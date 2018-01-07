Òîïëî âðåìå â ïîíåäåëíèê, ìíîãî ñòóä è ñíÿã â êðàÿ íà ñåäìèöàòà

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Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 14:21 / 07.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðåç íîùòà íà ìåñòà â íèçèíèòå è îêîëî âîäíèòå áàñåéíè îòíîâî ùå ñå îáðàçóâà ìúãëà èëè íèñêà îáëà÷íîñò. Íàä îñòàíàëàòà ÷àñò îò ñòðàíàòà ùå ïðåîáëàäàâà ÿñíî âðåìå. Ìèíèìàëíè òåìïåðàòóðè ìåæäó ìèíóñ 2° è 3°, ïî ×åðíîìîðèåòî 4°-8°. Óòðå ùå ïðåîáëàäàâà ñëúí÷åâî è ïî÷òè òèõî âðåìå. Ïî-êúñíî îò çàïàä ùå ñå ïîÿâè âèñîêà è ñðåäíà îáëà÷íîñò. Íà ìåñòà â íèçèíèòå è êîòëîâèíèòå ìúãëèòå è íèñêàòà îáëà÷íîñò ùå ñà òðàéíè è òàì ùå å ïî-õëàäíî, ñ ìàêñèìàëíè òåìïåðàòóðè 7°-9°, â îñòàíàëàòà ÷àñò îò ñòðàíàòà òåìïåðàòóðèòå ùå äîñòèãàò 10°-15°.

Àòìîñôåðíîòî íàëÿãàíå å íàä ñðåäíîòî çà ìåñåö ÿíóàðè è ùå ïðîäúëæè äà ñå ïîâèøàâà.

Íàä ïëàíèíèòå ùå å ïðåäèìíî ñëúí÷åâî, ñ ðàçêúñàíà ñðåäíà è âèñîêà îáëà÷íîñò. Ïî áèëàòà ùå äóõà äî óìåðåí þãîçàïàäåí âÿòúð. Ìàêñèìàëíàòà òåìïåðàòóðà íà âèñî÷èíà 1200 ìåòðà ùå å îêîëî 12°, íà 2000 ìåòðà - îêîëî 6°.

Íàä ×åðíîìîðèåòî ùå ïðåîáëàäàâà ñëúí÷åâî âðåìå. Íà ìåñòà â ñóòðåøíèòå ÷àñîâå ùå èìà ìúãëà èëè íèñêà îáëà÷íîñò. Ïî-êúñíî ïðåç äåíÿ ùå ñå ïîÿâè âèñîêà îáëà÷íîñò. Âÿòúðúò ùå ñëàá îò þãîèçòîê. Ìàêñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà 10°-11°. Òåìïåðàòóðà íà ìîðñêàòà âîäà å 9°-10°. Âúëíåíèåòî íà ìîðåòî ùå áúäå 1-2 áàëà.

Ïîñòåïåííî ïðåç ñëåäâàùèòå äíè ùå çàïî÷íå çàõëàæäàíå è â êðàÿ íà ñåäìèöàòà ùå å äîñòà ñòóäåíî è ñ âàëåæè. Ïúðâî ùå çàâàëè äúæä, êîéòî ïîñòåïåííî ùå ïðåìèíàâà â ñíÿãà è ñå î÷àêâà â ñúáîòà íàä öÿëàòà ñòðàíà äà âàëè ñíÿã.

Ùå ñå îáðàçóâà ñíåæíà ïîêðèâêà.









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