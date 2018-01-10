Äåëÿí Ïååâñêè ïðîãîâîðè è êàçà øîêèðàùè íåùà! Èñòèíà ëè ñà?

Äåïóòàòúò îò ÄÏÑ Äåëÿí Ïååâñêè ðàçïðàòè èçÿâëåíèå äî ñðåäñòâàòà çà ìàñîâî îñâåäîìÿâàíå ïî ïîâîä "Áÿëà êíèãà çà ìåäèèòå", ïðåäñòàâåíà äíåñ îò Èâî Ïðîêîïèåâ, Ñàøî Äîí÷åâ è Îãíÿí Äîíåâ:
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Äíåñ çàäêóëèñèåòî ñàìî èçëåçå íà ñâåòëî, çà äà ïðåäñòàâè ïîðåäíèÿ ñè ïàñêâèë, íàðå÷åí "Áÿëà êíèãà çà ìåäèéíàòà ñâîáîäà â Áúëãàðèÿ". Òåçè, êîèòî ãîäèíè íàðåä óçóðïèðàõà èñòèíàòà è ìåíòîðñòâàõà íàä îáùåñòâîòî, çà äà ïðèêðèÿò èñòèíñêàòà ñè ñúùíîñò, òåçè - êîèòî íàäìåííî ïðèåìàò ñåáå ñè çà "åëèòà" íà íàöèÿòà, ñå ñúáðàõà äíåñ â ëóêñîçåí õîòåë, çà äà ñå "îïëà÷àò" ïðåä ïðåäñòàâèòåëèòå íà Åâðîïà, ÷å â Áúëãàðèÿ âå÷å èìà ìíåíèå, ðàçëè÷íî îò òÿõíîòî, ÷å èìà ìåäèè, êîèòî ãè ðàçîáëè÷àâàò. Äà èìà.
Óäîâëåòâîðåí ñúì îò ôàêòà, ÷å ïðèòåæàâàíèòå îò ìåí "Òåëåãðàô" è "Ìîíèòîð" ðàçêàçàõà íà õîðàòà çà îëèãàðñèòå Èâî Ïðîêîïèåâ, Îãíÿí Äîíåâ è Ñàøî Äîí÷åâ, íî íàé-âå÷å, ÷å íàøèÿò òðóä äàâà ñâîÿ ðåçóëòàò - òåçè õîðà, îãðàáèëè ñòðàíàòà íè, âå÷å ñà ïîä ñâåòëèíàòà íà ïðîæåêòîðè è òîâà ãè å èçíåðâèëî äî êðàåí ïðåäåë. Íÿìà äà ìå óïëàøàò æàëêèòå èì ìåðîïðèÿòèÿ, ôàëøèâàòà ïðîïàãàíäà è íåñúñòîÿòåëíè òåçè.
Çàùîòî àç íå ñúì îëèãàðõ, íå ñúì ïðèâàòèçèðàë áåç ïàðè "Êàîëèí" èëè "Ñîôàðìà", íå ïðèòåæàâàì ñîëàðíè ïàðêîâå çà ñêúïà åëåêòðîåíåðãèÿ, íå ïðèòåæàâàì ãàçîïðåíîñíè ìðåæè è íå áîãàòåÿ îò òàêñèòå, ïëàùàíè îò õîðàòà, íå èçïîëçâàì ïåíñèîííèòå ñïåñòÿâàíèÿ âúâ ôîíäîâåòå çà ëè÷íî ôèíàíñèðàíå, íå ïðîäàâàì ïðåñêúïè ëåêàðñòâà, íå óêðèâàì äàíúöè, íå âîäÿ ñúäåáíè èñêîâå ñðåùó ñâîÿòà Ðîäèíà è íå ÿ êëåâåòÿ â Áðþêñåë èëè çàä îêåàíà, àç, ãîñïîäà îëèãàðñè Ïðîêîïèåâ, Äîíåâ è Äîí÷åâ, ïðèòåæàâàì ñàìî ìåäèè, ñ êîèòî äà ðàçîáëè÷àâàì òàêèâà êàòî âàñ. È ùå ïðîäúëæà äà ãî ïðàâÿ, çàùîòî âÿðâàì â èñòèíàòà, â ïðàâîòî íà âñåêè äà èçðàçÿâà ìíåíèåòî ñè ñâîáîäíî, âÿðâàì â áúäåùåòî íà Áúëãàðèÿ è íå ñúì ÷àñò îò ò.í. "Ïðåõîä", îãðàáèë ñòðàíàòà íè, êúì êîéòî âèå âñè÷êè ïðèíàäëåæèòå.
Ãëåäàì âè ñúáðàíè çàåäíî - Ïðîêîïèåâ, Äîíåâ è Äîí÷åâ, áúëãàðñêèòå îëèãàðñè, ïðèâàòèçèðàëè èêîíîìèêàòà íà ñòðàíàòà, óçóðïèðàëè íàöèîíàëíèòå òåëåâèçèè è ñúäåáíàòà ñèñòåìà, ñúçäàòåëè íà ïîëèòè÷åñêè ïðîåêòè (êàòî ÄÑÁ è "Äà, Áúëãàðèÿ") è íà ìðåæè îò çàâèñèìè ÍÏÎ-òà çà óëè÷åí íàòèñê, ñëåçíàëè îò ëóêñîçíèòå ñè ëèìóçèíè â ïåòçâåçäíèÿ õîòåë "Áàëêàí", äà îáÿñíÿâàòå íà ïðèäâîðíèòå ñè æóðíàëèñòè è çàâèñèìè ãðàíòàäæèè êàê òðÿáâà äà "èçãëåæäà" ìåäèéíàòà ñðåäà, ñëåä êàòî äî ñêîðî íÿìàøå äðóãà ìåäèÿ èëè äðóãî ìíåíèå, ðàçëè÷íî îò âàøèòå, íåìèíóåìî âè àñîöèèðàì ñ ìàôèîòèòå îò ôèëìà "Êðúñíèêúò", ñúáðàíè íà ôàìèëíà ñðåùà. Ëèïñâà ñàìî Âàøèÿò ñúçäàòåë - "Êàïî äè òóòè êàïè" Èâàí Êîñòîâ. Íî êîëêîòî è ðîìàíòè÷åí äà èçãëåæäà äíåñ "Êðúñòíèêúò", âðåìåíàòà âå÷å ñà ðàçëè÷íè, à âàøåòî âðåìå èñòîðè÷åñêè èçòè÷à.