Äåëÿí Ïååâñêè ïðîãîâîðè è êàçà øîêèðàùè íåùà! Èñòèíà ëè ñà?

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Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 22:42 / 10.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Äåïóòàòúò îò ÄÏÑ Äåëÿí Ïååâñêè ðàçïðàòè èçÿâëåíèå äî ñðåäñòâàòà çà ìàñîâî îñâåäîìÿâàíå ïî ïîâîä "Áÿëà êíèãà çà ìåäèèòå", ïðåäñòàâåíà äíåñ îò Èâî Ïðîêîïèåâ, Ñàøî Äîí÷åâ è Îãíÿí Äîíåâ:

Äíåñ çàäêóëèñèåòî ñàìî èçëåçå íà ñâåòëî, çà äà ïðåäñòàâè ïîðåäíèÿ ñè ïàñêâèë, íàðå÷åí "Áÿëà êíèãà çà ìåäèéíàòà ñâîáîäà â Áúëãàðèÿ". Òåçè, êîèòî ãîäèíè íàðåä óçóðïèðàõà èñòèíàòà è ìåíòîðñòâàõà íàä îáùåñòâîòî, çà äà ïðèêðèÿò èñòèíñêàòà ñè ñúùíîñò, òåçè - êîèòî íàäìåííî ïðèåìàò ñåáå ñè çà "åëèòà" íà íàöèÿòà, ñå ñúáðàõà äíåñ â ëóêñîçåí õîòåë, çà äà ñå "îïëà÷àò" ïðåä ïðåäñòàâèòåëèòå íà Åâðîïà, ÷å â Áúëãàðèÿ âå÷å èìà ìíåíèå, ðàçëè÷íî îò òÿõíîòî, ÷å èìà ìåäèè, êîèòî ãè ðàçîáëè÷àâàò. Äà èìà.

Óäîâëåòâîðåí ñúì îò ôàêòà, ÷å ïðèòåæàâàíèòå îò ìåí "Òåëåãðàô" è "Ìîíèòîð" ðàçêàçàõà íà õîðàòà çà îëèãàðñèòå Èâî Ïðîêîïèåâ, Îãíÿí Äîíåâ è Ñàøî Äîí÷åâ, íî íàé-âå÷å, ÷å íàøèÿò òðóä äàâà ñâîÿ ðåçóëòàò - òåçè õîðà, îãðàáèëè ñòðàíàòà íè, âå÷å ñà ïîä ñâåòëèíàòà íà ïðîæåêòîðè è òîâà ãè å èçíåðâèëî äî êðàåí ïðåäåë. Íÿìà äà ìå óïëàøàò æàëêèòå èì ìåðîïðèÿòèÿ, ôàëøèâàòà ïðîïàãàíäà è íåñúñòîÿòåëíè òåçè.

Çàùîòî àç íå ñúì îëèãàðõ, íå ñúì ïðèâàòèçèðàë áåç ïàðè "Êàîëèí" èëè "Ñîôàðìà", íå ïðèòåæàâàì ñîëàðíè ïàðêîâå çà ñêúïà åëåêòðîåíåðãèÿ, íå ïðèòåæàâàì ãàçîïðåíîñíè ìðåæè è íå áîãàòåÿ îò òàêñèòå, ïëàùàíè îò õîðàòà, íå èçïîëçâàì ïåíñèîííèòå ñïåñòÿâàíèÿ âúâ ôîíäîâåòå çà ëè÷íî ôèíàíñèðàíå, íå ïðîäàâàì ïðåñêúïè ëåêàðñòâà, íå óêðèâàì äàíúöè, íå âîäÿ ñúäåáíè èñêîâå ñðåùó ñâîÿòà Ðîäèíà è íå ÿ êëåâåòÿ â Áðþêñåë èëè çàä îêåàíà, àç, ãîñïîäà îëèãàðñè Ïðîêîïèåâ, Äîíåâ è Äîí÷åâ, ïðèòåæàâàì ñàìî ìåäèè, ñ êîèòî äà ðàçîáëè÷àâàì òàêèâà êàòî âàñ. È ùå ïðîäúëæà äà ãî ïðàâÿ, çàùîòî âÿðâàì â èñòèíàòà, â ïðàâîòî íà âñåêè äà èçðàçÿâà ìíåíèåòî ñè ñâîáîäíî, âÿðâàì â áúäåùåòî íà Áúëãàðèÿ è íå ñúì ÷àñò îò ò.í. "Ïðåõîä", îãðàáèë ñòðàíàòà íè, êúì êîéòî âèå âñè÷êè ïðèíàäëåæèòå.

Ãëåäàì âè ñúáðàíè çàåäíî - Ïðîêîïèåâ, Äîíåâ è Äîí÷åâ, áúëãàðñêèòå îëèãàðñè, ïðèâàòèçèðàëè èêîíîìèêàòà íà ñòðàíàòà, óçóðïèðàëè íàöèîíàëíèòå òåëåâèçèè è ñúäåáíàòà ñèñòåìà, ñúçäàòåëè íà ïîëèòè÷åñêè ïðîåêòè (êàòî ÄÑÁ è "Äà, Áúëãàðèÿ") è íà ìðåæè îò çàâèñèìè ÍÏÎ-òà çà óëè÷åí íàòèñê, ñëåçíàëè îò ëóêñîçíèòå ñè ëèìóçèíè â ïåòçâåçäíèÿ õîòåë "Áàëêàí", äà îáÿñíÿâàòå íà ïðèäâîðíèòå ñè æóðíàëèñòè è çàâèñèìè ãðàíòàäæèè êàê òðÿáâà äà "èçãëåæäà" ìåäèéíàòà ñðåäà, ñëåä êàòî äî ñêîðî íÿìàøå äðóãà ìåäèÿ èëè äðóãî ìíåíèå, ðàçëè÷íî îò âàøèòå, íåìèíóåìî âè àñîöèèðàì ñ ìàôèîòèòå îò ôèëìà "Êðúñíèêúò", ñúáðàíè íà ôàìèëíà ñðåùà. Ëèïñâà ñàìî Âàøèÿò ñúçäàòåë - "Êàïî äè òóòè êàïè" Èâàí Êîñòîâ. Íî êîëêîòî è ðîìàíòè÷åí äà èçãëåæäà äíåñ "Êðúñòíèêúò", âðåìåíàòà âå÷å ñà ðàçëè÷íè, à âàøåòî âðåìå èñòîðè÷åñêè èçòè÷à.




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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
íà 10.01.2018 ã.
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È òåá ëè òå ïðèâèêàõà ñâèíüî áëàòñêà,äà òè âðú÷àò èçÿâëåíèåòî?Ñåãà ùå òè îïðîñòÿò íÿêîè ãðåõîâå,íî íÿìà äà çàáðàâÿò,÷å èñêàøå äà âàäèø êúòíè çúáè íà "áàùèöàòà".
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Âñè÷êèòå òàì ñòå çà ïàíäåëàòà, ÷å è ïî-ëîøî, íÿìà íåâèííè. Ïðàñåòà.
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Ñ êàêâî ãè øîêèðà? Ñ òîâà, ÷å å ñïîñîáåí äà âúðæå íÿêîëêî èçðå÷åíèÿ? Øîêèðàùî ñè å íàèñòèíà.
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Ïðèñìÿë ñå õúðáåë íà ùúðáåë ! Âñè÷êè ñòå îò åäíî êîòèëî è çàòîâà ñìå íà òîçè õàë !
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Ìíîãî å íàãúë ,,ìëàäèÿò" áèçíåñìåí. Àêî äà 5 ãîäèíè èìàìå îáù åâðîïåéñêè ñúä è òîçè çàïî÷íàò äà ãî ðàçñëåäâàò òîãàâà êî'ïðàèì?
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Ìèëè áîæå....ðŸ˜±ðŸ˜±ðŸ˜±ðŸ¤®òîçè å ñòðàøåí èçðîä!!
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Ïðàñåòî êâè÷è íàé-ñèëíî ïðåäè äà ãî çàêîëÿò.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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22:43 / 10.01.2018
Êðàé íà êîíñïèðàöèèòå! Åòî êàê å ñòàíàëî øåñòîðíîòî óáèéñòâî è ïî...
16:37 / 10.01.2018
Ðîñåí Àíãåëîâ ñå å ñàìîóáèë íà 5 ÿíóàðè, ïîñëåäíî å ãëåäàë â èíòå...
16:11 / 10.01.2018
49-ãîäèøåí âîåíåí ïî÷èíà ïðåä çàâåäåíèå â Êàðëîâî!
15:14 / 10.01.2018
Áðóòàëíî: Îáåçîáðàçèõà æåíà ñúñ ñ÷óïåíà áóòèëêà âúâ Âàðíà
14:49 / 10.01.2018
Ïðè ôàòàëíàòà êàòàñòðîôà êðàé Îìóðòàã ëèíåéêàòà ñå å ðàçöåïèëà
14:26 / 10.01.2018

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Êúäå ñå ãóáÿò ñëåäèòå íà Èëèÿ – åäíà ìèñòåðèÿ, íåðàçêðèòà 32 ãîäèíè
13:13 / 09.01.2018
Ãðúìíàõà ÷îâåê â çàâîä çà äîãðàìà â Áóðãàñ
16:57 / 10.01.2018
Èñòåðèÿ â Áóðãàñ: Öèãàíèí òîïè øåôà ñè, ÷å ãî å ãðúìíàë â ãëàâàòà, åòî êàêâà å èñòèíàòà
17:20 / 10.01.2018
Êàêâà ñòàíà òÿ â áóðãàñêî ñòóäèî çà êðàñîòà
08:56 / 09.01.2018
"Ïðîñòðåëÿíèÿò" öèãàíèí íÿìàë òðóäîâ äîãîâîð, õâàíàëè ãî äà êðàäå îò öåõà çà äîãðàìà
18:27 / 10.01.2018
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10:44 / 09.01.2018
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13:40 / 09.01.2018
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