â èíäèàíñêàòà ïàëàòêà òàçè âå÷åð â Big Brother
14:25 / 17.11.2017
Ìîðñêè êðàñàâèöè ùå ó÷àñòâàò â êîíêóðñà "Ìèñ Áúëãàðèÿ“
10:09 / 16.11.2017
Ïàïàðàê êàòàñòðîôèðà çàðàäè Äåñè Áàíîâà
00:31 / 16.11.2017

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Âèæ îùå:
Ñàìî â Burgas24.bg: Åòî ãî áðóòàëíèÿ Äóðõàí, êîéòî ïðåâúðíà æèâîòà íà áèâøàòà ñè â àä
20:26 / 20.11.2017
Ïèÿíà äàìà íàïðàâè íåâèæäàíà êàñêàäà â ïîäëåç
09:52 / 19.11.2017
Êîäîâåòå çà îïàñíî âðåìå ñå çàâðúùàò îò óòðå, ùå èìà ñíåæíè âèåëèöè íà ìåñòà
16:25 / 19.11.2017
Áúëãàðñêàòà åêñêóðçîâîäêà, ðàíåíà ïðè àòåíòàòà íà ëåòèùå Áóðãàñ: 5 ãîäèíè íèêîé íå ïîïèòà êàê ñúì!
15:47 / 20.11.2017
Óáèòîòî êðàé Àòèÿ ìîì÷å ñå ãîòâåëî çà îáó÷åíèå â Øâåéöàðèÿ
11:19 / 20.11.2017
Áëúñíàõà è óáèõà ó÷åíèê íà ïåøåõîäíà ïúòåêà ïî ïúòÿ Ñîçîïîë - Áóðãàñ
08:55 / 20.11.2017
Ãðàôà ùå ïåå íà ãîëåìèÿ íèêóëäåíñêè êîíöåðò, Ìàðèÿ Ñèëâåñòúð è Íèêè Ñòàíîåâ ùå áúäàò âîäåùè
12:50 / 20.11.2017
Àêòóàëíè òåìè
Íèêóëäåí 2017
Âàãåíùàéí: Ñòàäèîí "Ëàçóð" ñòðóâà 4 ìèëèîíà, äà ãî êóïèì!
Ãðèãîð Äèìèòðîâ íà òóðíèðè â çàëà 2017
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