Фестивалът "Джаз в Бургас" продължава през август с емблематични имена

© Фестивалът "Джаз в Бургас" продължава на 3 и 4 август с емблематични имена от българската и международна джаз сцена. Концертите са от 20.00 часа в Експо център "Флора".



В петък посетителите ще имат възможност да се насладят на "Фънкалеро" и "Two Cities One World". В събота програмата също е изключително атрактивна - "Стик" и Теодосий Спасов & Людмил Крумов дуо.







ПРОГРАМА



3 август /петък/ от 20:00ч.



1/ "Фънкалеро"



Димитър Льолев - саксофон



Мирослав Иванов - китара



Васил Спасов - пиано



Радослав Славчев - бас



Георги Марков - ударни



2/ "Two Cities One World"



Ана Катур- вокал



Джаред Катур - китара (САЩ )



Пол Бракенс - бас ( САЩ )



Матей Христосков - барабани



ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН



4 август /събота/от 20:00ч.



1/ " СТИК"



Владимир Кърпаров - саксофон



Мирослав Турийски - пиано



Михаил Иванов - контрабас



Димитър Семов - ударни



2/ Теодосий Спасов & Людмил Крумов дуо



Теодосий Спасов - кавал



Людмил Крумов - китара



ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН