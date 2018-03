Предстои четвъртото издание на турнето "Метъл За Смет"

© Започва четвъртото издание на турнето "Метъл За Смет", организирано от група GRIMAZE и други музиканти и хора, подкрепящи инициативата.



Турнето включва концерти и събития за почистване на отпадъци в различни български градове, сред които тази седмица ще бъде и Бургас.



От почистванията до сега са събрани над 350 000 литра отпадъци, покрай инициативата "Да Живеем в Чистота", която бандата започва преди 2 години.



Концертът в Бургас ще се състои на 31 март в "Бар без Име" с начало 21:30, където заедно с GRIMAZE ще свирят местната банда SOULCORE и румънската CRIMENA.



Почистването ще се случи на следващия ден - 01.04 - от 13:30 на горичката до Атанасовското езеро. Срещата е в 13:30 пред входа на Областния диспансер за психични заболявания. Чували и ръкавици за почистванията ще бъдат осигурени.



Останалите градове, през които Метъл за Смет 4 ще мине тази пролет, са Варна, Стара Загора, Пловдив, Враца, Велико Търново, Русе, София и Добрич.



Варна



- 30.03 - Концерт в Rubik Art Center от 21:00 с CRIMENA, ПЕРДАХ и Outrage



- 31.03 - Почистване на Фара на Галата от 13:00. Среща в 13:00 на спирка ЦБА-Галата с всички, които ще дойдат с автобус 17А, оттам ще има от осигурен превоз до самия фар.



Стара Загора



- 14.04 - Почистване на района около Бранителите на Стара Загора от 14:00. Срещата е на паркинга към паметника.



- 14.04 - Концерт в КЛУБЪ от 22:00. Тук ще свирят два сета - танцувално акустичен и метъл апокалиптичен.



Пловдив



- 15.04 - Почистване на река Марица от 14:30. Срещата ще уточним скоро.



- 15.10 - Концерт в Bee Bop Café от 21:00. Тук ще свирят два сета - танцувално акустичен и метъл апокалиптичен.



Враца



- 20.04 - Концерт в Rock Club "the Stage " Vratza City от 22:00. Тук ще свирят два сета - танцувално акустичен и метъл апокалиптичен.



- 21.04 - Почистване на местността "Вратцата" от 12:00. Срещата ще уточним скоро.



Велико Търново



- 21.04 - Концерт в DaDa Bar от 22:00. Тук ще свирят два сета - танцувално акустичен и метъл апокалиптичен.



- 22.04 - Почистване около Факултета по Изобразителни Изкуства. Срещата е в 14:00 пред входа на факултета.



Русе



- 05.05 - Концерт в Internationale Elias Canetti Gesellschaft от 17:00 като част от Better Days Fest с групите ПЕРДАХ, Artificial Comet, SOBER,GARROTTA, Delate, Wrong Decision, One Faith



- 06.05 - Почистване около Паметника на Българското Морячество от 14:30. Срещата ще уточним скоро.



София



- 11.05 - Концерт в "Mixtape 5" от 21:00 с CRIMENA



- 12.05 - Почистване от 14:00, повече информация скоро.



Добрич



- 19.05 - Концерт в Club "The Maze" Live Lounge от 21:00 с AttaXic.



- 20.05 - Почистване от 13:30, повече информация скоро.