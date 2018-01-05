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ÌÂÐ: Ìîòèâúò çà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî å ëè÷åí, ñâúðçàí å ñ èíòèìíè îòíîøåíèÿ
Èçòî÷íèê: Áëèö 15:17 / 05.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ðîñåí å çàäî÷íî ïðèâëå÷åí ïî äðóãè äåëà, çàùîòî å îáÿâåí çà èçäèðâàíå. Íå å óñòàíîâåíî êúäå ñå íàìèðà êúì íàñòîÿùèÿò ìîìåíò. Òîé íÿìà äîêóìåíòè çà ñàìîëè÷íîñò îò ìíîãî ãîäèíè. Íå ðàáîòè íà ðàáîòà, êúäåòî äà å ðåãèñòðèðàí, íÿìà è ðåãèñòðèðàí àäðåñ. Íå ñå ïðèäâèæâà ïî íîðìàëíèòå ïúòèùà è íå å ñ ïðåâîçíè ñðåäñòâà. Âèíàãè ìèíàâà ïðåç ãîðè èëè ïëàíèíè. Âçèìà âñè÷êè ìåðêè, çà äà íå áúäå óñòàíîâåí è çàäúðæàí. Òîâà çàÿâè ïðîêóðîð Åìèëèÿ Ðóñèíîâà. 

"Êúì íàñòîÿùèÿò ìîìåíò ìÿðêà çà íåãî íå å âçåòà, çàùîòî å ïðèâëå÷åí çàäî÷íî. Êîãàòî óñòàíîâèì êúäå å, ùå îïðåäåëèì è ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå", êàçàõà îùå îò ÌÂÐ. "Åêèïúò, êîéòî ðàáîòè ïî ðàçêðèâàíå è äîêàçâàíå íà ïðåñòúïíîòî äåÿíèå ïðîäúëæàâà ðàáîòà ïî îòíîøåíèå íà èçâúðøâàíå íà îãëåäè íà äðóãè ìåñòà, êúäåòî å ïðåáèâàâàë. Î÷àêâàò ñå ðåçóëòàòè îò ìíîãî åêñïåðòèçè. Ñúçäàäåíà å íåîáõîäèìàòà îðãàíèçàöèÿ çà îòêðèâàíåòî ìó. Ïî íàðåæäàíå íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ ñìå âïðåãíàëè îãðîìåí ðåñóðñ çà íàìèðàíåòî ìó. Àíãåëîâ å èçêëþ÷èòåëíî îïàñåí, âúîðúæåí å. Îòêðèòè ñà ÷àñòè îò ðú÷íè ãðàíàòà, çàïàëêè çà òàêèâà ãðàíàòè è äðóãè îðúæèÿ â ïîìåùåíèÿòà, êîèòî å îáèòàâàë. Èìàìå èíôîðìàöèÿ, ÷å å îïèòàë äà ñå ñíàáäè è ñ äðóãî îãíåñòðåëíî îðúæèå. Èçâúðøâà ñå ìíîãî ìàùàáíà îïåðàöèÿ ïî èçäèðâàíå íà èçâúðøèòåëÿ", çàÿâè ãë. êîìèñàð Ìëàäåí Ìàðèíîâ.  

"Êúäåòî çíàåì, ÷å å áèë çàñè÷àí ïîñëåäíî òîçè ÷îâåê, èìà ðàçïîëîæåíè ïîëèöåéñêè ÷àñòè. Òå ùå îñòàíàò òàì, äîêàòî íå ñìå ñèãóðíè, ÷å íÿìà îïàñíîñò çà õîðàòà. Ëèöåòî äúëãî å æèâÿë â óñëîâèÿ äà ñå óêðèâà, òúé ÷å å âçåë âñè÷êè ìåðêè äà íå äîïóñíå äà áúäå îòêðèò. Òîé âñå ïàê èìà è ïðåäíèíà", äîáàâè òîé. 

"Â÷åðà áÿõà ïðîâåäåíè íÿêîëêî îïåðàöèè ïî ïîëó÷åíè èíôîðìàöèè çà âúçìîæíîòî ïðåáèâàâàíå íà ëèöåòî. Â ïîìåùåíèå, êúäåòî å ïðåáèâàâàë áÿõà èççåòè ìíîãî âàæíè âåùåñòâåíè äîêàçàòåëñòâà", êàçà îùå Ìàðèíîâ. 

"Òðóäíî íàìåðèõìå ìîòèâà çà èçâúðøåíîòî ïðåñòúïëåíèå, çàùîòî ïîâå÷åòî ðîäíèíè, êîèòî ìîãàò äà íè äàäàò èíôîðìàöèÿ, ñà æåðòâà íà ñàìîòî ïðåñòúïëåíèå. Êîëåãèòå íàèñòèíà ðàáîòèõà äåíîíîùíî è ñå ñïðàâèõà ìíîãî äîáðå ñúñ ñëó÷àÿ", äîáàâè îùå Ìàðèíîâ. 

"Ìîòèâúò çà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî å ëè÷åí è å ñâúðçàí ñ èíòèìíè îòíîøåíèÿ. Ëèöåòî èìà îñîáåíîñòè íà õàðàêòåðà, êîèòî ãî ïðàâÿò èçêëþ÷èòåëíî ðàçäðàçíèòåëåí, êîãàòî áúäå îòõâúðëåí îò æåíà. Ïðîÿâÿâàë å è ðåâíîñò êúì ìúæà, ñ êîãîòî æèâåå íà ñåìåéíè íà÷àëà", êàçà òîé. 

"Êåòè íàé-âåðîÿòíî íå å óáèòà, êúäåòî ÿ íàìåðèõìå. Òÿ å áèëà çàñòðåëÿíà îáà÷å ïúðâà, à ñëåä òîâà è îñòàíàëèòå. Ïðåâîçåíà å äî òîçè êëàäåíåö, â êîéòî ÿ îòêðèõìå ñ äæèïà. Íàé-âåðîÿòíî å ïðåñòîÿëà ìúðòâà èçâåñòíî âðåìå, ïðåäè äà áúäå çàêàðàíà êúì êëàäåíåöà. Îðúæèåòî âñå îùå íå å îòêðèòî, òî å íåçàêîííî ïðèòåæàâàíî", êàçà Ìàðèíîâ. 

Áîðèñëàâ Ñàðàôîâ çàÿâè, ÷å èìåòî íà èçâúðøèòåëÿ å áèëî èçâåñòíî íà ïîëèöèÿòà îùå ñëåä ïúðâèòå 24-÷àñà, íî îïåðàòèâíèòå äåéñòâèÿ íå ñà ïîçâîëèëè äà áúäå ïóáëè÷íî îãëàñåíî. Òîé äîáàâè, ÷å Àíãåëîâ å îïèòàë äà çàëè÷è ïðåñòúïëåíèåòî - ðàçìåñòâàë å òåëàòà íà æåðòâèòå è å ïðèáðàë ÷àñò îò ãèëçèòå.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 29
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íåêà îñòàâèì õîðàòà äà ïî÷èâàò ì ìèð,áåç âðåìå ,íî â ìèð!Êîé,êàêâî,êîãà...èìà ëè çíà÷åíèå?
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ÄÎÁÐÅ ÂÚÐÂÈ ÕÎÐÎÒÎ ÇÀ ÄÍÅÑ. ÍÈÙÎ ÍÅ ÏÈØÅÒÅ ÊÚÄÅ ÎÒÈÄÎÕÀ ÅÄÍÈ 16 ÌÈËÈÀÐÄÀ ÇÀÅÌ. ÊÚÄÅ Å ÎÁÅÙÀÍÀÒÀ 1000 ËÅÂÀ ÇÀÏËÀÒÀ È 300 ÏÅÍÑÈß. ÇÀÙÎ ÁÀÐÅÒÈ È ÆÀÍÄÀÐÌÅÐÈß ÍÅ ÑÀ ÏÎ ÑÅËÀÒÀ ÇÀ ÄÀ ÏÀÇßÒ ÌÀÉÊÈÒÅ È ÁÀÙÈÒÅ vÈ ÎÒ ÖÈÃÀÍÈ. ÇÀÙÎ ÖÈÃÀÍÈ ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀÒ ÁÅÇÍÀÊÀÇÀÍÎ ÄÀ ÑÅÊÀÒ È ÊÐÀÄÀÒ ÃÎÐÀÒÀ . È.....l
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Èçâåäíúæ ñå ñåòèõ êàê ïðåäè 2007-ìà âèíàãè ïðåäè ïîñåùåíèå íà íàáëþäàâàùè/ïðåãîâàðÿùè îò ÅÊ â Áúëãàðèÿ âñå ñòàâàøå ïîêàçíî óáèéñòâî. Ñïîìíÿòå ëè ñè?
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Òîçè àêî íàèñòèíà å óáèë 6 ÷îâåêà òðÿáâà äà ãî íàåìàò îò ñïåö. ÷àñòèòå
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Ïîñòîÿííî ñå ãîâîðè, ÷å òîâà å çíàêîâî çà ñòðàíàòà íè ïðåñòúïëåíèå è íå÷óâàíî óáèéñòâî è íÿêàê ñå ïîäìèíàâà, ÷å òî ñúâïàäà òî÷íî ñúñ çàïî÷âàíåòî íà åâðîïðåäñåäàòåëñòâîòî íà Áúëãàðèÿ. Ñëó÷àéíîñò??? Äîñòà âåðîÿòíî å òîçè ïúò ñëóæáèòå äà íå ñå îïèòâàò äà ïðèêðèÿò èñòèíñêè èçâúðøèòåë, êàêòî ñ Áåëíåéñêè è äîñòà äðóãè ñëó÷àè, à ïðîñòî îò÷àÿíî äà èìàò íóæäà îò êîíêðåòåí âèíîâíèê.....Äîñòà ñòðàííî çâó÷è âñè÷êî òîâà, ÷å òîçè Ðàìáî áèë èçäèðâàí â ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî ãîäèíè è ñåãà èçâåäíúæ çà 2-3 äíè ãîðåùè ñëåäè è êàêâî ëè íå. "Íà ìåñòàòà, êúäåòî áèë çàñè÷àí ïîñëåäíèòå ïúòè, ñà ïîñòàâåíè ïàòðóëè." Êàê òàêà íÿêîé å èçäèðâàí è å çàñè÷àí ìíîãîêðàòíî, íî âñå îùå íå å çàëîâåí?!? Çà äæóíãëèòå íà Áîðíåî ëè ñòàâà âúïðîñ?
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À êàòî å ëè÷åí ìîòèâà çàùî å èçáðàë äåí â êîéòî è äåöàòà ñà â êúùè? Òå ñ êàêâî ñà ìó êðèâè?
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Äà áå ëè÷åí ìîòèâ à ùå óáèâà äåöà?!?! Ùî çà ïñèõîïàò ùå å òîÿ áå
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Ñ òè ñè òîëêîâà ïðîÇÄ öàéñàò ìèëèöèîíåð ÷å íÿìà íà êúäå , äà òè å*à ìàéêàòà è íåùàñòíèê !!!!!! Ïàëÿ÷î íåêàäúðåí !!! ðŸ˜‚
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Íàìåðåíèÿò â ðåêà Èñêúð òðóï íå å íà Ðîñåí Àíãåëîâ
18:25 / 05.01.2018
Áàðåòèòå, òðúãíàëè ïî ñëåäèòå íà Ðîñåí Àíãåëîâ, íàìåðèõà íîâ òðóï...
16:51 / 05.01.2018
ÄÍÊ àíàëèç äîêàçà, ÷å Ðîñåí å èçâúðøèòåëÿò íà øåñòîðíîòî óáèéñòâî...
15:17 / 05.01.2018
Áúëãàðñêè ôèçèê îáÿâåí çà ó÷åí íà áúäåùåòî (ÂÈÄÅÎ)
14:25 / 05.01.2018
Ìëàäà æåíà â èíâàëèäíà êîëè÷êà â íåèñòîâà áîðáà çà íîðìàëåí æèâîò...
12:42 / 05.01.2018
Ïðåäïîëàãàåìèÿò øåñòîðåí óáèåö òðåíèðàë äà óáèâà êàòî Ðàìáî â äâî...
12:32 / 05.01.2018

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Âèæ îùå:
Óâàæàâàí ãèíåêîëîã ðàçñòðåëÿ ëþáèìîòî áÿëî êîòå íà èçâåñòíî ñåìåéñòâî þðèñòè â Áóðãàñ
15:43 / 05.01.2018
Ïîìíèòå ëè Âåñåëèíà, êîÿòî çàâëå÷å Íèêîëàé Äèìèòðîâ ñ ïàðè? Âñå îùå íÿìà îáðàçóâàíî äåëî, âèæòå ïðè÷èíàòà
11:26 / 05.01.2018
Çàùî ä-ð Ñòåôàí Ìèðèí÷åâ çàñòðåëÿ êîòåòî íà ñúñåäèòå ñè? ×óéòå áåçóìíàòà ðåàêöèÿ íà ãèíåêîëîãà
18:33 / 05.01.2018
Íåðîí - ñåäìàòà æåðòâà íà êàñàïíèöàòà â Íîâè Èñêúð (ÂÈÄÅÎ)
13:23 / 04.01.2018
Ãîëàòà èñòèíà! Âèæòå öåíèòå íà Kaufland â Áåðëèí! À ó íàñ êîãà?
10:54 / 04.01.2018
Ìóðãàâèÿò õóëèãàí îò "Ãîðíî Åçåðîâî“ âå÷å èìàë 15 ïðèñúäè, îñòàâà íà òîïëî
16:30 / 04.01.2018
Èçâúíðåäíî: Òàêñè áëúñíà æåíà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â öåíòúðà íà Áóðãàñ
19:37 / 04.01.2018
Àêòóàëíè òåìè
Ïåò òðóïà îòêðèòè â Íîâè Èñêúð
Îñòàâèõà çàä ðåøåòêèòå Èâàí, âäèãíàë íà ãëàâàòà ñè "Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå" â Ïîìîðèå
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