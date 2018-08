Горан Брегович: През целия си живот имам страх от бедността

© Рок звездата на бивша Югославия Горан Брегович е вече на 68 години, а неговите емблематични хитове могат да бъдат чути във всяка точка на света. Но въпреки че днес неостаряващият гений на балканската музика има всичко, за което някога е мечтал, то в миналото му има доста неприятни спомени и моменти, за които не обича да говори. Вижте обаче какво разкрива Брегович, който след около месец ще зарадва българската публика с BEST OF концерт на 26 и 28 септември в Античен театър Пловдив.



"През целия си живот имам страх от бедността. Това не е като, когато си на улицата, но имаш леля, при която може да отидеш и да се нахраниш, или някой чичо, който да ти даде пари на заем. Това е война, а във войната за един ден можеш да загубиш всичко, което притежаваш“ - признава балканското величие пред сръбските медии и допълва: "От дълго време се страхувам от бедността. Поглеждайки назад, купих твърде много неща именно заради този страх - преди войната имах къщи, апартаменти, автомобили… Сега вече не мисля толкова за себе си, но имам деца и същите страхове ме обземат заради тях“.



По отношение на четирите си дъщери легендарният изпълнител е категоричен, че ще направи и невъзможното, за да им осигури всичко, от което те се нуждаят: "Доста късно се сдобих с наследници. Затова и гледам да се трудя и грижа за тях повече, отколкото го правят младите родители. Бих искал да съм спокоен и да знам, че ако умра, те ще бъдат подсигурени“ – споделя великият музикант, който още 16-годишен започва сам да се издържа, като свири на китара по кръчмите, продава вестници и работи по строежите.



BEST OF концертите на Горан Брегович и "Оркестъра за сватби и погребения“ са на 26 и 28 септември 2018 г. от 20:00 часа в Античен театър Пловдив. Билетите и за двете събития са на цени от 40 до 60 лв. и могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim в цялата страна, както и online на eventim.bg.