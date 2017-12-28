Ïðèëîæåíèå ðåøàâà çàäà÷è çà ñåêóíäè, ó÷èòåëè ñå âèäÿõà â ÷óäî!

Ìîáèëíî ïðèëîæåíèå ðåøàâà çàäà÷èòå ïî ìàòåìàòèêà çà ñåêóíäè è å íà ïúò äà ñëîæè êðàé íà ñêúïèòå óðîöè ïî ìàòåìàòèêà. iOS è Windows Phone ïðèëîæåíèåòî èçïîëçâà êàìåðàòà íà ñìàðòôîíà, çà äà ñêàíèðà óðàâíåíèÿòà. PhotoMath ïîêàçâà ñòúïêà ïî ñòúïêà êàê íàé-ëåñíî ñå ðåøàâà óðàâíåíèåòî. Åäèíñòâåíèÿò ïðîáëåì å, ÷å îáÿñíåíèÿòà ñà íà àíãëèéñêè.
©
PhotoMath ìîæå äà ðåøàâà çàäà÷è ñ èçâàæäàíå, ñúáèðàíå, óìíîæåíèå, äåëåíèå, îáèêíîâåíè è äåñåòè÷íè äðîáè, êîðåí êâàäðàòåí è ëèíåéíè óðàâíåíèÿ, êàòî ñå ðàçðàáîòâàò è îùå âúçìîæíîñòè. Åêèïúò íà ïðèëîæåíèåòî ñìÿòà, ÷å òî òðÿáâà äà ñå èçïîëçâà åäèíñòâåíî êàòî ïîìîùíèê ïî âðåìå íà ó÷åíå. Ó÷åíèöèòå îáà÷å ìàñîâî ãî èçïîëçâàò çà ðåøàâàíå íà çàäà÷èòå îò äîìàøíîòî è êîíòðîëíîòî.
Â íÿêîè ó÷èëèùà â Ïëîâäèâ çàðàäè íåãî ñå å ñòèãíàëî äîòàì, ÷å ó÷èòåëèòå ïî ìàòåìàòèêà äà ñúáèðàò òåëåôîíèòå íà ó÷åíèöèòå ïî âðåìå íà êîíòðîëíî. Ïðèëîæåíèåòî âå÷å ñå ñìÿòà è çà ðåâîëþöèîííî â ïðåïèñâàíåòî.
Íîâàòà óñëóãà èçïîëçâà êàìåðàòà íà òåëåôîíà, çà äà ñêàíèðà çàäà÷àòà, êîÿòî çàòðóäíÿâà ó÷åíèêà, äèðåêòíî îò ó÷åáíèêà. Íå å íóæíî äà ñå íàòèñêà íÿêàêúâ áóòîí, ïðîñòî çàäúðæàòå âèçüîðà íàä ñòðàíèöàòà è âèæäàòå êàê ïðèëîæåíèåòî íàìèðà íàé-áúðçîòî è ëåñíî ðåøåíèå, íàïðàâî ïðåä î÷èòå âè.
Ñàìî ñ íÿêîëêî êëèêâàíèÿ, ùå ìîæå äà ìèíåòå ñòúïêà ïî ñòúïêà ïðåç öåëèÿ ïðîöåñ íà èç÷èñëåíèå, çà äà âèäèòå êàê òî÷íî ñå å ñëó÷èëî âñè÷êî è ïî òîçè íà÷èí äà ðàçâèâàòå ëîãè÷åñêîòî ñè ìèñëåíå.