RITA ORA се готви за MTV Presents Varna Beach 2018 на 12 август 2018г.! Броени дни остават до невероятното лайв шоу на MTV!



Известната певица изпрати видеопоздрав до всички фенове във Варна и България.



Рита Ора, Years & Years, Redfoo, Rewire & Varski и много други ще разтърсят морската столица.



Рита Ора е изпълнител на хитове като "Anywhere“, "Body On Me“, "For You“, "Doing It“, "Shine Ya Light“ и ще пее за първи път у нас. Българските артисти - Дара, Криско, Павел и Венци Венц, Тита и 4Magic, също ще бъдат част от събитието на южния плаж.



Основните акценти от концерта ще се излъчват по MTV във Великобритания, както и по цял свят чрез MTV Live от септември 2018 г. В момента феновете могат да си закупят билет на промоционална цена от 20 евро от: www.MTVpresentsVarnaBeach.com



