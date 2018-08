Площад "Тройката“ става арена на танцовото състезание "Express Yourself"

© Площад „Тройката”



* 1vs1 Bboying Battle



* 1vs1 Freestyle Battle "Me Against the Music"



Събитието протича в няколко стъпки. То започва с квалификации тип Showcase, където всеки записал се участник импровизира по 40 секунди на музика, след което трима съдии класират Top 16. Докато се селектират най-добрите 16, започват брейк квалификации. Следват батъли един срещу един с директна елиминация в двата регламента. Преди големия финал има специално подготвен Showcase на всички съдии на състезанието. Събитието ще завърши с награждаване на победителите.



DJ на събитието ще бъде Самуил Топалов, по-известен като Samm The Man, човек с богат опит и вкус към качествената музика. Bboy Gibona - Калин Желев ще води публиката в света на танците и ще отговаря за доброто настроение на зрителите.



Съдиите на брейк батълите ще бъдат общопризнати танцьори, доказали се на световната сцена:



* Bboy Slav /Bulgaria/



* Panayot Zlatev The Boss /Bulgaria/



* Yoruk Esparza /Mexico/



Наградите в този регламент са:



I място - 300 лв.



II място - 50 лв.



Уникалното при регламента на "Me Against the Music" e, че музиката е много разнообразна, преминава през най-различни стилове - от класическа музика до рок, фънк и др. А допълнена от импровизацията на танцьорите, атмосферата на цялото събитие става изключително динамична и интересът на публиката ескалира до максимум. Важното за съдиите на "Me Against the Music" е да обхващат различни стилове и да имат широк поглед върху танците.



Те ще бъдат:



* Yoruk Esparza /Mexico/



* Bboy Slav /Bulgaria/



* Искра Даскалова Shibumi /Bulgaria/



Наградите на тези батъли са:



I място - 300 лв.



II място - 50 лв.



Събитието се осъществява благодарение на Община Бургас и инициативата "Бургас харесва младите".



ПРОГРАМА



17:00 - Записване на място;



18:00 - Квалификация Me Against the Music 1vs1;



18:30 - Квалификация Bboying 1vs1;



19:30 - Топ 8 Me Against the Music;



19:40 - Top 16 Bboying;



20:00 - Тоp 8 Bboying;



20:10 - Топ 4 Me Against the Music;



20:20 - Топ 4 Bboying;



21:00 - Showcase Съдии;



21:10 - FINAL Me Against The Music;



21:20 - FINAL Bboying;



21:30 - Награждаване.