© ОЗБГ виж галерията Организацията за закрила на българските граждани (ОЗБГ) разпрати до медиите своята позиция относно изтичането на мазут от потъналия кораб "Мопанг“. Burgas24.bg публикува техния коментар, базиран на собствено проучване и исторически факти без редакторска намеса.



Много се изговори по темата и много се изписа, но ефективните действия от страна на държавата куцат. Ние от Организация за закрила на българските граждани /ОЗБГ/ не можем да стоим безучастни и безпристрастни към този проблем и вероятна екологична катастрофа. Липсата на смелост от страна на институциите ни мотивира да извършим собствена проверка по случая, да направим снимки и да заснемем видео. Истината е, че разливът се разраства, а политици и управляващи отново излъгаха, че проблемът е отстранен и всичко е наред. Въпрос на време е Черно море да бъде силно замърсено и част от флората и фауната му да бъдат унищожени!



Ще започнем с кратка предистория за самия кораб и по какъв начин се озовава на 30 метра дълбочина с резервоари пълни с мазут.



"Мопанг“ е американски товарен параход от типа на така наречените WWI Sub Boats. Построен от Submarine Boat Company /корабостроителница в Ню Джърси, САЩ, която е собственост на Electric Boat Company/, а по-късно преименувана на General Dynamics. Корабът е създаден по специална програма на U.S. Shipping Board, свързана с поръчката на 150 еднакви кораба с цел компенсиране загубите от войната. Пуснат на вода на 20.01.1920 г. Водоизместимостта му е 3658 GRT, 5076 DWT с дължина 102,3 метра и ширина 14,1 метра. Снабден е с един двигател от 1500 конски сили, с един винт. Номер на корпуса: 824. Има 9 горивни резервоара: шест комбинирани за баласт и гориво в двойно дъно, един на кърмата, един на носа и един при парните котли.



Собственост е на САЩ в лицето на U.S. Shipping Board. Първоначалното име на кораба е MEESHAWN, а по-късно преименуван на PITTSBURGH BRIDGE. След това отново името се сменя на MOPANG. Предаден за експлоатация на Lykes Brothers Steamship Company. Февруари 1920 г. поема на първи курс от Newark – Florida – New Orleans – Rotterdam – London. Предаден за експлоатация на Port Arthur – Transatlantic Line. По-късно е предаден за експлоатация на Wyman Steamship Company – компания на Benjamin Morse син на Charles Morse. След фалита на Atlantic Adriatic Steamship Company U.S., Shipping Board го предава на A.H. Bull & Co. за служба в Черно море. Започва курс № 53 от New York на 1 април 1921 година. Доставя стоки за белогвардейските войски в Русия.



На 1 юли 1921 г. в 05:30 часа, пътувайки от Истанбул за Бургас, се натъква на мина, която го "удря“ между първи и втори трюм и бързо потъва. Няма жертви, но корабът остава да лежи на десния си борд на дълбочина между 24-32 метра с възвишение от дъното 7 метра. Основните повреди от взрива са в носовата част на кораба. Ясно различими са надстройките, части от комина и палубата. Свободен е достъпа до трюмовете и част от каютите. Остатъци от товара – купчина обувки, сандъци с резервни части и други са видими в трюмовете.



На място е и винтът с диаметър около три метра, и кърмовата лебедка. По протежение на корпуса се плъзга котвената верига, потъваща в наносите по дъното. Вероятно котвата се е откачила в момента на потъването и се е намотала около кораба. Координатите на потъналия стоманен звяр са 42°28.’04 N и 27°41.’39 Е.



Години по-късно от "Мопанг“ започва изтичане на мазут, който замърсява Черно море. Редица неподготвени хора изказват мнение и продължават да твърдят, че SS MOPANG се е задвижвал с въглища, но прилагаме проект № 1023 /OIL BURNER/, за да се опровергаят всякакви твърдения, зашити с бели конци. Общият капацитет на резервоарите е 1077 тона мазут. В България, през 20-те години на миналия век, бункероването е било скъпо и трудно, и не е изключено корабът да е потеглил пълен от Истанбул. Обръщаме внимание на "дървените философи“, че старото име на SS MOPANG e PITTSBURGH BRIDGE и корабът фигурира под това име в графата в дясно.



Толкова за техническите данни и историята на кораба. Да се върнем към случващото се днес и множеството пропуски от страна на държавата, тоест от страна на определени лица.



Министърът на МОСВ Нено Димов излезе публично на 16.08.2018 г. и каза: "Няма никаква опасност от екологична катастрофа или замърсявания по Южното Черноморие“, докато в същото време "Мопан © г“ не спираше да бълва мазут. По груби изчисления в кораба има 100 тона мазут, а според корабостроителите общият капацитет на резервоарите е 1077 тона, тоест реално не се знае колко тона мазут има в потъналия кораб. Не се знае и в кой момент ще изплува мазутът, и ще причини невиждан катаклизъм.



Тук идват въпросите кой, ще поеме отговорност за нежеланието за справяне с проблема или нехайството, което е проявил, и дали тези хора е нужно да останат на постовете си, както и какви законови мерки ще бъдат предприети срещу виновниците, освен евентуални дисциплинарни уволнения?



Как е възможно група от доброволци водолази да овладеят и ограничат разлива до голяма степен и то само с подръчни материали, а цяла една държава до ден днешен да не предприеме ефективни действия. Защо господа управляващи оставихте и позволихте нашето море да придобие буквалния смисъл на името си "Черно море“, докато нормалните хора апелираха и молеха за взимане на спешни мерки?



Има два вида престъпления: чрез извършване на определено действие или чрез липсата на такова!



Преди дни ОЗБГ засне видео, показващо част от разлива. Видеото е заснето от Созопол /с червено кръгче е отбелязано мястото/, а самият разлив е зад остров "Свети Иван“ и се вижда от второто видео и снимките.



От ОЗБГ ще продължим да следим случая и ще помагаме с каквото можем. Ще търсим виновните за бездействието/безхаберието и ще очакваме от държавата да не ги прикрива, а да използва целия си ресурс да установи кои са те и да си получат наказанието по закон, но на първо място държавата е длъжна да спре разлива, да почисти замърсените водни площи и да предоврати наближаващата екологична катастрофа.



ОЗБГ поднася своите искрени благодарности на Атанас Русев и Михаил Заимов, които ни предоставят информация по случая и не спират да се борят за истината. Благодарим на гражданско сдружение "Да запазим Корал“, както и на всички други, които милеят за българската природа, помагат за нейното опазване и са непримирими към заобикалящата ни престъпна институционална липса на воля.



Burgas24.bg предоставя на засегнатите страни правото на отговор!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.