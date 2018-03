"Горещ пясък" ще зарадва бургазлии с трибют на Dire Straits

© Флора Бургас



0 коментара за Флора Бургас Приморски парк Събития в обекта: Tрибют на Dire Straits | Концерт на "Горещ пясък" 18:00/19.03.2018 Виж всички 11 събития в Флора Бургас



За поредна вечер музикантите от "Горещ пясък" ще зарадват своите почитатели с вълшебен концерт на групата с четири награди Грами, три награди Брит - от които два пъти "Най-добра британска група".



Бургаските музиканти канят съгражданите си да споделят минутите след 18.00 часа с тях и с незабравимите песни на британската рок група - "Money for Nothing", "Sultans of Swing", "So Far Away", "Walk of Life", "Brothers in Arms", "Private Investigations", "Romeo and Juliet", "Tunnel of Love" и "Telegraph Road".



Музиката на групата произхожда от разнолики източници, включително джаз, фолк и блус, а в контекста на рокендрола близостта с бийт музиката е най-голяма. В ранните им години, пънкът като цяло доминира рок сцената, но Dire Straits предлагат минималистичен подход, с "кореняшки" вид, идващ от пъб рока.



Най-продаваният им албум е Brothers in Arms, който има 30 милиона покупки, и който е първият албум, от който са продадени един милион копия на компактдиск.



"Гинес" пише за британските хитови албуми, че Dire Straits са прекарали над 1100 седмици в класациите за албуми в Обединеното кралство, което ги поставя на пето място във вечната ранглиста.



Входът е свободен, а доброто настроение - гарантирано!