ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|ÍÈÌÕ: Âàëåæèòå ñïèðàò óòðå, íî âå÷åðòà íè óäðÿò íîâ ñíÿã è âèåëèöè
Àòìîñôåðíîòî íàëÿãàíå å ïî-âèñîêî îò ñðåäíîòî çà ÿíóàðè è ùå ïðîäúëæè äà ñå ïîâèøàâà. Â ïëàíèíèòå ùå å îáëà÷íî, ùå ïðåâàëÿâà ñëàá ñíÿã, íà ïîâå÷å ìåñòà â çàïàäíàòà ïîëîâèíà íà ñòðàíàòà. Ùå äóõà óìåðåí è ñèëåí ïðåäèìíî þãîèçòî÷åí âÿòúð, ïî áèëàòà íà Ðèëà è Ïèðèí - çàïàäåí âÿòúð. Òåìïåðàòóðè òå ùå ñå ïîíèæàâàò, ìàêñèìàëíàòà íà âèñî÷èíà 1200 ìåòðà ùå å îêîëî ìèíóñ 5°, íà 2000 ìåòðà - îêîëî ìèíóñ 9°.
Ïî ×åðíîìîðèåòî ùå å îáëà÷íî, ñúñ ñëàáè ïðåâàëÿâàíèÿ, ïðåäèìíî îò ñíÿã. Ùå äóõà ñèëåí ñåâåðîèçòî÷åí âÿòúð. Ìàêñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà 1°-5°. Òåìïåðàòóðàòà íà ìîðñêàòà âîäà å 8°-9°. Âúëíåíèåòî íà ìîðåòî ùå áúäå îêîëî 4 áàëà. Òàêàâà å ïðîãíîçàòà íà Íàöèîíàëíèÿ èíñòèòóò ïî ìåòåîðîëîãèÿ è õèäðîëîãèÿ êúì ÁÀÍ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 66
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/11 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
íà 13.01.2018 ã.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Íåæíî èçêóøåíèå ùå íè êàçâà èäå ëè çëà çèìà, ÷àðîâíàòà áðþíåòêà å...
16:15 / 13.01.2018
Àêòüîðúò Èâàéëî Çàõàðèåâ ñúùî ñå îòêàçà îò äâóáîé ñ Äàíèåë Çëàòêî...
16:15 / 13.01.2018
Ïðîãîâîðè âèäåëèÿò óáèåöà íà Ïåòúð Õðèñòîâ: Ðúêàâèöè, ìàñêà, êà÷ó...
13:51 / 13.01.2018
Áèçíåñìåí îò Êþ÷óêà ìÿòà ïëî÷êè ïî ÁÌÂ, îò êîåòî ãúðìè ìóçèêà, î÷...
13:50 / 13.01.2018
Ïàëàâà ñåðâèòüîðêà ãî ïîèñêà íà çàäíàòà ñåäàëêà, çàðÿçà âúçáóäåíè...
12:51 / 13.01.2018
ÂÈÄÅÎ Ìèøî Øàìàðà ðàçêàçà çà æèâîòà ñè â ÑÀÙ, îáÿâè ñå çà Ëèëè Èâ...
12:51 / 13.01.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Àâòîáóñ, ïðåâîçâàù 15 ïúòíèöè äî ðóåíñêî ñåëî, èçãîðÿ äî îñíîâè
17:03 / 12.01.2018
Åêøúí â Ñðåäåö! Ïèÿí óäàðè ïîëèöàé è ìó ñêúñà ïàãîíà
09:13 / 12.01.2018
Ïîæàðíàòà õâúð÷à çàðàäè öèãàíè! Èçïîëçâàëè ãóìè çà îãðåâ è ñòàíà áåëÿòà!
16:40 / 12.01.2018
Ïðîñòðåëÿíèÿò äàíú÷åí øåô Èâî Ñòàìåíîâ å ìúðòúâ
15:03 / 12.01.2018
Ïîæàð ëóìíà äî "Ñòðóãà"! Ãúñòè îáëàöè äèì ñòðåñíàõà áóðãàçëèè!
15:26 / 12.01.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà