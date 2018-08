Жури от световно ниво ще оценява документални филми в Бургас

© Флора Бургас



Професор Владимир Игнатовски e преподавател в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Aвтор на изследвания в областта на теорията и историята на театъра, киното и медиите. Сценарист и драматург на документални, игрални филми и телевизионни сериали. Преводач на литература по теория и история на киното и театъра.



Марин Марчевски е режисьор на документални филми и дългогодишен преподавател по режисура и ръководител на режисьорския факултет на Немската филмова и телевизионна академия в Берлин, а през последните години професор по режисура и изпълнителен директор на Международната Филмова Академия в Сараево.



Мартичка Божилова е продуцент на AGITPROP, България от 1999 г. Съвместно продуцира с Германия, Франция, Финландия, Швейцария, Италия, САЩ, Гърция, Кипър, Хърватия, Румъния, ОАЕ, Словакия, Чехия, Полша, Унгария. Нейните авторски филми от висок клас са избрани и отличени на фестивали в Кан, Берлин, IDFA, Торонто и много други, които са излъчвани по целия свят. Продуцент на телевизионни сериали за международни мрежи като National Geographic и HBO. Член на Изпълнителния комитет на EDN и председател на DokuFest, Prizren. Член на множество престижни филмови фестивали. Ментор в Европейската аудиовизия на женската (EWA) мрежа. Комисар на The Malik Bendjelloul и Фондация Мемориал.



Зоран Хамович е завършил висшето си образования във Филологическия факултет в Белград. Ангажиран е с въпросите на образователната и медийната политика в Сърбия. 1990 г. основава едно от най-значимите сръбски издателства "Клио" - известно с бутиковите си издания от областта на историята, антропологията, социологията, историята и теорията на литературата, на филма и изобразителното изкуство, на музиката, което го прави единствено по рода си в страната. От 2001 до 2013 г. е бил специален съветник на министъра на културата на република Сърбия.



Торстен Липсток e от Германия. Работи като кинооператор от 1996 г. насам. Той е главен оператор на реклами на най-големите марки в света като BMW, Ballantines, Microsoft, Pepsi, Vodafone, Schweppes, Porsche, Nintendo. През 2005 г. прави филм със Сандра Бълок. Също така той заснема музикални видеоклипове за знаменитости като Шакира, Еванесънс, Deepest Blue.



Филмите, които ще оценява журито и ще се борят за голямата награда, са вече селектирани от специална комисия. След финалистите попадат заглавия от Италия, Русия, Сърбия, САЩ, Холандия, копродукция между Естония, Германия и Финландия, Норвегия, България.



Това са филмите: "Walking on water", режисьор: Дианмарко Дагостино, Италия; "Шесть музыкантов на фоне городе", режисьор: Татяна Данильонц, Русия, който е носител на "Грами" и Световната музикална награда; "The Red Soul", режисьор: Джесика Гортер, Холандия; "Тhe Soviet Hippies", копродукция между Естония, Германия и Финландия, режисьор Тере Тоумисту; "Golden Dawn girls" режисьор Хювърд Бустнес, Норвегия; "Червено, твърде червено", режисьор Божина Панайотова, България; "The other side of everything", режисьор Мила Турайлич, Сърбия, също носител на престижни награди; "Our new president", режисьор Максим Поздоровкин, САЩ и още един български филм, режисиран от проф. Владимир Игнатовки "Жертва на пешки".



Първото издание на фестивала ще бъде в три части, които ще се състоят на три места в Бургас. В Експо център "Флора Бургас" ще се проведе официалната конкурсна програма, в която ще се състезават селектираните заглавия. Специалната програма, посветена на 100 години от края на Първата световна война, ще бъде в Културен център "Морско казино", а на открита сцена "Охлюва" в три поред вечери ще бъдат излъчени три от най-добрите филми от световното документално кино.