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|Убиецът от сливенското село Сотиря остава в ареста
Според прокурора е налице обосновано предположение за това, че Тодор Я. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че Тодор Я. може да се укрие или да извърши друго престъпление.
Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Тодор Я.
Определението на Окръжен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас.
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