Вижте изкушаващото меню за гостите на концерт "Златните години на джаза"

Събития в обекта: Let's Get PRIM: Златните години на джаза 19:30/23.08.2018



На 23 август любителите на джаз музиката ще имат възможност да се потопят в един различен концерт в Бургас. Той ще бъде в по-тесен кръг, за отбрана публика и ще бъде поднесен в лятната градина на Гранд Хотел и СПА Приморец. Събитието Let's Get PRIM: Златните години на джаза ще стартира в 19:30 часа и е с куверт. Добре дошли са всички, които обичат класния джаз - или пък искат да се запознаят с тази магична музика в изпълнение на едни от най-добрите изпълнители у нас.



Вечерта ще включва не само вълнуващ джаз. Ще има и тристепенно вкусно меню, дело на шеф Ивелин Кръстев. То ще допълни изживяванията и удоволствията за всички сетива, които специалното събитие от концепция Let's Get PRIM предлага. Кулинарните изкушения ще бъдат допълнени с класни вина, любезно предоставени от партньора на специалната вечер Katarzyna Estate.



Гранд Хотел и СПА Приморец ще приветства гостите си за Let's Get PRIM: Златните години на джаза с уелкъм дринк, включващ великолепните розе Контемплейшън и пенливо вино брут на Katarzyna Estate. Салатата "Запечен октопод", която е първо ястие на вечерта, ще бъде акомпанирана с розе или совиньон блан Контмплейшън. Основното е класическо свинско бон филе с аспержи и печен френски сос, което ще си партнира с Контемплейшън мерло & малбек. Десертът е тирамису по оригинална италианска рецепта, чийто вкус ще бъде изискано подчертан от пенлив брут.



Katarzyna Estate предлага палитра вина, спечелили сърцата на многобройни любители на напитката на боговете по света. От 2015г. избата залага и на биодинамичното винопроизводство, базирано на цикличното земеделие. При него, виното е максимално автентично, тъй като при производството му сулфитите и химическите вещества - танини, оцветители, ензими, консерванти, киселини, захари, филтриращи агенти и други - са сведени до минимум. Полученото натурално вино е определено различно и характерно от тези, при които човекът е имал по-осезаема намеса. Био лозето на Katarzyna Estate заема площ от 850 дка в с. Белица, Източни Родопи. Включва сортовете Мерло, Каберне Совиньон, Сира, Каберне Фран, Малбек, Карменер. Освен био вина - Мерло&сира и розе и серия "Callisto", Katarzyna Estate предлага и богата палитра "по-стандартни" изкушения. Те се произвеждат от 7500 дка собствени масиви, разположени в най-добрите лозарски региони на България. Производството е с преобладаващо ръчен труд, а отлежаването - във френски дъбови бъчви. За последните 10 години, вината на Katarzyna Estate са спечелили над 300 отличия на едни от най-престижните международни конкурси за лозарство и винарство.



Отлично вино, превъзходна храна и класен, магичен джаз: това очаква гостите на Let’s Get PRIM: Златните години на джаза. Музикантите, част от проекта са Марина Господинова, Милен Кукошаров, Димитър Карамфилов и Атанас Попов, със специалното участие на Мишо Йосифов. Те ще изпълнят най-популярните песни на най-големите в джаза: Ела Фицджералд, Луис Армстронг, Франк Синатра, Били Холидей, Тони Бенет, Нина Симон, Нат "Кинг“ Кол, Ета Джеймс, Рей Чарлз.



Цена на куверт: 69.00 лева на човек.



За повече информация и резервации:



+359 877 850 001 | concierge@hotelprimoretz.bg