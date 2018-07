Геймър отказа да спи с най-сексуалната водеща, за да се посвети изцяло на игрите

© 23-годишен младеж призна, че не му остава време за неговото момиче и затова му се наложило да вземе нелеко решение. Геймърът се разделил с мексиканската телевизионна водеща и фотомодел Янет Гарсия, за да може да се посвети напълно на компютърните игри. Играчът от отбора compLexity Gaming в Call of Duty обяви за нелесното си решение на своя канал в YouTube, казвайки, че просто не му стига времето за 26-годишната красавица, пише The Sun.



Според 23-годишния младеж, в момента му се налага да се съсредоточи върху играта Call of Duty, за да подобри резултатите си. Той не можел да отделя на девойката необходимото й количество внимание, заради което тя страдала. В същото време Янет написа в своя Туитър думите "Убита от мъка" и мнозина побързаха да я утешават. Тя едва ли ще остане сама. Янет се счита за една от най-сексапилните водещи в света. Освен това тя няколко пъти се е появявала на кориците на списания.