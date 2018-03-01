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Убиецът от сливенското село Сотиря остава в ареста
Източник: Burgas24.bg 15:30 / 28.03.2018 Отпечатай Изпрати
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По искане на Окръжна прокуратура  - Сливен, съдът задържа под стража 61-гпдишния Тодор Я. Той е обвинен за това, че на 20/21.03.2018г. в с Сотиря, общ. Сливен, умишлено умъртвил Петър И.

Според прокурора е налице обосновано предположение за това, че Тодор Я. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че Тодор Я. може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Тодор Я.

Определението на Окръжен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас.  








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