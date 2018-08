Турция се отказва от All inclusive?

© Турция да се откаже от услугата All inclusive. За това настояват водещи туроператори в южната ни съседка. Според тях системата вече се е изчерпала, а приходите от нея ще намалеят.



All Inclusive офертите се оказват особено привлекателни за голяма част от туристите. Въпреки засиленото търсене, турските оператори отчитат по-малко приходи. Затова се обмисля и да се спре предлагането на услугата.



Идеята обаче не се приема еднозначно. Причината за готвените промени е желанието на туристическия бранш да печели повече пари от почиващите. Колегите им у нас обаче не смятат, че подобна система може да бъде премахната.



Експерти в сферата на туризма са категорични – нито една страна не може да се лиши от милиони туристи, които предпочитат системата All inclusive. Всяка година Турция е посещавана от над 30 милиона туристи. Българите, прекарващи лятната си почивка там, са близо 350 хил. души.