Марина Господинова: "Златните години на джаза" ще донесат в Бургас две преплетени изкуства: на музиката и кулинарията"

23 август е денят, в който Бургас ще има възможността да се наслади на вълнуващата синергия на две сами по себе си безкрайно ценни изкуства: на музиката и кулинарията. Специалната вечер е от концепцията на Гранд Хотел и СПА Приморец Let's Get PRIM и носи съдържателното име "Златните години на джаза". Проектът е дело на една от най-добрите поп и джаз певици у нас - Марина Господинова. В изпълнението на своеобразния трибют на най-великите джаз изпълнители на всички времена - Ела Фицджералд, Луис Армстронг, Франк Синатра, Били Холидей, Тони Бенет, Нина Симон, Нат "Кинг“ Кол, Ета Джеймс, Рей Чарлз, ще и помагат Милен Кукошаров – пиано; Димитър Карамфилов – контрабас; Атанас Попов – барабани. Проектът е със специалното участие на Михаил Йосифов – тромпет.



Марина Господинова има специфичен, богат глас и харизма, който носят палитра от емоции, изисканост и лукс на слушателите. Дипломира се в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" със специалност поп и джаз пеене. "За мен, средата е много важна за изграждане на вкус и отношение към музиката" - споделя тя. "При мен, точните хора и обстоятелства се случиха още в Консерваторията. Попаднах във вълнуващия, различен свят на джаза, сред хора със сходни интереси и влечения като моите. Заобиколена бях с много талантливи колеги, които и днес се занимават с джаз в различни формации" - разказва Марина.



Започва да се включва в различни джаз проекти още по време на следването си. После – сама инициира такива. "Имах кратки музикални забежки в чужбина, но бързо намерих пътя обратно към България, защото животът там не ме привлича“ – споделя тя с усмивка. От 2010г. Марина Господинова е преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. "Когато започнах да работя със студенти, не знаех какво да очаквам. Оказа се, че това е прекрасен, много хубав процес. Музиката е живо изкуство – а не суха материя. Затова и всяко занятие е различно и много зареждащо. Процесът е двустранен – не само преподавам, но и постоянно научавам нови неща за себе си – стремейки се да обясня нещо, първо се обръщам към себе си. Те са ми големи учител и ме зареждат с прекрасна енергия“ – споделя за студентите си тя.



Определя създаването на нови музикални проекти като потребност, обвързана с дълъг мисловен процес. "Обмислям как да направя нещата максимално добре, така че да предам мултиплициарни емоции и удоволствие на тези, които ще дойдат да ме чуят и видят. За мен е важно, какво ще им дам с музиката. Това е дълъг мисловен процес и за мен, и за публиката. Важи за всеки артист – нужни са много месеци прецизно обмисляне, за да намериш точния и най-подходящ във всеки един смисъл облик за проекта си“ – казва тя. Към днешна дата, с нейно участие и/ или по нейна инициатива са няколко извънредно любопитни начинания, сред които "Джазът пее на български“ който включва популярни джазови пиеси, адаптирани от голямата българска поетеса Мария Донева, в изпълнение на пианиста и диригент на Биг Бенда на БНР Антони Дончев, тромпетиста Венцислав Благоев и самата Марина. Тя е джаз прима и в един уникален за България по своята същност арт проект: Jazz 'n' Groove Tales, който комбинира класически джаз, боса нова композиции и парчета на съвременни автори с пиано, контрабас и бийтбокс.



"Златните години на джаза“ е най-новият проект на Марина Господинова, до момента представян в клубна и фестивална обстановка. "Той е точното музикално "място“, на което хората, които до момента не са се осмелявали да слушат тази музика да я чуят и открият. Проектът е чудесен джаз "старт“. Очаквам много и силно положителни емоции от вечерта на 23 август, когато лятната градина на Гранд Хотел и СПА Приморец ще потъне в най-добрите джаз парчета на всички времена. За първи път, този чисто музикален проект ще бъде представен в комбинация с друго изкуства: това на кулинарията. Сигурна съм, че сетивата ми ще бъдат изключително доволни – от една прекрасна вечер, изпълнена с елегантни усмихнати хора, събрали се за да се насладят на един вълнуващ музикално-кулинарен спектакъл. Комбинацията на изкуствата означава уникално изживяване, за всички гости на вечерта – и за нас, изпълнителите“ – споделя джаз примата очакванията си за специалното събитие. "Силно впечатлена съм от инициативността на Гранд Хотел и СПА Приморец, който организира и подкрепя множество подобни мероприятия. Това е много важно за артистите – да имат осигуреност, сцена за изява“ – разказва тя.



На финал, споделя какво е за нея джазът: "Той е толкова жив и динамичен, че с него, няма как да изпаднеш в рутина. Всеки път, усещането на изпълнението на дадена песен е все едно преминаваш през нея за първи път. Основна за тази музика е импровизацията. Джазът ни държи много живи, защото импровизирайки, ти си вид композитор, който излиза и твори, върху едни и същи мелодии, които не остаряват. Докоснеш ли се до тази музика, независимо дали като музикант или слушател, изпитваш нужда да живееш с нея. Джазът изпълва целият ми живот. Той е и моето хоби. Като музикант, нямам работно време, длъжна съм да се развивам, да работя върху себе си – а това е самотна, включително силна мисловна дейност. Понякога, изморява. Тогава, е ред за вдъхновение, което човек може да почерпи отвсякъде – примерно, чувайки колега да твори. Усещането е, все едно се влюбваш за първи път! Много е хубаво! Благодарна съм. В последните години, младите хора в България търсят джаза. Той се появява на все повече места. Изключително важна е подкрепата за него – както за всяко изкуство. За да го има – и да имат възможност хората, навсякъде, да се докоснат до него – като музика, която не се излъчва масово по медиите. Нека хората чуят, за да имат избор, какво да слушат. Това е важното!“ – завършва разговорът Марина Господинова, една безкрайно положителна, смислена и усмихната джаз-прима. Още от нея – открийте сами – на 23 август от 19:30 часа в лятната градина на Гранд Хотел и СПА Приморец на Let’s Get PRIM: Златните години на джаза.



Кулинарнатастрана на събитието включва специално меню в три степени, създадено специално за вечерта от шеф Ивелин Кръстев – майстор-готвачът начело на Средиземноморски ресторант "Салини“ на Гранд Хотел и СПА Приморец. Изискани вина от партньора на събитието Katarzyna estate, ще допълнят богатата палитра емоции на вечерта.



Цена на куверт: 69.00 лева на човек.



