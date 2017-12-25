Ïèÿíè öèãàíè âäèãíàõà "Ãîðíî Åçåðîâî" íà ãëàâèòå ñè! Ïîêàòåðèõà ñå íà ïîêðèâà äà ìÿòàò êàìúíè è êåðåìèäè ïî ïîëèöàè

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Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 18:49 / 25.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íÿêîëêî åêèïà îò ×åòâúðòî ÐÓ ïðèñòèãàò "Ãîðíî Åçåðîâî" ïî ñèãíàë çà ñèëíà ìóçèêà è íàðóøàâàíå íà îáùåñòâåíèÿ ðåä. Ñðåùàéêè íåñúîáðàçÿâàíå ñ ïîëèöåéñêèòå ðàçïîðåæäàíèÿ è àãðåñèâíè äåéñòâèÿ îò ñòðàíà íà òðèìà ìúæå, íàìèðàùè ñå â êúùà íà óë. "Ïåðëà" â êâàðòàëà, (âèäèìî óïîòðåáèëè àëêîõîë è ñ íåàäåêâàòíî ïîâåäåíèå) , ïîòúðñèëè ñúäåéñòâèå îò äîïúëíèòåëíè ïîëèöåéñêè ñèëè. 

Äî èäâàíåòî èì ñëóæèòåëèòå íà ðåäà óñïåëè äà çàäúðæàò äâàìà îò òðèìàòà ìúæå, êîèòî çà äà äàäàò îòïîð ñå êà÷èëè íà ïîêðèâà íà ïîñòðîéêàòà è ñ êåðåìèäè, êàìúíè è ïîäðú÷íè ñðåäñòâà, çàìåðÿëè ïîëèöàèòå, ðàíÿâàéêè åäèíèÿò îò òÿõ â îáëàñòòà íà ëèöåòî. Ïîñòðàäàëèÿò ïîëèöåéñêè ñëóæèòåë å îòêàðàí çà ïðåãëåä â ÓÌÁÀË - Áóðãàñ, êàòî êúì ìîìåíòà ìåäèöèíñêèòå èçñëåäâàíèÿ ïðîäúëæàâàò.

Ñàìîëè÷íîñòòà íà òðåòèÿ ó÷àñòíèê â èíöèäåíòà å óñòàíîâåíà è ñúùèÿò ñå èçäèðâà îò ñëóæèòåëèòå íà ðåäà.








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V Bulgaria se proizvejdat avtomatichni ognestrelni orujia. Kupuvaite :)
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Ñìåëè ñà , çàùîòî äúðæàâà è ïîëèöèÿ ñà çàä òÿõ . Çàùî íå áÿõî òîëêîâà ñìåëè ïî âðåìåòî íà Æèâêîâ .
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11:11 / 24.12.2017
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Âèæ îùå:
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17:08 / 24.12.2017
Àçèñ: Àç ñúì öèãàíèí è òîâà íèêîãà íÿìà äà ñå ïðîìåíè! (ÂÈÄÅÎ)
11:49 / 24.12.2017
Øîôüîð íà "Ìåðöåäåñ" íå ïîñòúïè êîëåãèàëíî, ñâèäåòåëêà ñ èçêëþ÷èòåëíî áëàãîðîäåí æåñò
14:05 / 24.12.2017
Èçðèòàíàòà êàìåðèåðêà ïîèñêà 50 áîíà îò øâåäà áèÿ÷, ñúäÿò ãî â ðîäèíàòà ìó!
11:11 / 24.12.2017
Òåæúê ãðèï íè óäðÿ ïî ïðàçíèöèòå, íóæíè ñà íåçàáàâíè ìåðè à íå ñàìîëå÷åíèå
10:43 / 25.12.2017
Òðàãåäèÿòà å îãðîìíà! Àóäèòî áóêâàëíî å ìèíàëî ïðåç áåòîííèÿ ãàðàæ! (ÂÈÄÅÎ)
12:38 / 24.12.2017
Ìíîãî ÷àëãà ïî btv â íîâîãîäèøíàòà íîù
15:23 / 24.12.2017
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