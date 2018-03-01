Убиецът от сливенското село Сотиря остава в ареста

© По искане на Окръжна прокуратура - Сливен, съдът задържа под стража 61-гпдишния Тодор Я. Той е обвинен за това, че на 20/21.03.2018г. в с Сотиря, общ. Сливен, умишлено умъртвил Петър И.



Според прокурора е налице обосновано предположение за това, че Тодор Я. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че Тодор Я. може да се укрие или да извърши друго престъпление.



Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Тодор Я.



Определението на Окръжен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас.