ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Îáùåñòâî
Äðóãè
×èòàòåëñêè
|Ïèÿíè öèãàíè âäèãíàõà "Ãîðíî Åçåðîâî" íà ãëàâèòå ñè! Ïîêàòåðèõà ñå íà ïîêðèâà äà ìÿòàò êàìúíè è êåðåìèäè ïî ïîëèöàè
Íÿêîëêî åêèïà îò ×åòâúðòî ÐÓ ïðèñòèãàò "Ãîðíî Åçåðîâî" ïî ñèãíàë çà ñèëíà ìóçèêà è íàðóøàâàíå íà îáùåñòâåíèÿ ðåä. Ñðåùàéêè íåñúîáðàçÿâàíå ñ ïîëèöåéñêèòå ðàçïîðåæäàíèÿ è àãðåñèâíè äåéñòâèÿ îò ñòðàíà íà òðèìà ìúæå, íàìèðàùè ñå â êúùà íà óë. "Ïåðëà" â êâàðòàëà, (âèäèìî óïîòðåáèëè àëêîõîë è ñ íåàäåêâàòíî ïîâåäåíèå) , ïîòúðñèëè ñúäåéñòâèå îò äîïúëíèòåëíè ïîëèöåéñêè ñèëè.
Äî èäâàíåòî èì ñëóæèòåëèòå íà ðåäà óñïåëè äà çàäúðæàò äâàìà îò òðèìàòà ìúæå, êîèòî çà äà äàäàò îòïîð ñå êà÷èëè íà ïîêðèâà íà ïîñòðîéêàòà è ñ êåðåìèäè, êàìúíè è ïîäðú÷íè ñðåäñòâà, çàìåðÿëè ïîëèöàèòå, ðàíÿâàéêè åäèíèÿò îò òÿõ â îáëàñòòà íà ëèöåòî. Ïîñòðàäàëèÿò ïîëèöåéñêè ñëóæèòåë å îòêàðàí çà ïðåãëåä â ÓÌÁÀË - Áóðãàñ, êàòî êúì ìîìåíòà ìåäèöèíñêèòå èçñëåäâàíèÿ ïðîäúëæàâàò.
Ñàìîëè÷íîñòòà íà òðåòèÿ ó÷àñòíèê â èíöèäåíòà å óñòàíîâåíà è ñúùèÿò ñå èçäèðâà îò ñëóæèòåëèòå íà ðåäà.
Êîìåíòàðè (8)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 40 ìèí.
0
íà 25.12.2017 ã.
0
íà 25.12.2017 ã.
0
íà 25.12.2017 ã.
0
íà 25.12.2017 ã.
0
íà 25.12.2017 ã.
0
íà 25.12.2017 ã.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Áóðãàñ:
Îáùèíñêèÿò ñúâåòíèê Æèâêî Òàáàêîâ ïîçäðàâÿâà áóðãàçëèè çà ïðåäñòî...
14:40 / 24.12.2017
Èçðèòàíàòà êàìåðèåðêà ïîèñêà 50 áîíà îò øâåäà áèÿ÷, ñúäÿò ãî â ðî...
11:11 / 24.12.2017
Áóðãàñ ïðåç ìàðò 2017-à
08:15 / 24.12.2017
Áóðãàñ ïðåç ôåâðóàðè 2017-à
08:15 / 23.12.2017
Îñòðîâ Ñâåòà Àíàñòàñèÿ ïðàçíóâà èìåí äåí ñ ðîê êîíöåðò íà ïë. "Êè...
14:45 / 22.12.2017
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Àçèñ: Àç ñúì öèãàíèí è òîâà íèêîãà íÿìà äà ñå ïðîìåíè! (ÂÈÄÅÎ)
11:49 / 24.12.2017
Ìíîãî ÷àëãà ïî btv â íîâîãîäèøíàòà íîù
15:23 / 24.12.2017
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà